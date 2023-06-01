12 трендовых купальников, в которых любая женщина будет выглядеть на пляже покруче, чем голливудская дива

С приближением лета так хочется собрать сумку и выдвинуться поближе к водоему. Ну и куда же без купальника, причем самого красивого и подчеркивающего все достоинства. Мы тоже поскорее хотим пощеголять на пляже, поэтому подглядели на модных показах, какие купальники будут в тренде в этом году.

Купальник цвета жвачки

Не так давно на пике популярности были купальники неоновых цветов. Но очевидно оттенки а-ля «вырви глаз» всем немного надоели. Яркость по-прежнему остается в моде, но в этом году лучше выбрать купальники более сложных цветов, например, в тренде сейчас цвет жвачки.

Купальники с лифом на косточках

Последние несколько лет в моде были купальники с топом бандо — полоской ткани без бретелей и какой-либо другой поддержки. Но если говорить откровенно, такой лиф едва ли будет поддерживать большую грудь, да и носить его неудобно — он постоянно спадает. На смену ему пришел купальный лиф с косточками, он выглядит красиво и более удобен.

Купальники с высокой посадкой трусиков

Низкая посадка отходит на второй план. Высокая линия трусиков смотрится куда лучше, и она сейчас на пике популярности. Поэтому в 2023 году лучше выбрать купальник с трусами, которые высоко сидят на бедрах. Кстати, такая посадка визуально удлиняет ноги.

Купальники в стиле ретро

Вместе с высокой посадкой в моду вновь вошли купальники в ретро стиле. Поэтому как никогда сегодня актуален цветочный принт, который потеснил «леопардовый» узор. А купальник с оборками еще более приближен к ретро, что делает его горячим хитом. Кстати, некоторые модели и принты помогут скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства.

Купальники с открытыми плечами и нетипичными вырезами

На волне ретро стиля в моду вошли купальники а-ля «старый Голливуд». Их основное отличие — спущенные плечи, а также квадратный или даже фантазийный вырез, например, в форме сердца.

Купальники с рукавами

Раньше купальники с рукавами носили в основном серферы и профессиональные пловцы, чтобы не обгореть при долгом нахождении на солнце. Но сейчас такие вещи перекочевали в повседневную моду — в тренде будут купальники с полностью закрытыми рукавами или изящными полупрозрачными. Они смотрятся красиво и защищают от негативного воздействия прямых солнечных лучей.

Блестящие купальники

Люрекс снова в моде, это отсылка к трендам 2000-х, но в современном исполнении. Блестящая текстура купальника будет красиво переливаться на солнце.

«Купальник Русалочки»

В таких купальниках будут украшения в виде ракушек, неровные зубчатые края, блестящий принт в виде чешуи или любая другая тематическая текстура. Пожалуй, самый гламурный тренд в этом году, сочетающийся с легким, немного «детским» стилем.

Купальники с цветными блоками

Известно, что колорблок (четкое разделение двух контрастных цветов в одежде) помогает визуально скорректировать фигуру. И, к счастью, этот тренд перекочевал и в сегмент купальных костюмов. При этом раньше колорблок в основном заключался в том, что лиф и трусы были разного цвета. Сегодня тренд на колорблок также в линиях отделки.

Купальник с кольцами

Хорошим решением в этом году будет выбрать купальник, который украшен кольцами, например, в виде цепочек или просто декоративного элемента. Колечки также могут соединять ткань купальника между собой.

Купальники с завязками и шнуровкой

В моде купальники, у которых завязки везде — на шее, на животе, по бокам. Чем больше, тем лучше. Они могут образовывать причудливый узор или выглядеть, как шнуровка. В таком даже можно пойти на вечеринку или в летний ресторан, накинув сверху полупрозрачную рубашку.

Вязаные купальники

Как уже говорилось ранее, в моду возвращаются некоторые тренды прошлых лет. И одним из них стали вязаные купальники. Они выглядят роскошно и утонченно, главное, чтобы это были современные вариации. А еще такие купальники отлично сочетаются с брюками, юбками и вязаными ажурными платьями.