13 звезд, которых мы считали пай-девочками ровно до того момента, когда они решили добавить в свои образы огонька
Публичные личности годами работают над своим имиджем, но порой становятся заложниками одного образа, что сказывается на их работе и стиле жизни. Нелегко быть у всех на виду, еще сложнее, когда публика ждет от тебя определенных действий даже в выборе одежды. В этой статье мы решили уделить внимание знаменитостям, которые устали от образа хорошей девочки и показали свой характер с помощью шикарных, а порой и провокационных нарядов.
Кейт Миддлтон
На церемонии вручения премии BAFTA 2023 года Кейт не просто поразила всех своим ярким и элегантным образом, но и показала, что вечернему платью можно дать вторую жизнь, если добавить шлейф и подобрать к нему дерзкие и яркие аксессуары.
В этом наряде она уже появлялась на мероприятии BAFTA в 2019 году. А в тот вечер 2023 года платье Alexander McQueen, театральные перчатки Cornelia James и массивные серьги Zara составили идеальный ансамбль. Нам очень приятно осознавать, что, несмотря на королевский протокол, Кейт не постеснялась показать свою яркую индивидуальность.
Энн Хэтэуэй
На Нью-Йоркском кинофестивале актриса выглядела просто сногсшибательно. Длинное серебряное платье и сапоги были полностью покрыты крупными жемчужными бусинами. Создавалось впечатление, будто обувь и наряд перетекают друг в друга. Энн сияла в свете софитов, а мы можем лишь позавидовать ее смелости в модных экспериментах.
Дженна Ортега
Cтиль Ортеги всегда был необычным, и девушка не перестает удивлять нас каждым своим выходом в свет. Премьера ужастика «Крик-6» не стала исключением. Звезда появилась на красной дорожке в эксцентричном наряде Paul Gaultier, который напомнил нам усовершенствованный смокинг.
Эмма Робертс
Звезда сериала «Королевы крика» обычно предпочитает сдержанный стиль в одежде. Но в 2017 году на Met Gala от алого платья актрисы было просто невозможно оторвать взгляд. Красный клатч с жемчугом и палантин кислотно-розового цвета идеально дополнили образ роковой красотки. Нам кажется, что Эмме не стоит бояться экспериментировать, ведь она выглядит превосходно буквально во всем.
Рене Зеллвегер
На премьерный показ фильма «Бриджит Джонс — 3» Рене пришла в роскошном платье с разрезом до бедра и на высоких каблуках Christian Louboutin. Длинный черный бант и широкий рукав показались нам очень интересным стильным решением.
Пенелопа Крус
Пенелопа заключила контракт с Chanel, поэтому уже несколько лет на публичных мероприятиях появлялась в нарядах только этого бренда. Но в 2023 году на открытии культурного центра в Индии актриса удивила экспертов моды своим выходом в нежно-розовом платье с перьями и огромным длинным шлейфом Tamara Ralph Couture.
Мы не знаем, закончилось ли сотрудничество звезды с Chanel, но рады, что теперь она может позволить себе быть непредсказуемой в выборе вечерних туалетов.
Эмма Уотсон
Мы привыкли видеть Эмму в амплуа пай-девочки, но времена меняются, и ее стиль тоже. Актриса примеряет разные образы, ее одежда постепенно становится более дерзкой и смелой. Наряжаясь на одно из мероприятий, Уотсон отказалась от платья в пользу черно-серого комбинезона Dior с обнаженной спиной и шлейфом необычной формы. В нем она выглядела как самая настоящая бунтарка.
Сидни Суини
На Берлинском международном кинофестивале Сидни затмила всех своим откровенным нарядом. Черный блейзер с вырезами на боках, расшитый кристаллами, выглядел сногсшибательно.
Знатоки моды подчеркнули, что этот образ актрисы заставил их посмотреть на такую вещь, как обычный пиджак, свежим взглядом.
Гвинет Пэлтроу
Гвин было просто невозможно не заметить на 77-й церемонии вручения «Золотого глобуса». Прозрачное платье карамельного цвета с рюшами выглядело провокационно, но при этом очень стильно. На шее актрисы красовались 2 бриллиантовых ожерелья Bulgari. Если не присматриваться внимательно, может показаться, будто это рисунки на коже.
Селена Гомес
В 2013 году певица не побоялась рискнуть и выбрала для появления на церемонии MTV Video Music Awards наряд с перчинкой от Versace. Она не только победила в номинации, но и приковала взгляды окружающих к своему провокационному платью.
Джордана Брюстер
Мы все знаем Джордану по милому образу сестры Доминика Торетто из «Форсажа», но, кажется, сама актриса не прочь показать характер. На премьере 9-й части франшизы она появилась в платье цвета фуксии с разрезом от бедра и оголенным животом. Этот наряд идеально дополняла обувь на высоких каблуках. Трудно поспорить с утверждением, что Брюстер выглядела как богиня.
Эмма Стоун
Звезда «Ла-Ла Ленда» на премьере этого фильма сразила публику «полуночно-синим» платьем Prada. Мы же просто влюбились в эти шикарные туфли с синими камнями и перьями, которые актриса словно одолжила у сказочной жар-птицы.
Эмма продумала свой образ до мельчайших деталей: даже глаза были подведены ярко-синим.
Гвендолин Кристи
Полупрозрачное платье Гвендолин, в котором она предстала на одном из мероприятий, было похоже на наряд из фэнтези о далеком будущем человечества. Узоры были сделаны с помощью древней техники японской живописи. Они, словно чернила на воде, переходили из белого цвета в красный, «стекая» по коже актрисы. Кристи выглядела в этом образе одновременно женственно и откровенно.
Знаменитости любят удивлять нас модными фишками и интересными нарядами, а мы не устаем рассказывать вам об этом: