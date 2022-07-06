11 предметов летнего гардероба, которые многие считают стильными, а настоящие леди обходят за версту

Чтобы стать леди, вовсе не обязательно выходить замуж за лорда. Ведь этим титулом окружающие готовы неофициально наградить любую женщину, которая хорошо образованна, не пренебрегает правилами этикета и умеет изысканно одеваться. Причем последнее условие вовсе не означает, что дама следует модным трендам или покупает одежду исключительно именитых дизайнеров. Просто она знает, как создавать элегантные образы.

Мы в ADME выяснили, как настоящим леди удается быть на высоте в летний сезон. Оказывается, некоторые современные тенденции они не приемлют категорически. А в конце статьи вы сможете найти бонус, который позволит вам почувствовать себя законодательницей мод.

Платье с мелким цветочным принтом лучше обойти стороной

Когда настают долгожданные теплые дни, модницы достают из шкафов платья и сарафаны с растительными узорами. Ведь цветочный принт — это женственно и романтично. Но далеко не каждое платье, усыпанное бутонами, выглядит элегантно. Специалисты по стилю рекомендуют избегать хлопковых платьев с мелким принтом. Такая одежда выглядит дешево, сколько бы она ни стоила на самом деле. Обилие едва различимых цветов вовсе не играет на руку обладательнице наряда, а напротив, ассоциируется с домашними вещами. Потому стоит отдать предпочтение платьям с более крупным принтом — они смотрятся гораздо эффектнее.

Джинсовым шортам есть альтернатива получше

Шорты — та вещь, без которой сложно представить летний гардероб. Особенно любимы девушками джинсовые изделия. Однако шорты из денима создают «расслабленный» повседневный образ, который не имеет ничего общего с изысканным стилем. Потому эксперты советуют отказаться от изделий с характерным синим оттенком в пользу шорт из более светлого материала. Штанины не должны плотно прилегать к бедрам — рекомендуется приобретать изделие посвободнее или даже на размер больше. Такие шорты смотрятся намного благороднее.

Укороченные топы выглядят изысканно лишь в одном случае

Специалисты по стилю рекомендуют избегать укороченных топов женщинам, которые хотят быть на высоте. Такой верх дешевит образ и никак не ассоциируется со словом «элегантность». Демонстрировать живот во всей красе — не та цель, к которой стремятся утонченные дамы. Однако у этого правила есть исключение. Кроп-топ будет вполне уместен, если он является частью костюма. Причем низ такого комплекта должен обязательно иметь завышенную талию. Таким образом, на виду у окружающих окажется лишь небольшой участок кожи выше пупка, что никак не скомпрометирует настоящую леди.

Укороченный комбинезон не льстит своей хозяйке

Комбинезон — отличная альтернатива брюкам, которая делает образ более нарядным. Такой костюм уместен не только в повседневной жизни, но и на вечерних мероприятиях. Особенно ценят элегантные женщины черные изделия, но более ярким цветам также есть место в их гардеробах. При этом эксперты предостерегают модниц от покупки комбинезонов из легких тканей с низом в виде коротких шорт. По их словам, такие модели делают образ неопрятным, а также ставят обладательницу в неловкое положение. Создается впечатление, что на моднице летний сарафан, юбку которого предательски «зажевали» ягодицы.

Платье оверсайз — стильно, но не элегантно

В настоящее время на пике популярности одежда на несколько размеров больше. Однако знатоки утверждают, что безразмерные наряды — не для леди. Такие вещи весьма удобны в повседневной жизни, соответствуют современной моде, но образ они создают расслабленный и даже порой небрежный. Потому эксперты советуют не отказываться от приталенных силуэтов в погоне за трендами. Платье-футляр с минималистичным дизайном по-прежнему остается символом утонченности. Однако очень важно не ошибиться с размером наряда: слишком обтягивающая вещь может сыграть не в пользу обладательницы.

Декоративные банты не всегда смотрятся мило

Декоративные элементы на обуви в виде бантиков выглядят мило, но в то же время инфантильно. А значит, с элегантной одеждой это украшение на туфлях сочетается отнюдь не лучшим образом. Потому леди выбирают модели обуви с более лаконичным дизайном. Но если хочется добавить образу немного романтичности, можно остановить выбор на туфлях или босоножках с завязками. Из них можно соорудить аккуратный бантик, который будет смотреться выигрышнее приклеенного декоративного элемента.

Просвечивающая одежда — не для леди

Многие летние наряды шьются из ткани, которая имеет свойство просвечивать контуры нижнего белья. А женщины с утонченным вкусом вовсе не желают показывать окружающим больше, чем им следовало бы видеть. Потому рекомендуется отдавать предпочтение платьям из более плотных или фактурных тканей. А также приобрести несколько пар бесшовных трусов телесного цвета, которые будут менее заметны под нарядами из легких материалов.

Короткая юбка даже с классическим узором — наряд сомнительный

Полоска, гусиная лапка, горошек, клетка — узоры, которые специалисты по стилю рекомендуют выбирать женщинам, которые стремятся выглядеть элегантно. Однако, присматривая платье или юбку с подобного рода принтом, важно не забывать о фасоне и длине изделия. Например, клетчатая мини-юбка в складку лишает образ солидности. Ведь такая вещь прочно ассоциируется со школьной униформой. А вот изделие силуэта «карандаш» несет уже совсем другой посыл.

Наряды в бельевом стиле не всегда уместны

Никто не хочет в жаркую летнюю пору надевать в офис черный брючный костюм. Казалось бы, есть достойная альтернатива — яркий комплект из струящейся ткани. Тем более одежда в бельевом стиле сейчас на пике популярности, а значит, идея надеть на работу костюм а-ля пижама может быть удачной. Но знатоки стиля уверяют в обратном. Даже если в фирме нет строгого дресс-кода, рабочий костюм никак не должен ассоциироваться с одеждой для сна. Потому шелковым и атласным комплектам стоит предпочесть нечто более строгое. Например, льняной костюм.

Украшение с бусинами может изрядно испортить образ

Без аксессуаров образ может выглядеть незавершенным. В то же время важно не переборщить с количеством украшений — их избыток также может безнадежно испортить впечатление о моднице. А когда есть сомнения, сочетаются ли между собой 2 предмета, к примеру колье и серьги, лучше надеть лишь один из них. Утонченные женщины избегают слишком броских украшений, которые могут отвлечь внимание от наряда. Многие изделия, сделанные своими руками, как раз имеют такое свойство. Также при взгляде на них создается впечатление, что изготовить такую безделушку по силам даже ребенку, а значит, она не выглядит благородно. Потому при выборе бижутерии лучше отказаться от подобного рода аксессуаров и отдать предпочтение классике и минимализму.

В бикини с высоко поднятыми плавками невозможно оставаться леди

Тренд пляжной моды — носить бикини особым способом, а именно — натягивать лямки плавок чуть ли не выше тазовых косточек. Однако эксперты советуют настоящим леди не обращать внимание на последний писк, потому что такое решение делает образ вульгарным, особенно если плавки на завязках. Если девушка желает произвести фурор на пляже и при этом визуально удлинить ноги, она определенно может воспользоваться новой тенденцией и поднять лямки плавок повыше. Но если хочет выглядеть благородно даже у водоема, то лучше остановиться на традиционном способе носить бикини.

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