13 бьюти-фишек, которые внезапно возглавили списки модных трендов

Настоящие модницы всегда берут на заметку актуальные образы с мировых подиумов. И правильно делают, ведь со временем те попадают в списки трендов. Мы разузнали, какие прически и виды макияжа будут популярны в этом году.

Отросшие корни волос

Ik Aldama/DPA/East News

С прошлого года темные корни значатся в списке главных бьюти-трендов. Теперь не страшно пропустить визит к парикмахеру — достаточно стилизовать прическу, как это сделали мастера Viktor & Rolf или Valentino.

Алые губы

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

Модели Chanel и Valentino с яркими красными губами блистали на подиумах Парижской недели моды. В предстоящем сезоне этот тренд, вероятно, покажет себя во всей красе. Ведь красная помада подходит всем, главное — найти свой оттенок.

Smoky eyes

Ik Aldama/DPA/East News

Техника макияжа глаз с плавным переходом от темного оттенка к светлому особенно актуальна весной. Но в этом сезоне цветовая палитра не ограничится черным и серым, в моде и более теплые и светлые оттенки. Визажисты недели моды, кстати, дополняли растушевку небольшой стрелкой.

Много геля на волосах

Ik Aldama/DPA/East News

Неважно, сложные или простые укладки будут созданы с помощью геля, — все они окажутся в тренде. Можно даже просто нанести средство на макушку и прочесать волосы, оставив длину нетронутой.

Шоколадные губы

Ik Aldama/DPA/East News

Темные губы снова в тренде. Коричневые помады и карандаши добавят легкости и оживят любой образ.

Много хайлайтера

Lewis Joly/Associated Press/East News

Важным элементом макияжа в этом сезоне станет блестящая и хорошо увлажненная кожа. Большое количество хайлатера придаст ей сияние, которое словно исходит изнутри.

Стрелки

Jana Call me J/ABACA/Abaca/East News

Игривые, в стиле cat eye, или инфернальные, направленные к вискам, — в тренде разные стрелки. А стильной альтернативой привычному черному лайнеру станет подводка цвета серый металлик.

Румяна и тени смелых оттенков

Sebastien Fremont / Starface/STARFACE PHOTO /East News

Одним из наиболее востребованных бьюти-продуктов в этом сезоне станут румяна, в частности розовые, красные и цвета фуксии. К слову, стилисты советуют растушевывать их не только на яблочки щек, но и на виски и веки, а еще сочетать с яркими тенями. Естественность отступает на второй план, в моду входит слегка театрализованный гламур.

Глубокий боковой пробор

Ik Aldama/DPA/East News

В этом году многие модели появлялись на подиумах с глубоким боковым пробором, и такая укладка попала в список трендов. По словам стилистов, подобный пробор подойдет обладательницам как гладких прямых волос, так и кудрей.

Макияж без макияжа

Ik Aldama/DPA/East News

В этом году некоторые модные дома сделали ставку на минимализм в макияже. Модели выходили на подиум практически без декоративной косметики или с тонким слоем румян.

Стрижка маллет

Ik Aldama/DPA/East News

Эффектное возвращение стрижки в стиле 80-х произошло в разгар Парижской недели моды. Прическа, которую демонстрировали модели на подиуме, мигом стала хитом 2023 года.

«Ледяная» помада

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Визажисты, которые красят моделей перед показами, активно используют так называемый эффект инея. Гости подобных мероприятий мгновенно подхватывают тренд и потом сами делают такой макияж.

Диско-брови

Ik Aldama/DPA/East News

Блестящие брови имеют все шансы перекочевать с подиумов «в народ». Выглядит такой макияж свежо и нестандартно. Кстати, специалисты рекомендуют фиксировать блестки гелем для бровей.