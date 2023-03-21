11 вариантов того, что можно надеть, когда джинсы надоели хуже горькой редьки

Джинсы — уникальный предмет гардероба, который наверняка есть у каждой из нас. Одни выбирают их из-за удобства и прочности материала, другие же — для создания крутого образа. Но не стоит забывать, что существует множество альтернатив, которые так же практичны. Например, чиносы и кюлоты идеально подходят для весны и лета, а брюки из кожи — для прохладной погоды.

Брюки клеш

Расклешенные брюки визуально стройнят ноги: облегают талию и бедра, а от коленей расширяются книзу. Они выглядят стильно, если надеть их с каблуками или обувью на танкетке. Брюки клеш хорошо смотрятся с укороченным топом, а если вы любите стиль 70-х, то можете подобрать к ним вязаный жилет или топ с американской проймой.

Брюки чинос

Чиносы — это отличная альтернатива джинсам, особенно в теплое время года. Обычно такие брюки шьют из легкой и дышащей ткани, например льна или хлопка. Эта модель имеет характерные вместительные карманы. В сочетании с трикотажным топом и удобной обувью чиносы могут стать вашими выбором на каждый день.

Палаццо

Палаццо — брюки с завышенной талией широкого кроя — уже несколько сезонов не выходят из моды, и 2023 год не станет исключением. Они смотрятся элегантно с футболкой, шелковой блузой, кардиганом или жакетом.

Классические брюки

Вы не ошибетесь с выбором, надев классические прямые брюки с завышенной талией, потому что они подходят для всех типов фигуры. Эта модель имеет стандартную ширину от бедра до щиколотки. Вы можете носить такие брюки с ботинками или кроссовками.





Брюки из кожи

Кожаные брюки универсальны и комбинируются со многими базовыми вещами. Вы можете создавать разные образы — от повседневных до официальных. Этот материал подходит для прохладной погоды: осенью и ранней весной вы точно не замерзнете и будете выглядеть стильно. А также такие брюки практичны, потому что не нуждаются в стирке и глажке.

Кюлоты

Если вы любите носить юбки или платья миди, то кюлоты, широкие укороченные брюки, разнообразят ваш гардероб. Они удобны, практичны и не сковывают движений.

Джоггеры

Джоггеры, спортивные штаны с резинкой на поясе и щиколотках, — одни из самых удобных брюк. Многие модники показали, что эта модель уместна не только для бега или занятий йогой, но и для выхода в свет. Надев пальто или пиджак оверсайз и туфли на каблуках вместо кроссовок, вы создадите стильный образ.

Комбинезон

Комбинезон — это удобный и универсальный элемент гардероба на каждый день. Как классическую белую рубашку и черное платье, комбинезоны можно дополнить любыми аксессуарами, которые буквально превращают вещь из повседневной в нарядную.

Брючные шорты

Если вам хочется надеть что-то комфортное, стильное и классическое, выбирайте брючные шорты. Они короткие и просторные — идеально для теплой погоды. От талии книзу крой становится шире, благодаря чему шорты выглядят свободными, но не мешковатыми.

Брючные шорты подходят для работы в офисе, прогулки, вечеринки и даже пляжа. Они бывают разных стилей, а длина может достигать колена.

Брюки-парашюты

Брюки-парашюты — это свободная модель, изготовленная из шуршащей ткани, похожей на материал парашюта. Они не только эффектны, но и очень удобны для прогулок и активного отдыха. В повседневном стиле такие брюки практичны, и вы можете их носить вместе с сандалиями, кроссовками или ботинками.

Брюки карго