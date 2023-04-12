12 видов обуви, к которым стоит присмотреться в этом году, ведь они на пике моды
Мода на обувь регулярно меняется. Порой некоторые модели возвращаются из прошлого, а иногда буйная фантазия модельеров прорывается на подиумы, и создаются образы будто из другой вселенной. Мы выяснили, какая обувь будет на пике популярности в этом году.
Базовые кроссовки
В этом году эксперты заявили, что кроссовки выходят из моды. Однако сложно представить, что мы сможем полностью убрать эту обувь из гардероба. Поэтому лучше заменить массивные кроссовки с толстой подошвой на более простые модели. А также в тренде сегодня «папины ботинки», футбольные кроссовки и обувь из переработанных материалов.
Если у вас завалялась пара обуви, которая в этом году снова стала актуальна, но немного прохудилась, то у нас есть подходящая статья: «12 хитростей от мастера по ремонту обуви, который знает, как привести в порядок даже заношенные до дыр туфли».
Мюли и лоферы
Если вы все же решили забросить кроссовки подальше в шкаф, то их можно заменить лоферами и мюли. Они сочетаются практически с любой одеждой, а по удобству ничуть не уступают спортивной обуви.
Обувь с каблуком-скульптурой
В этом году модельеры решили немного поиграть с очертаниями каблука. В тренде будут каблуки нестандартной формы: изогнутые, в виде волны, треугольников, колец.
Обувь на микрокаблуке
Постепенно приходит мода на комфортную обувь, что не может не радовать. Например, в тренде будут туфли и сапоги с совсем низеньким удобным каблуком.
Прозрачная обувь
В этом году на пике популярности не только прозрачная одежда, но и просвечивающаяся обувь. Такой предмет гардероба, хоть и выглядит необычно, не кажется экстравагантным, скорее напоминает хрустальные туфельки Золушки. Он может стать изюминкой образа.
Обувь «металлик»
Один из самых необычных трендов этого года — обувь металлических оттенков. Как ни странно, она органично может вписаться почти в любой образ, особенно если выбрать цвет между золотом и серебром. А более смелым подойдет оттенок любого понравившегося металла.
Если же очень хочется выделиться, надевайте обувь с блестками: такая сейчас тоже на пике популярности.
Обувь в сеточку
На модных показах то и дело мелькала обувь, напоминающая гибрид туфель и чулок в сетку. Эксперты сходятся во мнении, что это тренд 2023 года. А что, очень удобно, ведь теперь не придется отдельно покупать чулки и носки в сеточку. Был представлен и повседневный вариант — плетеные сандалии.
Дутая обувь
Обувь с острыми и прямыми углами, конечно, никуда не денется из трендов. Но теперь также в моде сапоги, шлепанцы и босоножки мягких форм, как будто их надули или сшили из пуховика.
Обувь с украшениями
Однотонные повседневные ботинки теперь стоит отложить подальше. Ведь одним из модных трендов станет обувь со всевозможными украшениями: блестками, стразами, бусинами, бахромой. Такая пара туфель легко оживит классический образ.
Посмотрите также, какие модели обуви всегда смотрятся выигрышно: «10 пар обуви, которые простую девушку превратят в стильную леди».
Сапоги с напуском
Вероятно, все немного устали от обтягивающих голень сапог, и нам хочется более свободной обуви. Поэтому в списки модных вещей 2023 года вернулись сапоги с напуском: широкие, с красиво складывающимся в гармошку голенищем.
Сапоги до колен
В противовес коротким ботильонам и длинным ботфортам в этом году в тренде будут сапоги до колен. И это даже хорошо, ведь они сочетаются практически с любыми юбками или брюками.
А в этой статье есть отличные советы о том, как выбрать обувь: «10 ошибок при покупке обуви, из-за которых страдают наши ноги».
Обувь цвета маджента
Многие бренды в 2023 году стремятся добавить в обувь изюминку. Неудивительно, что хитом стала ярко-розовая маджента, которая является цветом года по версии Pantone. Любая обувь этого оттенка будет смотреться отлично и внесет в повседневный образ яркость и блеск.
Посмотрите также другие наши статьи про обувь: