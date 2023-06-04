13 вещей, которые мы спокойно наденем. А настоящие француженки — никогда в жизни

Легендарный модельер Коко Шанель однажды сказала: «Прежде чем выйти из дома, посмотрите в зеркало и снимите одну вещь». Именно этой философии простоты и удобства придерживаются многие француженки. А жительницы разных стран изо всех сил стараются разгадать секреты элегантности местных модниц и хотят понять, какие вещи те не наденут ни за какие коврижки.

Одежда из дешевых тканей

Жительницы Франции всегда обращают внимание на качество одежды и стараются не надевать платья, джемперы и рубашки из синтетики. И неважно, что такие вещи стоят дешевле. Француженки предпочитают одежду из натуральных материалов: кашемира, хлопка и льна.

Обувь на высоких каблуках в дневное время

Местные жительницы часто ездят на велосипедах и передвигаются на общественном транспорте. Так что они часто выбирают удобную повседневную обувь: универсальные эспадрильи, лоферы, кроссовки или туфли на низком каблуке. И да, все модели их обуви органично сочетаются с разными типами одежды.

Бижутерия из пластмассы

В отношении аксессуаров модницы из Парижа обычно придерживаются правила «лучше поменьше, чем побольше». Поэтому они вряд ли наденут аляповатую бижутерию. Дело в том, что француженки уделяют большое внимание деталям своего образа и всегда стараются выглядеть элегантно.

Платья в обтяжку

Жительницы Франции стараются надевать наряды, которые не сковывают движения и позволяют вести привычный им подвижный образ жизни. А вот обтягивающие вещи, в которые нужно втискиваться чуть ли не с мылом, здесь не любят — слишком уж в них неудобно.

Откровенное декольте

Местные девушки предпочитают хранить загадочность, а не хвастаться своими достоинствами. Недаром модель Инес де ля Фрессанж как-то раз сказала: «Нужно одеваться, чтобы чувствовать себя комфортно». Француженки строго следуют этому правилу и стараются лишний раз не показывать слишком много тела.

Люксовые вещи днем

Вместо дорогущих брендовых вещей француженки обычно выбирают качественные блейзеры, сложные акценты и асимметричные вещи. Местные жительницы стараются не афишировать свое благосостояние. Они знают, что лучше проявить сдержанность, чем обвешаться с ног до головы ярлыками от известных производителей одежды.

Цветное белье и пуш-ап

В разных странах свои представления о том, что красиво, а что нет. Жительницы Франции, которых природа не одарила пышными формами, не смущаются этого и не стараются увеличить объемы. Француженки считают пуш-ап безвкусицей и выбирают поддерживающие маечки и лифчики без косточек из гигиеничных материалов. В идеале — черные или бежевые. Здесь никогда не наденут вместе белый бюстгальтер и белую блузку, а тем более черный бюстгальтер и белый верх.

Сумки из искусственных материалов

Француженки выбирают качественные сумки из кожи. При этом они уверены, что необязательно выкладывать все деньги за дизайнерскую вещь: можно найти производителей, работающих с качественной кожей и выпускающих недорогие изделия. Важно только, чтобы на сумке не было крупных лейблов, лишней фурнитуры и броских принтов.

Яркие вещи

Французские женщины знают, что они красивы в любом возрасте, и не пытаются выглядеть моложе, надевая излишне яркие наряды. Местных жительниц сложно увидеть в одежде кричащих или неестественных цветов. Главное — это простота и сдержанность. Поэтому истинные француженки никогда не перегружают свой образ аляповатыми принтами и избегают лишней эксцентричности.

Много колец

Во Франции женщины стараются не делать чересчур много акцентов в своем образе или надевать за один раз всю свою коллекцию драгоценностей. Парижанки любят украшения в минималистичном стиле. Например, тонкие цепочки из драгоценных металлов и нитки жемчуга.

Обувь низкого качества

Как говорила Коко Шанель, «женщина в качественной обуви не бывает некрасивой». Так что в Париже сложно встретить даму в потертых или дешевых туфлях. Француженки не стремятся собрать целую коллекцию балеток и ботильонов, у них может быть несколько пар по-настоящему качественной обуви, которые идеально подходят к остальному гардеробу.

Вещи на пике моды

Француженки не стремятся угнаться за последними трендами и «быстрой» модой. Они тщательно изучают новинки каждого сезона и пополняют базовый гардероб парой-тройкой новых предметов, чтобы сделать свой образ актуальным.

Спортивный костюм для прогулок

Такие вещи, по мнению местных жительниц, подходят только для спортзала. Поэтому вы никогда не увидите в Париже людей, разгуливающих в спортивных костюмах или легинсах. Француженки стараются выглядеть элегантно, даже когда носят повседневную одежду. Вместо спортивной одежды они могут надеть облегающие джинсы, белые кроссовки и простой, но элегантный топ.