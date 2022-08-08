12 звезд, которые без тени сомнения вышли в свет в одних и тех же нарядах несколько раз

В 2010 году Ева Мендес блистала в одном и том же платье 2 вечера подряд. Может показаться, что в этом нет ничего особенного, однако артисты крайне редко появляются в том, что уже когда-то продемонстрировали публике. Разнообразию гардероба многих наших кумиров действительно можно только позавидовать. Но есть те, кто не хочет обрекать однажды использованные костюмы на прозябание в шкафу, поэтому с гордостью снова надевает свои модные наряды на светские мероприятия.

ADME решил поделиться снимками 12 знаменитостей, показавших на своем примере, что некоторые наряды достойны того, чтобы как можно больше людей их увидели не один раз.

1. Тиффани Хэддиш в марте и июне 2018 года

A.M.P.A.S. / SIPA / East News , Matt Sayles / Invision / AP / East News

2. Джейн Фонда 11 и 14 ноября 2019 года

Invision / Invision / East News

3. Минди Калинг в феврале и апреле 2013 года

Todd Williamson / Invision / AP / East News

4. Кейт Бланшетт в 2015 и 2020 годах

Joel Ryan / Invision / AP / East News , Invision / Invision / East News

5. Хелен Миррен в августе и сентябре 2014 года

ABC / Courtesy Everett Collection / East News , AP / East News

6. Кейт Мосс в 2012 и 2014 годах

TMAX / bauergriffinonline.com / East News , KP Pictures / East News

7. Арианна Хаффингтон в феврале и апреле 2013 года

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , McBride / face to face / East News

8. Софи Лорен в 2009 и 2010 годах

AFP / East News

9. Ева Мендес 28 и 29 октября 2010 года

10. Шер в 2002 и 2010 годах

Adam Orchon / Everett Collection / East News

11. Барбара Уолтерс 5 и 11 мая 2009 года

ZAK BRIAN / SIPA / East News

12. Гвинет Пэлтроу в 1996 и 2021 годах