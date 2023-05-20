13 деталей, которые преобразят вашу кухню так, что свекровь обзавидуется

На кухне мы проводим значительное количество времени. Мы готовим завтраки, обеды и ужины, наслаждаемся чашкой горячего кофе и приятной беседой за столом, моем посуду и расставляем продукты. Поэтому нам хочется, чтобы все вещи на кухне, даже самые мелкие, были не только функциональными, но и придавали уют.

Теплый свет

На кухне многие используют дополнительное освещение. Поэтому большие яркие лампы, которые висят над столом, можно заменить на более уютные плетеные светильники. Натуральный материал придаст помещению теплое сияние и сделает его более приятным для пребывания.

Шторы

Часто на кухне можно увидеть жалюзи, поскольку их легко протирать. Однако, если окно не рядом с плитой или раковиной, где могут быть брызги, тканевые жалюзи или шторы — прекрасный способ привнести мягкость в пространство. Также появляется больше опций для выбора любимого узора или цвета. А здесь можно почитать о креативных альтернативах штор в доме.

Разделочные доски

Говорят, что самой удобной и гигиеничной разделочной доской является деревянная. Причина в том, что древесина впитывает остатки пищевых бактерий после мытья и не позволяет им распространиться. Кроме того, наличие таких досок на кухне — это не только очень гигиенично, но и эстетично. Они придают теплоту и красоту интерьеру. Также любители прекрасного оценят необычные доски, например, с ручкой в виде оленьих рогов.

Аромалампа

Есть масса способов устранения запаха на кухне. Это можно сделать с помощью простых средств вроде соды, уксуса или лимона. А можно сделать неординарный для кухни выбор и использовать аромалампу. Мало того, что менять ароматы можно каждый день, эфирные масла еще и улучшают самочувствие и поддерживают эмоциональное состояние. Аромалампы просты в использовании. Нужно просто поместить под чашу лампы зажженную свечу, которая нагревает масло, высвобождая аромат.

Баночки для сыпучих продуктов

В целлофане крупы «задыхаются», в них заводятся жучки, да и больше месяца при таких условиях сыпучие продукты лучше не хранить. Баночки для сыпучих продуктов — не только более полезная альтернатива для хранения, они также улучшают организацию пространства на кухне и упрощают поиск. Они радуют глаз, особенно если приклеить стикеры в одном стиле с названиями продуктов.

Бутылочки для специй

Удобный доступ ко всем специям, которые могут понадобиться при приготовлении блюд, способен значительно упростить процесс. Конечно, можно хранить специи в тех же пакетиках из магазина. А можно приобрести маленькие стильные баночки, пересыпать в них все приправы, базовый набор которых довольно обширен, добавить наклейки с названиями и наслаждаться удобным хранением и уютом. По сути, я жить не могу без ароматных специй. Готовлю все блюда с ними в разных комбинациях на регулярной основе. © cestlavie88 / Reddit

Аксессуары для мытья посуды

Еще один день — еще одна раковина, полная посуды. Невозможно избежать этой домашней рутины, но использование красивых принадлежностей может задать настроение всему пространству. Вместо обычной пластиковой бутылки вкупе с выбранной невпопад тряпочкой для протирания стола можно поискать набор в тон общему дизайну кухни. Или выбрать прозрачный дозатор и тряпку нейтрального цвета, чтобы минимизировать визуальный шум.

Винтажная супница

Такая винтажная супница выглядит оригинально для подачи супа. В течение многих веков супницы выпускались в различных вариантах: круглые, прямоугольные и даже с причудливыми формами в виде животных. Гости будут приятно удивлены такому необычному способу сервировки блюд.

Стильный палас

Идея положить палас на кухне может возникнуть не сразу, ведь именно здесь больше всего крошек, масла, и вероятность заляпать коврик велика. Но он может стать как раз тем, что объединит пространство в единое целое. И еще у него есть множество преимуществ. Во-первых, это отличный способ добавить цвета кухне нейтральных тонов, если выбрать яркий вариант, или уравновесить дизайн, если выбрать ковер в тон мебели. Во-вторых, такое покрытие добавляет амортизации под ногами. Кроме того, уборка будет еще легче, если постелить коврик, который можно стирать в машинке.

Растения

Многие расставляют растения по всему дому, забывая о кухне. Но они отлично вписываются в любое пространство. Растения оказывают успокаивающее действие, очищают воздух и даже могут стимулировать креатив. Представьте, что вы пытаетесь создать новый кулинарный шедевр! Более того, немного зелени прекрасно смотрится на фоне аккуратно уставленных полок и шкафов. Выбирая растения для кухни, отдайте предпочтения сортам, которые могут справиться с жарой и влажностью. Здесь вы можете почитать подробнее про различные комнатные растения.

Лимонадница

В течение дня мы все пьем воду. Для большего вкуса и пользы можно добавлять в воду цитрусовые. Небольшой фруктовый аромат поспособствует выпиванию рекомендуемой нормы нормы жидкости в день. Такая вода содержит витамины, особенно витамин С, который положительно влияет на иммунную систему и помогает пищеварению. Кроме того, нарядная лимонадница с яркими фруктами внутри добавит изюминку в дизайн кухни.

Многоразовые мешочки вместо пластиковых

Еще один стильный способ сократить присутствие пластика в быту — приобрести многоразовые мешочки для покупки и хранения овощей и фруктов. Лучше отдать предпочтение хлопковому материалу и использовать для каждого вида продуктов отдельно. Не забывайте регулярно стирать мешочки перед повторным использованием. Их можно подобрать в тон кухне и таким образом стилизовать хранение. Я стараюсь постоянно держать при себе пару многоразовых пакетов, когда выхожу из дома. Больше нет кучи пластиковых пакетов, за которые в магазинах каждый раз платишь. Текстильные пакеты прочнее и их легче нести. © Betsy Megas / Quora

Сборный органайзер для столовых приборов

Существует множество видов органайзеров для столовых приборов: пластиковые, деревянные, вертикальные, горизонтальные, разных форм и размеров для различных видов кухонной утвари. Одним из наиболее распространенных являются пластиковые держатели, в которые вертикально вставляются столовые приборы. И те, которые размещаются в выдвижном ящике стола. Но есть еще сборные органайзеры, в которых каждое отделение можно отсоединить и собрать в порядке, удобном именно вам.