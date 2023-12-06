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13 звездных коллажей, которые еще раз докажут, что не нужно слепо верить соцсетям

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Молодому поколению свойственно публиковать в социальные сети более живые, неидеальные кадры. А миллениалы, напротив, привыкли делиться лишь тщательно отобранными, лучшими снимками. Звездам тоже свойственно выкладывать идеальные, порою даже сильно отретушированные кадры. Мы решили сравнить, как выглядят снимки с одного и того же мероприятия на страничках у звезд и в объективах фотографов.

Шарлиз Терон

Алисса Милано

Chris Pizzello/Invision/East News

Кейт Хадсон

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Джулианна Мур

Evan Agostini/Invision/East News

Джессика Альба

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Николь Ричи

Richard Shotwell/Invision/East News

Сальма Хайек

Buxo Richie/ABACA/Abaca/East News

Николь Кидман

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Приянка Чопра

IMAGO/Hindustan Times/Imago Stock and People/East News

Лили Джеймс

Vianney Le Caer/Invision/East News

Шарлиз Терон

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Джессика Симпсон

Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Кристина Риччи

Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News

Если вам понравилась статья, у нас есть другая подборка фотографий в стиле «выложила сама vs опубликовали фотографы».

Фото на превью Chris Pizzello/Invision/East News
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AdMe/Дизайн/13 звездных коллажей, которые еще раз докажут, что не нужно слепо верить соцсетям
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