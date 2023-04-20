13 звезд, которых мы считали пай-девочками ровно до того момента, когда они решили добавить в свои образы огонька

Публичные личности годами работают над своим имиджем, но порой становятся заложниками одного образа, что сказывается на их работе и стиле жизни. Нелегко быть у всех на виду, еще сложнее, когда публика ждет от тебя определенных действий даже в выборе одежды. В этой статье мы решили уделить внимание знаменитостям, которые устали от образа хорошей девочки и показали свой характер с помощью шикарных, а порой и провокационных нарядов.

Кейт Миддлтон

Rogers George / SIPA / 2302200829 / East News

На церемонии вручения премии BAFTA 2023 года Кейт не просто поразила всех своим ярким и элегантным образом, но и показала, что вечернему платью можно дать вторую жизнь, если добавить шлейф и подобрать к нему дерзкие и яркие аксессуары. В этом наряде она уже появлялась на мероприятии BAFTA в 2019 году. А в тот вечер 2023 года платье Alexander McQueen, театральные перчатки Cornelia James и массивные серьги Zara составили идеальный ансамбль. Нам очень приятно осознавать, что, несмотря на королевский протокол, Кейт не постеснялась показать свою яркую индивидуальность.

Энн Хэтэуэй

Charles Sykes / Invision / East News , NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

На Нью-Йоркском кинофестивале актриса выглядела просто сногсшибательно. Длинное серебряное платье и сапоги были полностью покрыты крупными жемчужными бусинами. Создавалось впечатление, будто обувь и наряд перетекают друг в друга. Энн сияла в свете софитов, а мы можем лишь позавидовать ее смелости в модных экспериментах.

Дженна Ортега

Evan Agostini / Invision / East News

Cтиль Ортеги всегда был необычным, и девушка не перестает удивлять нас каждым своим выходом в свет. Премьера ужастика «Крик-6» не стала исключением. Звезда появилась на красной дорожке в эксцентричном наряде Paul Gaultier, который напомнил нам усовершенствованный смокинг.

Эмма Робертс

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Звезда сериала «Королевы крика» обычно предпочитает сдержанный стиль в одежде. Но в 2017 году на Met Gala от алого платья актрисы было просто невозможно оторвать взгляд. Красный клатч с жемчугом и палантин кислотно-розового цвета идеально дополнили образ роковой красотки. Нам кажется, что Эмме не стоит бояться экспериментировать, ведь она выглядит превосходно буквально во всем.

Рене Зеллвегер

ddp images / Steffens / EAST NEWS

На премьерный показ фильма «Бриджит Джонс — 3» Рене пришла в роскошном платье с разрезом до бедра и на высоких каблуках Christian Louboutin. Длинный черный бант и широкий рукав показались нам очень интересным стильным решением.

Пенелопа Крус

SUJIT JAISWAL / AFP / East News

Пенелопа заключила контракт с Chanel, поэтому уже несколько лет на публичных мероприятиях появлялась в нарядах только этого бренда. Но в 2023 году на открытии культурного центра в Индии актриса удивила экспертов моды своим выходом в нежно-розовом платье с перьями и огромным длинным шлейфом Tamara Ralph Couture. Мы не знаем, закончилось ли сотрудничество звезды с Chanel, но рады, что теперь она может позволить себе быть непредсказуемой в выборе вечерних туалетов.

Эмма Уотсон

Evan Agostini / Invision / AP / East News

Мы привыкли видеть Эмму в амплуа пай-девочки, но времена меняются, и ее стиль тоже. Актриса примеряет разные образы, ее одежда постепенно становится более дерзкой и смелой. Наряжаясь на одно из мероприятий, Уотсон отказалась от платья в пользу черно-серого комбинезона Dior с обнаженной спиной и шлейфом необычной формы. В нем она выглядела как самая настоящая бунтарка.

Сидни Суини

Joel C Ryan / Invision / East News

На Берлинском международном кинофестивале Сидни затмила всех своим откровенным нарядом. Черный блейзер с вырезами на боках, расшитый кристаллами, выглядел сногсшибательно. Знатоки моды подчеркнули, что этот образ актрисы заставил их посмотреть на такую вещь, как обычный пиджак, свежим взглядом.

Гвинет Пэлтроу

Invision / Invision / East News

Гвин было просто невозможно не заметить на 77-й церемонии вручения «Золотого глобуса». Прозрачное платье карамельного цвета с рюшами выглядело провокационно, но при этом очень стильно. На шее актрисы красовались 2 бриллиантовых ожерелья Bulgari. Если не присматриваться внимательно, может показаться, будто это рисунки на коже.

Селена Гомес

AFP / EAST NEWS

В 2013 году певица не побоялась рискнуть и выбрала для появления на церемонии MTV Video Music Awards наряд с перчинкой от Versace. Она не только победила в номинации, но и приковала взгляды окружающих к своему провокационному платью.

Джордана Брюстер

Invision / Invision / East News

Мы все знаем Джордану по милому образу сестры Доминика Торетто из «Форсажа», но, кажется, сама актриса не прочь показать характер. На премьере 9-й части франшизы она появилась в платье цвета фуксии с разрезом от бедра и оголенным животом. Этот наряд идеально дополняла обувь на высоких каблуках. Трудно поспорить с утверждением, что Брюстер выглядела как богиня.

Эмма Стоун

Jordan Strauss / Invision / AP / East News , Joseph Gotfriedy / Broadimage / EAST NEWS

Звезда «Ла-Ла Ленда» на премьере этого фильма сразила публику «полуночно-синим» платьем Prada. Мы же просто влюбились в эти шикарные туфли с синими камнями и перьями, которые актриса словно одолжила у сказочной жар-птицы. Эмма продумала свой образ до мельчайших деталей: даже глаза были подведены ярко-синим.

Гвендолин Кристи

Invision / Invision / East News

Полупрозрачное платье Гвендолин, в котором она предстала на одном из мероприятий, было похоже на наряд из фэнтези о далеком будущем человечества. Узоры были сделаны с помощью древней техники японской живописи. Они, словно чернила на воде, переходили из белого цвета в красный, «стекая» по коже актрисы. Кристи выглядела в этом образе одновременно женственно и откровенно.