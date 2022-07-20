13 стильных альтернатив вещам, которые мы привыкли носить на пляже из года в год

Чтобы впечатления от летнего отпуска остались на весь год, не обойтись без пляжного отдыха. Всем известный рецепт хорошего настроения — солнце и теплый песок — действительно работает безотказно. Главное, не забыть сделать красивые фото, которые весь год будут напоминать о жарких деньках. И чтобы на них, как, впрочем, и на самих реках-озерах, выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно, стоит с вниманием отнестись к своему пляжному гардеробу.

Мы в ADME не поленились и прошерстили разные издания, чтобы быть в курсе, какая одежда и аксессуары уже замылили всем глаза. А также чем стоит их заменить.

На смену тунике приходит рубашка оверсайз



PacificCoastNews.com / East News , PacificCoastNews.com / East News

Специальные туники поверх купальника, которые мы привыкли видеть сплошь и рядом на пляжах и у бассейнов, на самом деле не такие комфортные. Во-первых, зачастую они надеваются через голову, для чего придется снимать шляпу или кепку. Во-вторых, фасоны с крупными рисунками и стразами делают образ несобранным. Специалисты рекомендуют заменить их обычной рубашкой оверсайз. Ее можно надеть поверх купальника на пляже, а затем просто застегнуть или подвязать поясом, и — вуаля! — образ для похода в кафе готов.

Достойная альтернатива коротким джинсовым шортам — бермуды из мягкой ткани

Джинсовые шорты всегда будут одним из излюбленных предметов гардероба почти каждой девушки. Но для пляжного времяпрепровождения есть более удобный вариант — шорты со свободной посадкой более удлиненного силуэта. В отличие от плотной джинсовой ткани, они обеспечивают простор в движениях и позволяют коже дышать. Именно поэтому стоит выбирать такие материалы, как хлопок, лен или махровая ткань.

Парео лучше отложить в шкаф, а вместо него приобрести легкую пляжную юбку

© Finist4 / Shutterstock.com , Brett Kaffee / Thibault Monnier / East News Brett Kaffee / Thibault Monnier / East News

Парео — один из наиболее популярных видов пляжной одежды, который все еще можно найти в девичьем гардеробе. Но многим оно успело приесться, поэтому стоит смело выбирать более изысканную замену в виде пляжной юбки. Преимущество такого образа еще и в том, что в юбке можно смело выйти с пляжа, пройтись по улицам и выглядеть при этом вполне по-городскому. Но здесь также важно уделить внимание выбору ткани. Стоит избегать материала, который может раздражать кожу и вызывать потливость под солнцем. Здесь подойдет дышащая ткань, такая как вискоза, смеси полиэстера и спандекса или хлопка.

Соломенная шляпа уже набила оскомину, а вот современные панамки будут свежим решением

KVS / Shirley, PacificCoastNews.com / East News

Соломенные шляпы, безусловно, один из самых распространенных головных уборов для летнего отдыха. И хотя они не являются абсолютной модной архаикой, все же представляют собой не самый интересный вариант. Им есть более актуальная альтернатива — панамки. Они были на пике в 2000-х и снова пользуются популярностью. Можно выбрать варианты любой расцветки. Цветочный принт или простой однотонный оттенок — никаких ограничений.

Плетеная сумка чаще всего идет в комплекте с соломенной шляпой, поэтому и ей место — на полке дома

Плетеные сумки, конечно, вызывают приятные ассоциации с летом, но они не слишком практичны для похода на пляж. Куда более удобны сумки из водонепроницаемого материала. Главное, чтобы он отличался долговечностью и высоким качеством. Это могут быть натуральные или синтетические изделия, прорезиненные или покрытые силиконом или другими водоотталкивающими веществами.

Платье-сетка — довольно непрактичный пляжный аксессуар, а сарафан будет выглядеть стильно

Coleman_Rayner / East News , Thibault Monnier, PacificCoastNews / East News

Платье-сетка по сути бесполезно. Оно не прикрывает никакую часть тела, если задумка была надеть что-то поверх купальника. Также оно не защищает от солнца, ведь состоит из сплошных отверстий. Вместо такой бессмысленной одежды лучше отдать предпочтение пляжному сарафану.

