13 бьюти-фишек, которые внезапно возглавили списки модных трендов
Настоящие модницы всегда берут на заметку актуальные образы с мировых подиумов. И правильно делают, ведь со временем те попадают в списки трендов. Мы разузнали, какие прически и виды макияжа будут популярны в этом году.
Отросшие корни волос
С прошлого года темные корни значатся в списке главных бьюти-трендов. Теперь не страшно пропустить визит к парикмахеру — достаточно стилизовать прическу, как это сделали мастера Viktor & Rolf или Valentino.
Алые губы
Модели Chanel и Valentino с яркими красными губами блистали на подиумах Парижской недели моды. В предстоящем сезоне этот тренд, вероятно, покажет себя во всей красе. Ведь красная помада подходит всем, главное — найти свой оттенок.
Smoky eyes
Техника макияжа глаз с плавным переходом от темного оттенка к светлому особенно актуальна весной. Но в этом сезоне цветовая палитра не ограничится черным и серым, в моде и более теплые и светлые оттенки. Визажисты недели моды, кстати, дополняли растушевку небольшой стрелкой.
Много геля на волосах
Неважно, сложные или простые укладки будут созданы с помощью геля, — все они окажутся в тренде. Можно даже просто нанести средство на макушку и прочесать волосы, оставив длину нетронутой.
Шоколадные губы
Много хайлайтера
Важным элементом макияжа в этом сезоне станет блестящая и хорошо увлажненная кожа. Большое количество хайлатера придаст ей сияние, которое словно исходит изнутри.
Стрелки
Игривые, в стиле cat eye, или инфернальные, направленные к вискам, — в тренде разные стрелки. А стильной альтернативой привычному черному лайнеру станет подводка цвета серый металлик.
Румяна и тени смелых оттенков
Одним из наиболее востребованных бьюти-продуктов в этом сезоне станут румяна, в частности розовые, красные и цвета фуксии. К слову, стилисты советуют растушевывать их не только на яблочки щек, но и на виски и веки, а еще сочетать с яркими тенями. Естественность отступает на второй план, в моду входит слегка театрализованный гламур.
Глубокий боковой пробор
В этом году многие модели появлялись на подиумах с глубоким боковым пробором, и такая укладка попала в список трендов. По словам стилистов, подобный пробор подойдет обладательницам как гладких прямых волос, так и кудрей.
Макияж без макияжа
В этом году некоторые модные дома сделали ставку на минимализм в макияже. Модели выходили на подиум практически без декоративной косметики или с тонким слоем румян.
Стрижка маллет
Эффектное возвращение стрижки в стиле 80-х произошло в разгар Парижской недели моды. Прическа, которую демонстрировали модели на подиуме, мигом стала хитом 2023 года.
«Ледяная» помада
Визажисты, которые красят моделей перед показами, активно используют так называемый эффект инея. Гости подобных мероприятий мгновенно подхватывают тренд и потом сами делают такой макияж.
Диско-брови
Блестящие брови имеют все шансы перекочевать с подиумов «в народ». Выглядит такой макияж свежо и нестандартно. Кстати, специалисты рекомендуют фиксировать блестки гелем для бровей.
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