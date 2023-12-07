12 секретов, как в обычных свитерах выглядеть эффектнее подиумных красоток

Свитера — прежде всего залог комфорта и тепла в осенне-зимний период. Но если думать только о пользе этой одежды, можно ненароком лишить образ шика. А так хочется не растерять свой шарм. Мы обратились к экспертам за советами о том, как выглядеть на все 100, облачаясь в свитер.

Не носить облегающие свитера с зауженными джинсами

Стилисты уверяют: времена, когда модно было носить только обтягивающую одежду, остались позади. Теперь важно обращать внимание на сбалансированность образа. Поэтому эксперты рекомендуют сочетать узкие модели джинсов с верхом свободного кроя. Это касается в том числе джемперов, пуловеров и свитеров. А если хочется сделать акцент на талии, можно подобрать модель с вытачкой или заправить в брюки передний край.

Смело надевать рубашку под джемпер

Луки школьниц и студенток не устарели, а только набирают обороты. Поэтому стилисты предлагают не бояться показаться старомодными и носить рубашку с джемпером. А чтобы лук выглядел поистине стильно, придайте ему больше небрежности. Пускай рукава и полы рубашки выглядывают из-под джемпера. В теплое время года можно также дополнить образ шортами, туфлями на небольшом каблуке и носками.

Попробовать образ с комбинезоном

Зачастую комбинезоны носят в жару с топами и футболками. Однако стилисты считают, что этот предмет гардероба не привязан к сезону и прекрасно сочетается со свитерами и джемперами.

С комбинезоном, кстати, можно создавать не только повседневные образы, но и более эффектные, для выходов в свет. Например, если дополнить лук ботинками на каблуке или платформе. Также эксперты предлагают поэкспериментировать с верхней одеждой и попробовать разные вещи: от пиджака до кожаной куртки.

Сочетать платье с джемпером

Осень и зима — не повод отказываться от платьев. Чтобы было теплее, можно просто накинуть сверху джемпер. Особенно хорошо для такого образа подойдут платья из струящихся тканей.

Кстати, в 2023 году дизайнеры максимально экспериментировали с подобными луками. Например, предлагали надевать сверху платье, а не наоборот, или использовать вместо джемпера вязаный жилет.

Создавать контраст с помощью материалов

Контрастные образы получаются не только за счет цветов. Стилисты также советуют поиграть с материалами, из которых сделаны вещи. Например, сочетать свитер с юбкой или легинсами из искусственной кожи. Разные текстуры придадут образу шика. При этом можно не заморачиваться с оттенками: даже монохромный лук будет смотреться круто.

Добавить в образ многослойности при помощи пиджака

Пиджак можно сочетать не только с блузками и рубашками. Он отлично смотрится и со свитерами, причем даже объемных размеров и крупной вязки. Такое сочетание превосходно подойдет для работы в офисе. Кстати, свитер и пиджак могут стать частью и вечернего ансамбля. Для этого стоит лишь подобрать модель из кожи.

Не перебарщивать с оверсайзом

Со свитером свободного кроя очень важно соблюсти пропорции, иначе он будет смотреться громоздко. Как мы уже говорили, эксперты рекомендуют носить такую вещь с джинсами скинни. Также с этой моделью прекрасно смотрятся прямые брюки и леггинсы. Сочетать свитер оверсайз с широкими джинсами тоже можно. Однако в этом случае стоит подчеркнуть талию. Для этого попробуйте заправить переднюю часть вещи. Такой способ еще и придаст утонченности образу. Также можно завязать нижний край свитера.

Осторожно подбирать украшения

Эксперты советуют не торопиться надевать ожерелья и колье.

Ожерелья стоит сочетать лишь с водолазками или джемперами с V-образным вырезом. Но и в этом случае надо быть предусмотрительными. Громоздкое украшение может запросто оставить зацепки на свитере.

Cо свитером круче смотрятся серьги и броши, чем украшения для шеи. Крупные серьги также стоит выбирать осторожно. Слишком длинные украшения перегружают образ и также рискуют зацепить свитер.

Не бояться монохромных образов

Наряды, выдержанные в одном цвете, сейчас на пике моды. Однотонный образ со свитером или джемпером также смотрится стильно. Отдельного внимания стоят ансамбли пастельных оттенков, как на фото выше. Если боитесь, что лук будет выглядеть скучно, попробуйте дополнить его украшениями из металлов и с яркими драгоценными камнями или вещью с узором. Также можно сочетать разные текстуры и играть с пропорциями.

Под свитер свободного кроя надевать обувь на каблуке

Главная проблема свитеров оверсайз — мешковатость и громоздкость. Избавить от этого также помогает обувь на каблуке. В теплый сезон подойдут любые туфли, а в осенне-зимний период — ботильоны. Также шикарно будут смотреться высокие сапоги с зауженными джинсами. Еще щепотку шарма придаст сочетание черных скинни и сапог того же цвета длиной до колена.

Делать небанальные акценты в образе

Это особенно актуально для образов со свитерами свободного кроя, так как есть риск получить унылый лук. Стилисты рекомендуют пробовать разные способы самовыражения. Например, сочетать вещь с юбкой и ботинками на тракторной подошве или с брюками ярких и неоновых оттенков. Более того, свитер сам может стать главным акцентом в образе. Просто подберите модель яркого цвета, как на фото выше, или с принтом.

Не забывать про ремни и пояса

Свитер оверсайз, дополненный изящным ремешком, — это верх стиля, по мнению экспертов. Такой аксессуар мгновенно устраняет мешковатость из образа, а еще создает эффект многослойности. Также пояс позволяет играть со стилем. Например, можно подбирать аксессуар тон в тон свитеру. А можно создавать контрастный образ — например, светлый джемпер и темный ремень. Наконец, пояс открывает дорогу к экспериментам с нижней частью лука. Сочетайте свитер с разными моделями джинсов и брюк и с юбками любой длины.