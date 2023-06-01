12 знаменитостей, которые не просто ослепительно выглядели на красной дорожке, а еще и передали тайное послание миру

На первый взгляд кажется, что знаменитости на мероприятиях просто вышагивают в шикарных платьях с идеальным макияжем, но если присмотреться, то иногда можно увидеть в их нарядах тайное послание. И действительно, порой наши любимые звезды так своеобразно общаются с публикой. Мы постарались разгадать смыслы, которые селебрити включили в свои образы на красных дорожках.

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон

VALERIE MACON / AFP / East News , VALERIE MACON / AFP / East News

На мировой премьере фильма «Мстители: Финал» две стильные актрисы, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон, привлекли всеобщее внимание не только своими безупречными нарядами, но и украшениями. Их выбор упал на «перчатки бесконечности» — символ, играющий ключевую роль в фильме «Мстители». Это была элегантная отсылка к киновселенной. Это не в первый раз, когда Скарлетт Йоханссон скрупулезно подошла к выбору наряда для красной дорожки.

Блейк Лайвли

В 2018 году на вечеринку Met Gala Блейк пришлось прийти без супруга и детей, но она придумала способ «взять» их с собой. Ее невероятное платье не было единственным привлекательным аспектом образа. Важной деталью стал клатч, который идеально сочетался с нарядом Блейк. На нем были вышиты инициалы членов ее семьи и их фамилия — Рейнольдс, что сделало этот аксессуар очень символичным.

Jack Shea / Starshots / Broadimage / East News , Brent N. Clarke / Invision / AP / East News

Лайвли также поддержала мужа с помощью наряда на премьере фильма «Дэдпул 2», где Райан Рейнольдс сыграл главную роль. Актриса включила в свой образ цвета фильма — черный и бордовый. Она также дополнила наряд уникальным клатчем, который выглядел как старая школьная кассета, которая была ключевым элементом в киноленте.

Натали Портман

Invision / Invision / East News

На 92-й церемонии вручения «Оскара» актриса впечатлила всех своим нарядом, украшенным золотыми кружевами, и элегантной черной накидкой. Однако образ был не просто красивым- он скрывал секрет: по краям были вышиты имена женщин-режиссеров, которых не номинировали в том году. Актриса пояснила свой выбор, сказав: «Через этот тонкий жест я хотела отметить талантливых женщин, которые не получили заслуженного признания за свое невероятное творчество».

Селена Гомес

Evan Agostini / Invision / AP / East News

На выставке Метрополитен-музея в 2018 году Селена Гомес захватила всеобщее внимание своей сумочкой. Этот аксессуар был изготовлен на заказ и нес в себе особое послание: на нем была вышита любимая фраза певицы, написанная ее собственной рукой. И это не первый раз, когда звезда использовала красную ковровую дорожку Met Gala, чтобы отправить важное сообщение: за год до этого на ее сумке было написано: «Сначала полюби себя».

Лорд

На церемонии вручения премии «Грэмми» в 2018 году, певица Лорд сияла в изящном ярко-красном тюлевом платье, но самая интересная часть ее образа находилась на спине. Вручную пришитый кусочек эссе знаменитой художницы Дженни Хольцер превратил наряд певицы в произведение искусства.

Милли Бобби Браун

Gilbert Flores / Broadimage / East News , Gilbert Flores / Broadimage / East News

На церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2018 году Милли Бобби Браун, известная своей ролью «Одиннадцать» в сериале «Очень странные дела», вызвала восторг уникальной прической. Сзади ее головы были параллельно заплетены три косички, образующие две линии — цифру 11. Этот символический элемент не остался незамеченным поклонниками, которые расшифровали в нем отсылку к ее персонажу.

Аманда Сейфрид

AFP / East News

На премьеру сериала «Твин Пикс» в 2017 году актриса Аманда Сейфрид пришла в облегающем черном платье, которое стало сильным заявлением. На подоле было вышито слово «Равенство». Этот выбор актрисы был воспринят как выражение протеста против неравенства в оплате труда между актерами и актрисами. Она поделилась на своей странице в социальных сетях фотографией с премьеры с подписью: «Твин Пикс, равенство и бриллианты для всех».

Эмма Уотсон

FaceToFace / REPORTER / East News

Мало кто мог предположить, что восхитительное черно-белое платье Эммы Уотсон на Met Gala в 2016 году было сделано из мусора. Костюм практически полностью состоял из переработанных пластиковых бутылок. Актриса сознательно выбрала одно из самых престижных модных событий, чтобы послать сильное сообщение: можно выглядеть ошеломительно красиво, не нанося вреда окружающей среде.

Эмма Стоун

PacificCoastNews / East News

В 2018 году, накануне церемонии «Золотой глобус», некоторые известные личности приняли решение явиться на вечер в черном наряде, чтобы выразить поддержку женскому движению Time’s Up. Среди них была актриса Эмма Стоун. Однако она пошла еще дальше. Ее визажист Рэйчел Гудвин выяснила, что суфражистки часто использовали фиолетовый, изумрудно-зеленый и белый цвета в своей одежде и аксессуарах. Поэтому эти оттенки были использованы в макияже Эммы: изумрудно-зеленый и белый на веках, а фиолетовый на губах.

Джеймс Хонг

Juan Rico/The Grosby Group/Grosby Group/East News

На церемонии награждения Оскар 2023, актер сделал в своем костюме отсылку к фильму «Все, везде и сразу». Он наклеил игрушечные глазки на бабочку-галстук, такие же, как клеила главная героиня в одной из сцен фильма.

Кейт Миддлтон

Dan Charity/Associated Press/East News

Принцесса Уэльская на церемонии коронации нового короля Англии надела серьги с жемчугом и бриллиантами, которые когда-то принадлежали принцессе Диане. Возможно, так она воздала дань уважения почившей свекрови. Это не в первый раз, когда Кейт вложила послание в свой наряд.

Наряд на красную дорожку — действительно хороший и интересный способ передать миру послания, поэтому звезды часто им пользуются. Точно также делают и костюмеры, передавая смыслы в образах персонажей фильмов и сериалов.