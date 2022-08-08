12 звезд, которые без тени сомнения вышли в свет в одних и тех же нарядах несколько раз
В 2010 году Ева Мендес блистала в одном и том же платье 2 вечера подряд. Может показаться, что в этом нет ничего особенного, однако артисты крайне редко появляются в том, что уже когда-то продемонстрировали публике. Разнообразию гардероба многих наших кумиров действительно можно только позавидовать. Но есть те, кто не хочет обрекать однажды использованные костюмы на прозябание в шкафу, поэтому с гордостью снова надевает свои модные наряды на светские мероприятия.
ADME решил поделиться снимками 12 знаменитостей, показавших на своем примере, что некоторые наряды достойны того, чтобы как можно больше людей их увидели не один раз.
1. Тиффани Хэддиш в марте и июне 2018 года
2. Джейн Фонда 11 и 14 ноября 2019 года
3. Минди Калинг в феврале и апреле 2013 года
4. Кейт Бланшетт в 2015 и 2020 годах
5. Хелен Миррен в августе и сентябре 2014 года
6. Кейт Мосс в 2012 и 2014 годах
7. Арианна Хаффингтон в феврале и апреле 2013 года
8. Софи Лорен в 2009 и 2010 годах
9. Ева Мендес 28 и 29 октября 2010 года
10. Шер в 2002 и 2010 годах
11. Барбара Уолтерс 5 и 11 мая 2009 года
12. Гвинет Пэлтроу в 1996 и 2021 годах
Вы тоже любите надевать свои наряды неоднократно или предпочитаете покупать новые вещи для каждого выхода?
Фото на превью Ron Galella / Ron Galella Collection / Getty Images, Invision / Invision / East News
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