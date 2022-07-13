11 трендов из нулевых, которые мы с облегчением забыли, а они ворвались в 2022-й и никого не спросили
На некоторые наши фото из нулевых без улыбки не взглянешь: мы так смело сочетали летящие туники с украшенными стразами джинсами и залихватскими кепками, что сейчас это выглядит немного комично. Но уже в прошлом году брюки карго, микроюбки и ультракороткие топы стали потихоньку возвращаться — хотели мы того или нет. Новый виток моды нулевых получил свое название — Y2K (от англ. «year 2000» — 2000 год), и, кажется, скоро он снова покорит все умы и улицы.
Мы в ADME тоже хотим быть модными. И хоть пока и сомневаемся, готовы ли мы для этого надеть ярко-розовые капри или галстук с майкой, все же решили присмотреться к новым трендам. И вы присоединяйтесь.
Брюки и джинсы с ультранизкой посадкой
Джинсы с такой низкой посадкой, что выглядывает белье, носили главные звезды нулевых — Бритни Спирс и Аврил Лавин. И через 20 лет мы вновь видим этот тренд на подиумах, и он все набирает обороты. Так, брюки, обнажающие живот, есть в коллекциях Missoni, Vaquera и MSGM. Правда, они творчески переосмыслены: современные джинсы более просторного кроя, а талия не такая низкая, как в 2000-х.
Бриджи и капри
Набирает обороты и другая противоречивая тенденция — капри и бриджи. В прошлом году в капри появилась Белла Хадид, и короткие брючки все чаще замелькали в коллекциях известных брендов, таких как Chanel и Acne Studios.
Брюки карго
Широкие грубоватые карго с карманами по бокам, казалось бы, давно остались в прошлом и не должны покидать пределов гардероба любителей рыбалки, но не тут-то было: они вновь в тренде и их носят такие продвинутые модницы, как Зендея и Рианна.
Экстремальное мини
Ультракороткие юбки, в которых щеголяли в начале 2000-х Кристина Агилера и Джессика Симпсон, вновь захватывают подиумы и улицы. Новая мода предлагает не стесняться ни ярких цветов, ни низкой посадки и смело открывать ноги.
Короткая юбка со складками
Юбки в складку — что-то среднее между школьными и теннисными — в нулевых были очень популярны. Например, такие носила певица и актриса Эшли Тисдейл. И хотя их называли трендом, которые следовало бы забыть навсегда, новая тенденция, кажется, не на один день: юбки в складку показали в своей коллекции Miu Miu, их надевает такая известная модница, как Белла Хадид.
Обувь на платформе
Туфли и ботинки на платформе, зачастую гротескно большой, — один из ярких черт моды 2000-х, когда все были немножко Леди Гага. Те дни давно прошли, и вот — сюрприз! — в тренде снова массивная обувь, которой очарованы многие звезды стритстайла.
Деним в стиле пэчворк
Деним никогда и не выходил из моды, но чтобы из джинсовой ткани было все сразу — и пиджаки, и юбки, и платья, да еще и сшито это было из кусочков ткани разных оттенков — такое мы видели лишь в нулевые. Взгляните только на знаменитый выход Бритни Спирс и Джастина Тимберлейка в «тотал деним» в 2001-м! Но, судя по всему, тренд, который казался нам давно забытым странноватым модным помешательством, готов возродиться — посмотрите на недавнюю коллекцию Coach. Что-о, пэчворк?! Да-да!
Платье плюс джинсы или брюки
Если на фото на девушке надето платье поверх джинсов, каждый безошибочно скажет: это снимок из 2000-х. И кто бы мог подумать, что один из самых странных модных приемов того времени будет переосмыслен и вернется на улицы пару десятков лет спустя, а стилисты вновь будут давать нам советы о том, как лучше сочетать 2 этих несочетаемых предмета гардероба.
Жилет
В нулевых необязательно было быть офисным клерком, чтобы носить жилет. Их надевали по любому поводу — на рубашку, майку или просто на голое тело. Мы нежно любили этот предмет гардероба, а потом так же дружно забыли о нем. И вот жилеты снова в моде: Кендалл Дженнер уже носит их!
Кроп-топ
Топы, блузки и майки 2000-х, которые непременно открывали живот, казалось, давным-давно сдали свои позиции под напором удобной и просторной оверсайз-одежды. Но пару лет назад разнообразные кроп-топы с рукавом и без замелькали на подиумах, а нынешним летом их надели многие трендсеттеры — от Хейли Бибер до Зендеи.
Галстук с майкой
Образ Аврил Лавин с галстуком, надетым поверх майки, в нулевых пытались примерить на себя многие из нас. И вот снова настала пора заглянуть в мужской отдел — галстуки провозглашены одним из актуальных трендов. Их можно носить с рубашкой, а можно экспериментировать, как Селин Дион!
Какие модные тренды нулевых вы хотели бы вернуть, а какие — забыть навсегда?