12 вещей, которыми элегантные француженки всю жизнь пополняют гардероб

Французская мода зародилась аж в XV веке. А в XVII столетии творения местных дизайнеров впервые прославились за пределами страны. Вот с тех пор Франция и считается передовой в сфере моды и стиля. У местных жительниц уже даже сформировались любимчики гардероба, делающие любой образ шикарным. Рассказываем, что же это за вещи.

Черный блейзер

Это часть повседневного гардероба француженок. Девушки стараются сделать лук небанальным, поэтому, как правило, сочетают блейзер не с брюками, а с джинсами. А для придания образу шарма французские женщины могут надеть платье с блейзером.

Платье на тонких бретелях

Француженки любят платья с бретельками больше других моделей. Как правило, местные девушки предпочитают наряды немного свободного кроя, но без перебора. Что касается расцветки, то здесь в ход идут разные варианты: темные, светлые, с цветочным принтом и т. д.

Шелковистая юбка

Француженки часто носят длинные струящиеся юбки из шелка или похожих материалов. Их местные женщины сочетают со множеством разных вещей: широким свитером, рубашкой, джинсовой курткой, футболкой оверсайз, кожаной одеждой и т. д.

Твидовый жакет

Такие жакеты француженки часто надевают в холодную пору и для любых случаев: хоть на работу, хоть на прогулку с друзьями. Местные жительницы предпочитают модели черного, темно-синего, серого и бордового цветов.

Черное шерстяное пальто

Такое пальто считается у французов классикой верхней одежды. Девушки предпочитают модели длиной ниже колена на пуговицах. Сочетать такой предмет гардероба можно не только с джинсами или брюками, но и с платьями.

Блузка с вышивкой

На француженках часто можно увидеть разнообразные блузки. Но, пожалуй, их самая любимая модель — белая с вышивкой. Эксперты по стилю предлагают образы с белыми брюками, а также с голубыми джинсами.

Кардиган

Это один из самых любимых предметов гардероба француженок. Они носят разные модели: укороченные и длинные, мелкой и крупной вязки и т. д. Порой девушки даже надевают кардиган как самостоятельную вещь. Модель во французском стиле должна быть неяркого, нейтрального цвета. Также местные женщины вряд ли выйдут в свет в бесформенном кардигане без пуговиц. Ведь они не поклонницы излишне комфортного стиля.

Шелковый шарф

Француженки любят шелковые шарфики. Девушки повязывают их на шею, голову, сумку и даже носят в качестве пояса. Однако ошибочно полагать, что это предмет повседневного гардероба французских женщин. Обычно они надевают шарфик по особым случаям и с нарядным образом.

Куртка на пуговицах

Осенью француженкам нравится носить куртки на пуговицах. Причем девушки предпочитают застегивать их полностью. Мода на модели таких курток меняется. Например, в 2023 году дизайнеры представили укороченный вариант без пояса (на фото выше).

Полосатый свитер или джемпер в морском стиле

У таких моделей даже есть отдельное название — мариньер. Это свитер или джемпер в горизонтальную полоску, вдохновленный морской тематикой. Классическое сочетание — белая и синяя полоски, но сейчас могут быть и иные цветовые решения.

Балетки

Французские девушки любят разные модели балеток: с круглой, квадратной или заостренной формой мыска. Эту обувь носят и в теплый период года, и осенью и часто сочетают с джинсами или брюками.

Прямые джинсы

Как уже написано выше, во Франции с опаской относятся к расслабленному стилю одежды. Поэтому вряд ли тут встретится женщина в спортивных брюках. В качестве предмета повседневного гардероба француженки используют джинсы. Но и тут есть нюансы. На джинсах не должно быть лишних элементов: блесток, страз, разрезов и т. д. Также французская женщина в большинстве случаев предпочтет прямую модель.