Можно поддержать экоинициативу и обратить внимание на купальники из переработанного пластика

White Label / Flight Photo Agency / East News , 0000003 / Reporter / East News

В современном мире производители одежды все чаще поддерживают идею экологичности. Не обошло это веяние и сферу купальников. Все больше брендов выпускает пляжную одежду из переработанного пластика. Поэтому, если у вас есть желание поддержать экоинициативу и при этом выглядеть стильно, выбор такого купальника будет отличной идеей.

Комфортной заменой пляжной обуви на платформе или каблуках будут сандалии

Многие модницы щеголяют по пляжу в обуви на каблуках, чтобы выглядеть стильно и чтобы ноги при этом казались длиннее. Но такая обувь мало того что неуместна у водоемов, но также и травмоопасна. Можете запросто потерять равновесие и упасть, если пятки слишком глубоко зароются в песок. Желание выглядеть красиво везде вполне понятно, но в этом случае лучше выбрать минималистичные мягкие сандалии и чувствовать себя комфортно.

Легкое вязаное платье смотрится свежо, а платье с принтом уже успело поднадоесть

Brett Kaffee, PacificCoastNews.com / East News , Brett Kaffee/Thibault Monnier, PacificCoastNews.com / East News

Принтованные платья долго были хитом, и поэтому немного приелись. Вместо них лучше обратить внимание на вязаные крючком наряды. Для пляжного отдыха вязаный трикотаж довольно популярный вариант. Поскольку это платье не для городских променадов, то здесь можно позволить себе немного вольности и выбрать более открытый фасон, чтобы из-под него было видно купальник.

Мини-очки выглядят нетривиально, но как будто не для пляжа. В отличие от очков с яркими полупрозрачными стеклами

Thibault Monnier/LCD, PacificCoastNews / East News , Thibault Monnier/LCD, PacificCoastNews / East News

Мини-очки можно увидеть практически повсеместно. Но они не слишком подходят для отдыха под палящим солнцем. Более уместными будут очки средних размеров в яркой оправе и с цветными стеклами. По словам экспертов, яркие, смелые цвета способствуют максимальному эффекту от образа. К тому же такие оттенки соответствуют веянию на так называемую дофаминовую одежду.

А вот форма очков «кошачий глаз» уступает в практичности моделям «авиатор» размера XXL

© svetlanasokolova5k / Freepic , Thibault Monnier, PacificCoastNews / East News Thibault Monnier, PacificCoastNews / East News

Форма очков «кошачий глаз» любима большинством девушек. Такие очки отлично подойдут для городских прогулок, но для пляжного времяпрепровождения лучше отдать предпочтение суперобъемным вариантам. Эксперты говорят об «авиаторах» как о современном способе придать образу изюминку 70-х. А еще огромные стекла таких очков обеспечивают максимальную защиту глаз от солнца.

Купальники с мини-юбкой сбивают с толку, а вариант с поясом поможет подчеркнуть фигуру

Rachid Ait, PacificCoastNews.com / East News , MAVRIXONLINE.COM - FILE PHOTO / East News

Крохотная юбочка на купальных плавках — это как будто отголоски начала 2000-х. Да и к тому же смотрится она немного непонятно. Если хочется подчеркнуть зону талии или бедер, то лучше отдать предпочтение купальнику с поясом. Тренд на ремни органично вписывается и в пляжную моду. Пояс можно использовать как отдельный аксессуар, а можно приобрести сразу купальный костюм с этим атрибутом.

Пестрые купальники, конечно, привлекут внимание. А блестящие модели еще и добавят изюминки

KVS/Shirley, PacificCoastNews.com / East News

Разноцветный принт стоит оставить в прошлом — тогда такой рисунок был чуть ли не единственным вариантом для всех видов купальников. Сегодня же отличной альтернативой ему может стать блестящий купальник. Казалось бы, блестки подходят только для вечеринки, но с таким пляжным нарядом можно точно рассчитывать на красивые фото и хорошее настроение.