11 вещей, о которых когда-то мечтала любая модница, а сейчас о них даже вспоминать стыдно

Мода меняется быстро, и уследить за всеми трендами почти невозможно. Но некоторые модные веяния запоминаются надолго, хотим мы этого или нет, — настолько они становятся популярными. Вот как, например, плюшевые спортивные костюмы из нулевых или велосипедки из 2017-го. И лишь потом, когда вещь выходит из моды, мы гадаем, как такое вообще можно было носить.

Штаны «с мотней»

LFI / Photoshot / REPORTER / East News

Были времена, когда каждый уважающий себя модник покупал штаны, свисающие до колен, — посмотреть хотя бы на Джастина Бибера, который лет 10 назад обожал такую одежду. Эта неоднозначная модель снискала как всеобщую любовь с одной стороны, так и тотальное непонимание с другой. В общем, такие штаны можно либо любить, либо ненавидеть.

Гетры

Это давний тренд из 1980-х, который и в нулевые нашел своих поклонников, и даже недавно пытался снова вернуться в моду. Впрочем, несмотря на попытку, массивные вязаные «рукава» на лосинах или джинсах по-прежнему трудно стилизовать так, чтобы они выглядели органично.

Топик-бабочка

В ранние 2000-е знаменитости были одержимы миниатюрными топиками в форме бабочки, прикрывавшими только грудь. Не ушел в забвение этот предмет гардероба и позже — современные звезды тоже не раз отдавали дань моде нулевых. Признаем, на Сальме Хайек выглядит эффектно, но как и зачем носить подобную вещь в жизни, мы не представляем.

«Пузырчатая» кофта

За рубежом их еще называют popcorn shirts или bubble shirts. Ткань сильно тянулась, а внешне напоминала какую-нибудь праздничную упаковку. Иногда тренды нулевых и 90-х снова входят в моду, и эта модель не исключение: кей-поп-айдолы (как солистка группы Blackpink на фото) с удовольствием их носят.

Велюровый спортивный костюм

Все модницы, начиная с Пэрис Хилтон и заканчивая соседкой по подъезду, ходили в этих плюшевых костюмах. И цвета были на любой вкус. Кстати, о Пэрис Хилтон. Любой скажет, что она была едва ли не главной гламурной иконой нулевых, но мало кто знает, что за «фасадом» глупой блондинки скрывается тонко чувствующая натура. Мы как-то писали о ней вот в этой статье, и нам удалось взглянуть на светскую львицу совершенно иными глазами.

Кроссовки-носки

Все эти носки с подошвой, может, и удобные, но мы вздохнули с облегчением, узнав, что они вышли из моды.

Обувь из ПВХ

Возможно, на фотографиях с красной дорожки прозрачные сапоги и туфли выглядят необычно и круто, но представьте, что будет с ногами после нескольких часов в такой обуви. Вероятно, можно прийти в них на фотосессию, но для повседневного ношения они крайне непрактичны, в них ужасно потеют ноги. А еще мы писали однажды про бизнес-империю семейства Кардашьян. И про Кайли Дженнер (а на фото именно она) там тоже есть абзац.

Велосипедки

Bellocqimages / Associated Press / East News

Предмет гардероба, изначально предназначенный для спорта, обрел небывалую популярность примерно в 2017 году. Их начали носить всюду, сочетая с пиджаками, туфлями и другими вещами, далекими от спортивной униформы. Выглядел этот тренд, мягко говоря, странно.

Бандажное платье

Corredor99 / MediaPunch / EAST NEWS

Мода не обошла стороной даже Меган Маркл: в 2014 году она сочетала это платье с кожаной курткой. Облегающее платье из эластичной ткани было невероятно популярным — проще сказать, кто из звезд его не носил, чем перечислить всех любительниц. Стиль Меган Маркл вообще претерпел множество изменений. Особенно сильно на ее образы повлияло вхождение в королевскую семью после замужества с принцем Гарри и резонансное событие, когда супруги сложили с себя королевские обязанности. Вот о последнем мы и написали статью.

Кроксы

Mirrorpix / EAST NEWS

Это довольно удобная обувь, если абстрагироваться от того, что выглядят кроксы как дачные шлепки, а не как что-то модное. Несмотря на то что несколько лет назад они были невероятно популярными, мы бы оставили их для дома или огорода. Но блистательную Вупи Голдберг мы любим независимо от того, что на ней надето.

Шорты с торчащими карманами

В нулевые весьма популярны были шорты настолько короткие, что из-под них торчали карманы. Представьте себе ткань, из которой шьют внутренние карманы джинсов, — вот она и выступала наружу, за край шорт. Ну и, конечно, весьма быстро приобретала неприглядный вид. Но такая уж была мода.

У нас, кстати, есть немало других статей про стиль прошедших эпох. Вот здесь мы писали про нулевые, а вот еще некоторые тренды тех времен.