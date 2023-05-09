12 звезд, которые могли бы в очередной раз блистать, но неудачно выбранное белье стало ложкой дегтя в роскошном образе

Казалось бы, нижнее белье скрыто от глаз окружающих и не требует специфического подхода, но не тут-то было. Стоит только неверно подобрать цвет исподнего либо ошибиться с его размером, и самый изысканный образ может быть безнадежно испорчен. Даже наши любимые знаменитости не застрахованы от «бельевых» ошибок, а потому время от времени садятся в лужу посреди красной ковровой дорожки.

Моника Беллуччи

EAST NEWS

На кинофестивале в Каннах в 2000 году Моника выглядела неотразимо. (Впрочем, как и всегда.) Но все-таки было в ее образе одно «но». Дело в том, что актриса надела бюстгальтер под платье, в которое уже были вшиты чашечки.

Тем не менее нельзя сказать, что Моника совершила грубую ошибку. По словам стилистов, под платье с чашечками иногда допустимо надеть бра, если у модницы большой размер бюста и ей некомфортно без дополнительной поддержки. Однако грубые лямки выбранного Моникой бюстгальтера не лучшим образом сочетались с нарядом нежного оттенка, его полупрозрачной вставкой и лямками-спагетти.

Эмма Уотсон

bauergriffin.com / East News

На премьеру фильма «Ной» звезда поттерианы надела элегантное белое платье в пол, однако не учла, что его высокий разрез может ее скомпрометировать. И в прессу просочились снимки, на которых было видно утягивающее белье актрисы.

Конфуза не случилось бы, если бы для создания точеного силуэта Эмма подобрала более короткие корректирующие шортики.

Лили Джеймс

Vianney Le Caer / Invision / East News , ISABEL INFANTES / AFP / East News

В 2023 году на премьеру фильма «При чем тут любовь?» Лили Джемс явилась в роскошном салатовом платье-бюстье. Все бы ничего, но верх наряда то и дело сползал вниз, норовя показать зрителям лишнее. Вероятно, виной тому была атласная ткань бюстгальтера актрисы, на которой платье не могло удержаться. Стилисту Лили определенно следовало подобрать другое белье и подумать, как лучше закрепить на нем наряд без бретелей.

Кристина Риччи

В 2013 году Кристина посетила фэшен-мероприятие в потрясающем черном костюме. Но явно позабыла тот факт, что в свете фотовспышек все тайное может стать явным. Интернет-издания обвинили актрису в допущении модной ошибки, поскольку под черным топом она носила бюстгальтер телесного цвета.

Скарлетт Йоханссон

Аналогично «согрешила» и Скарлетт Йоханссон: в 2006 году она позировала фотографам, будучи одетой в джинсы и черную майку. Но предательски показавшийся бюстгальтер светлого оттенка внес свою ложку дегтя в образ. Но мы можем списать эту оплошность на юность и неопытность актрисы, ведь в настоящее время Скарлетт является признанной иконой стиля.

Мелани Гриффит

В 2016 году знаменитость красовалась в платье, ткань которого состояла из черных и полупрозрачных полос. Все бы ничего, но Мелани надела черное исподнее, очертания которого мы наблюдали во всей красе. На подиуме этот наряд был представлен в сочетании с бельем телесного цвета, потому полупрозрачные вставки на платье ничем не прерывались. Видимо, снова все дело в коварном свете софитов и фотовспышек.

Николь Кидман

На премьере фильма «Колдунья» в 2005 году Николь предстала в белом воздушном наряде, который никого не оставил равнодушным. Однако стоило актрисе повернуться спиной, как градус очарования начинал снижаться.

Все впечатление портил проглядывающий сквозь прозрачную ткань бюстгальтер, лямки которого спадали с плеч знаменитости, что делало образ менее опрятным.

Бет Берс

Звезда сериала «Две девицы на мели» в 2015 году на церемонии вручения премии «Тони» неумышленно показала всем свое корректирующее белье. Досадно, ведь у роскошного платья с разрезом имелся подъюбник, призванный скрыть дамский секрет. Но длина шортиков была выбрана неверно, и в положении сидя актриса отнюдь не блистала.

Джессика Честейн

Выражаясь фигурально, Бет Берс поскользнулась на той же банановой кожуре, что и Джессика Честейн в 2013 году. Рыжеволосая красотка надела слишком длинное корректирующее белье на Каннский кинофестиваль. И даже довольно низкий разрез платья не обезопасил знаменитость. Конфуз случился, когда Джессика ступила на лестницу.

К слову, модные издания похвалили актрису за выбор цвета утягивающего белья. Ведь покажись изделие чуть меньше, никто бы его и не заметил, приняв за элемент костюма.

Аманда Сейфрид

Оказалось, и Аманда Сейфрид не была застрахована от типичной ошибки выбора белья под черную одежду. В 2004 году на премьеру фильма «Дрянные девчонки» актриса надела бюстгальтер светлого оттенка, который в сочетании с черным низом создавал впечатление абсолютно непродуманного образа.

Кристина Агилера

На премьеру фильма «Бурлеск» в 2010 году Кристина надела платье в стиле 1920-х годов: с пайетками, бахромой и открытой спиной. Но ее ретрообраз подпортил грубый бюстгальтер, выглядывающий из прорезей для рук. Атмосфера начала прошлого века улетучилась, будто ее и не бывало.

Анджелина Джоли

В 2013 году актриса посетила конференцию, посвященную правам женщин. Чтобы ее образ не противоречил серьезности и важности мероприятия, Анджелина оделась сдержанно: выбрала закрытое платье кофейного оттенка и черную накидку. Однако и Джоли позабыла о вездесущих вспышках фотографов, которые могут запечатлеть что угодно. Так мир увидел черные стринги знаменитости, которые контрастировали с цветом ее платья. Вероятно, этого бы не произошло, надень Анджелина белье телесного оттенка.

Даже если над имиджем знаменитости работает целая команда стилистов, это не означает, что звезда застрахована от модных провалов. Порой известные актрисы и певицы сами вспоминают свои неудачные образы и вопрошают: «Зачем я так оделась?» А нам остается лишь поиронизировать вместе с ними.