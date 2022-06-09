12 примеров того, как с прической можно оконфузиться или заблистать ярче звезд

В модном образе важна каждая деталь — от каблука до цвета теней на веках. И особую роль играет прическа. Звезды знают, что стрижка и укладка могут подчеркнуть как достоинства, так и недостатки. Однако даже светские дивы иногда ошибаются.

Мы в ADME уверены, что, если соблюдать рекомендации парикмахеров и не допускать устаревших деталей в прическе, можно добиться сногсшибательного образа.

Скарлетт Йоханссон

Согласно опросам и мнениям стилистов, маллет считают худшей стрижкой в истории моды: волосы сложно уложить, поэтому они выглядят неаккуратно. Скарлетт Йоханссон на заре своей карьеры тоже делала такую стрижку. Хотя это был, скорее всего, эксперимент, и потом актриса выбирала более элегантные стили. Например, классическая стрижка пикси смотрится на девушке роскошно.

Келли Осборн

Келли — обладательница широкого квадратного лица. Такому типа практически противопоказаны прямые ровные срезы у лица, будь то челка или ровное каре. Чтобы лицо не казалось угловатым и слишком широким, стоит делать пряди разной длины у лица, челку на бок или вовсе обойтись без нее.

Натали Дормер

Помимо того что стрижка «как у Рианны» с выбритой боковой частью головы уже давно не популярна, она еще и непрактичная. Парикмахеры уверенно заявляют, что скрыть выбритую часть головы сбоку другой частью волос почти невозможно, так еще и отращивать локоны проблематично. Натали Дормер тоже некоторое время выбривала волосы слева. Но сейчас она вновь отрастила свои шикарные кудри.

Риз Уизерспун

Пару раз «блондинка в законе» пробовала «перейти на темную сторону», но каждый раз это не длилось долго. Шоколадный цвет волос, как ни странно, идет далеко не всем. А девушек со светлой кожей и глазами и вовсе может старить.

Элизабет Олсен

Челка, почти закрывающая глаза, не так давно возвращалась в тренды, но очень быстро снова вышла из моды. Дело в том, что из-за такой челки не видны глаза и брови, в то время как прическа должна, напротив, подчеркивать черты лица. Элизабет Олсен тоже попробовала сделать длинную челку, однако сейчас актриса сменила имидж. Нынешняя прическа звезды открывает ее прекрасные глаза и идеальные брови. К тому же квадратному лицу не подходит прямая челка.

Рэйчел Гриффитс

Эффект гофре на волосах был очень популярен одно время, пока такую прическу не начали делать все подряд. Тогда она приелась и вышла из моды. Основной плюс кудряшек гофре был в том, что они делали укладку более объемной. Но объема можно добиться с помощью крупных волн, которые всегда выглядят естественно, как это сделала Рэйчел Гриффитс.

Эмма Уотсон

Стрижка «под мальчика» была определенно одним из вызовов со стороны актрисы. Она смотрелась смело, но, к сожалению, совершенно не соответствовала ее более женственному образу. В последующие годы Эмма оставила дерзкие эксперименты в угоду более классическим прическам.

Дженнифер Лоуренс

Обладательницам ромбовидного лица практически противопоказана прямая челка: она только расширяет и без того широкие скулы. Стоит выбирать прически, которые немного прикрывают лицо по бокам. Так, например, стрижка Дженнифер Лоуренс с мягкими волнами визуально делает ее скулы менее широкими. И нельзя не отметить, что актрисе очень идет блонд.

Дрю Бэрримор

Стилисты советуют оставить в прошлом массивные начесы — они выглядят неестественно и удешевляют образ. Конечно, и сейчас парикмахеры иногда прибегают к такому приему для придания прическе объема, но делают это совсем незаметно. У Дрю Бэрримор собственные волосы густые, ей совершенно ни к чему искусственный начес.

Кристина Агилера

В 60-х годах хвостики или косички по бокам были на пике популярности. Но со временем эта тенденция сдала свои позиции — такая прическа выглядит по-детски. В начале своей карьеры Кристина Агилера пробовала разные прически. Сейчас звезда придерживается более классического стиля. Так, например, с высоким хвостом ее образ кажется более собранным и элегантным.

Кэти Перри

Челка-бампер была популярна в 40-х годах. Такую укладку использовали, чтобы скорректировать слишком длинный или, напротив, короткий лоб. Но у Кэти Пэрри круглая форма лица с идеальным лбом, который ей не нужно скрывать. К тому же слишком выпуклая челка сейчас совсем не актуальна.

Зендея

Зендея меняет прически как перчатки, и такая сверхпышная укладка была одной из них. Однако пушистые кудри, напоминающие химическую завивку, больше не пользуются популярностью в салонах красоты. К тому же «пружинки» лезут в глаза при малейшем дуновении ветра, так что они не очень практичны. Зендея, конечно, прекрасна в любом образе, но новая укладка идет ей больше.