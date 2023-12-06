13 звездных коллажей, которые еще раз докажут, что не нужно слепо верить соцсетям
Молодому поколению свойственно публиковать в социальные сети более живые, неидеальные кадры. А миллениалы, напротив, привыкли делиться лишь тщательно отобранными, лучшими снимками. Звездам тоже свойственно выкладывать идеальные, порою даже сильно отретушированные кадры. Мы решили сравнить, как выглядят снимки с одного и того же мероприятия на страничках у звезд и в объективах фотографов.
Шарлиз Терон
Алисса Милано
Chris Pizzello/Invision/East News
Кейт Хадсон
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Джулианна Мур
Evan Agostini/Invision/East News
Джессика Альба
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Николь Ричи
Richard Shotwell/Invision/East News
Сальма Хайек
Buxo Richie/ABACA/Abaca/East News
Николь Кидман
NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Приянка Чопра
IMAGO/Hindustan Times/Imago Stock and People/East News
Лили Джеймс
Vianney Le Caer/Invision/East News
Шарлиз Терон
Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News
Джессика Симпсон
Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News
Кристина Риччи
Piovanotto Marco/ABACA/Abaca/East News
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Фото на превью Chris Pizzello/Invision/East News
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