13 звездных коллажей, которые еще раз докажут, что не нужно слепо верить соцсетям

Молодому поколению свойственно публиковать в социальные сети более живые, неидеальные кадры. А миллениалы, напротив, привыкли делиться лишь тщательно отобранными, лучшими снимками. Звездам тоже свойственно выкладывать идеальные, порою даже сильно отретушированные кадры. Мы решили сравнить, как выглядят снимки с одного и того же мероприятия на страничках у звезд и в объективах фотографов.