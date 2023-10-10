12 способов носить офисную одежду так, чтобы у коллег от восторга аж степлер из рук выпал

Деловой стиль совсем не означает, что нужно наряжаться как синий чулок или серая мышка. Современный офисный гардероб включает в себя и яркую одежду, и модели с узорами, и даже соблазнительные кожаные вещи. Мы подготовили для вас целый сборник советов от стилистов о том, как эффектно одеться на работу.

Разбавлять образ нестандартными деталями

Стилисты рекомендуют не бояться самовыражаться с помощью офисной одежды. В этом помогут насыщенные цвета, узоры, игривые детали, оверсайз модели и т. д. Например, можно носить яркий блейзер, юбку с орнаментом, платье в полоску. А если хочется придать образу больше дерзости, обратите внимание на топ с вырезом. Его можно надеть под пиджак или жакет. При этом перегружать образ акцентами тоже не стоит. Например, блузку или жакет яркого цвета сочетайте с брюками или юбкой приглушенного оттенка.

Не забывать про широкие брюки и джинсы

Собираясь на работу, многие привыкли облачаться в прямые или слегка зауженные брюки. Однако эксперты по стилю напоминают, что носить можно и другие модели. Например, брюки свободного кроя. Еще можно приобрести вещь длиной до пола: это позволит спокойно надевать обувь на каблуке или платформе. А если дресс-код не сильно ограничивает, то стоит также присмотреться к широким джинсам.

Смешивать офисный и спортивный стиль

Эксперты считают, что дресс-код не повод лишать себя комфорта. Поэтому предлагают включать в офисный наряд элементы спортивного стиля. Тем более они придадут образу изюминки. Например, сочетайте рубашку с леггинсами или костюм с белыми кроссовками.

Подыскать костюм из шелка

Стилисты утверждают, что костюм из шелка поможет в два щелчка сделать образ необычным. Вещи из этого материала сейчас на пике моды. К тому же такой наряд позволит чувствовать себя более расслабленно. Ведь из шелка часто изготавливают пижамы и домашнюю одежду.

Сочетать платье миди с длинными сапогами

Образ с платьем длиной ниже колена и сапогами выглядит немного дерзко и при этом всегда актуально. А еще так появится возможность носить женственный наряд осенью и зимой и не замерзать.

Выбирать вещи пастельных оттенков

Большинству офисных образов не хватает цвета. Если одолевают сомнения, стоит ли пускать в ход яркие вещи, есть компромиссный вариант — пастельные тона. Это нежно-голубой, мятный, персиковый, лавандовый и другие оттенки. Можно делать небольшие акценты — например, шарфик или обувь пастельного цвета. А можно экспериментировать и добавлять больше таких тонов в свой образ.

Обратить внимание на комбинезон

Когда нет мыслей, что надеть, комбинезон спасет. Это универсальная вещь, которая вполне заменит деловой костюм. Чтобы образ смотрелся более выигрышно, стилисты рекомендуют выбирать комбинезон с поясом, а также дополнять его туфлями на каблуках или балетками.

Надевать водолазку под пиджак

Стилисты предлагают использовать водолазку вместо привычной рубашки. Так костюм будет смотреться более оригинально. Также эксперты рекомендуют при выборе водолазки не зацикливаться лишь на блеклых тонах вроде черного или серого, а выбирать насыщенные темные оттенки других цветов (например, густой коричневый). Дуэт водолазки и пиджака, кстати, очень универсальный. С этими вещами можно сочетать что угодно: брюки, джинсы, длинные юбки и юбки миди.

Носить платье с длинным рукавом

Платье с длинным рукавом кажется простым, но на самом деле выгодно выделяется на фоне других моделей для офиса — например, устаревшего платья-футляра, которое в классическом виде обычно имеет очень короткий рукав. Если дресс-код позволяет, можно выбрать вещь яркого оттенка. Кстати, эту модель стилисты предлагают сочетать с лоферами.

Присмотреться к жилетам

Стилисты предлагают иногда заменить жакет или блейзер жилетом. Подбирайте вещь в тон брюкам или юбке, и получится крутой ансамбль. А для холодного времени года прекрасно подойдет вязаный жилет. Его можно также сочетать с джинсами.

Отдавать предпочтение джинсовой или плиссированной юбке

По мнению стилистов, привычные для офиса юбки-карандаши уходят в прошлое. Вместо них можно носить джинсовые или плиссированные модели. Так, юбка миди из денима классно смотрится с белой рубашкой. А плиссированная сочетается хоть с джемпером, хоть с жакетом.

Не обходить стороной кожаные брюки

Стилисты считают, что кожаные брюки уместны в офисе, если их грамотно выбирать и носить. Так, эксперты рекомендуют приобрести прямую модель, которая не будет обтягивать ноги. Также стоит избегать яркой и блестящей одежды, когда надеваете кожаные брюки.