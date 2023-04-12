12 видов обуви, к которым стоит присмотреться в этом году, ведь они на пике моды

Мода на обувь регулярно меняется. Порой некоторые модели возвращаются из прошлого, а иногда буйная фантазия модельеров прорывается на подиумы, и создаются образы будто из другой вселенной. Мы выяснили, какая обувь будет на пике популярности в этом году.

Базовые кроссовки

Мюли и лоферы

Если вы все же решили забросить кроссовки подальше в шкаф, то их можно заменить лоферами и мюли. Они сочетаются практически с любой одеждой, а по удобству ничуть не уступают спортивной обуви.

Обувь с каблуком-скульптурой

В этом году модельеры решили немного поиграть с очертаниями каблука. В тренде будут каблуки нестандартной формы: изогнутые, в виде волны, треугольников, колец.

Обувь на микрокаблуке

Постепенно приходит мода на комфортную обувь, что не может не радовать. Например, в тренде будут туфли и сапоги с совсем низеньким удобным каблуком.

Прозрачная обувь

В этом году на пике популярности не только прозрачная одежда, но и просвечивающаяся обувь. Такой предмет гардероба, хоть и выглядит необычно, не кажется экстравагантным, скорее напоминает хрустальные туфельки Золушки. Он может стать изюминкой образа.

Обувь «металлик»

Один из самых необычных трендов этого года — обувь металлических оттенков. Как ни странно, она органично может вписаться почти в любой образ, особенно если выбрать цвет между золотом и серебром. А более смелым подойдет оттенок любого понравившегося металла. Если же очень хочется выделиться, надевайте обувь с блестками: такая сейчас тоже на пике популярности.

Обувь в сеточку

На модных показах то и дело мелькала обувь, напоминающая гибрид туфель и чулок в сетку. Эксперты сходятся во мнении, что это тренд 2023 года. А что, очень удобно, ведь теперь не придется отдельно покупать чулки и носки в сеточку. Был представлен и повседневный вариант — плетеные сандалии.

Дутая обувь

Обувь с острыми и прямыми углами, конечно, никуда не денется из трендов. Но теперь также в моде сапоги, шлепанцы и босоножки мягких форм, как будто их надули или сшили из пуховика.

Обувь с украшениями

Однотонные повседневные ботинки теперь стоит отложить подальше. Ведь одним из модных трендов станет обувь со всевозможными украшениями: блестками, стразами, бусинами, бахромой. Такая пара туфель легко оживит классический образ. Посмотрите также, какие модели обуви всегда смотрятся выигрышно: «10 пар обуви, которые простую девушку превратят в стильную леди».

Сапоги с напуском

Вероятно, все немного устали от обтягивающих голень сапог, и нам хочется более свободной обуви. Поэтому в списки модных вещей 2023 года вернулись сапоги с напуском: широкие, с красиво складывающимся в гармошку голенищем.

Сапоги до колен

В противовес коротким ботильонам и длинным ботфортам в этом году в тренде будут сапоги до колен. И это даже хорошо, ведь они сочетаются практически с любыми юбками или брюками. А в этой статье есть отличные советы о том, как выбрать обувь: «10 ошибок при покупке обуви, из-за которых страдают наши ноги».

Обувь цвета маджента