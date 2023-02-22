13 вещей, о которых наш маникюр расскажет быстрее, чем мы успеем открыть рот

Ухоженные руки — важная часть женского образа. Без аккуратных ноготков его сложно будет назвать безупречным и завершенным. А предпочитаемый вид маникюра, цвет или форма ногтей могут многое рассказать об их обладательнице и отразить некоторые черты ее личности.

Классический французский маникюр

Как известно, этот тип маникюра никогда не устаревает. Френч — неоспоримая классика, уместная одинаково как на бизнес-встрече, так и на отдыхе у моря. Это одновременно стильно и удобно, ведь не нужно переживать о том, что цвет ногтей не подходит к цвету платья или сумочки. Женщины, выбирающие этот вариант, не любят беспорядка вокруг себя, они довольно минималистичны и опрятны. Это женщины элегантные, утонченные и имеющие хороший вкус. Они много работают, но все же успевают вести светскую жизнь.

Цветной френч

Классический френч — хорошо, а цветной — еще лучше! Как правило, такой дизайн становится более актуальным в теплое время года. Любительницы подобного маникюра привыкли следить за трендами. Это простой и нехитрый способ выразить свое внутреннее дерзкое «бунтарство» с помощью маленького цветного ободка по краю ногтя.

Красный цвет

Красный маникюр — само воплощение гламура. Это смелый цвет, привлекающий внимание. Персону, остановившую свой выбор на красном лаке для ногтей, выделяет из толпы смелость и общительность. Такие люди могут быть немного «королевами драмы» и не станут уклоняться от интереса окружающих.

Неоновые оттенки

Яркие светящиеся оттенки — довольно смелый выбор. Неоновый маникюр никогда не сможет остаться незамеченным. Его обладательница, скорее всего, личность столь же яркая и неординарная, выраженный экстраверт, который не устает долгое время быть в толпе. Она не любит следовать трендам, а скорее задает их сама и не оглядывается на чье-либо противоположное мнение.

Нюдовая палитра цветов

Неброский, универсальный, на каждый день и на выход, нюдовый маникюр стоит в одном ряду с французским, уступая ему разве что в отсутствии какого-либо акцента на ногтях. Любительницы нюда, как правило, не любят лишней суеты, но сами личности многозадачные, они могут справиться с несколькими делами одновременно и совместить сразу несколько обязанностей, ничего не упуская. Кроме того, они не прочь продемонстрировать окружающим свои таланты.

Глянцевый металлик

Этот тип маникюра прямо-таки кричит о вечеринках и нарядных блестящих платьях. Любительницы наносить на ногти такой лак, вероятно, общительны и харизматичны. Им нравится находиться в центре внимания. Будь то обед с друзьями или рабочий вечер с коллегами, они умеют сделать так, что людям рядом будет комфортно и приятно.

Рисунки на ногтях

Варианты рисунков бесконечны: от простых точек и линий до копий произведений искусства. Превращение собственных ногтей в миниатюрные картины может говорить о богатом воображении, хорошей фантазии и тяге к новизне. Любителям нейл-арта быстро становится скучно, и им не чуждо стремление экспериментировать. Они не боятся расширять свои границы и вносят в образ все новые и новые грани.

Прозрачный маникюр

Еще один безусловно удобный вариант маникюра на каждый день — прозрачный. Практичный и незаметный, он, вероятно, придется по душе таким же практичным натурам. Любительницы прозрачного маникюра расчетливы, им комфортно наедине с собой, они любят выглядеть презентабельно. Однако не будут выбирать образ так, чтобы он привлек лишнее внимание.

Блестки

Любительницы блесток на ногтях не боятся экспериментировать и блистать — неважно, идет речь о маникюре, какой-нибудь новой идее или о чем-то еще. Такие персоны часто бывают веселыми и энергичными, а еще они нередко отличаются фантазией и креативностью.

Острые и длинные

Неважно, что с такими ногтями неудобно надевать контактные линзы или есть риск поцарапаться. Для обладательниц такого впечатляющего маникюра комфорт не так принципиален, как шик. Натуры, предпочитающие выходить из салона с подобными ногтями, очень придирчивы к своему маникюру и к внешнему виду в целом. Они идут в ногу со временем и следят за последними веяниями моды, не пропуская новинок в сфере звездного маникюра. К тому же они умеют организовывать и себя, и пространство вокруг и ценят по-настоящему красивые вещи.

Ногти квадратной формы

Удобная и универсальная форма кончика ногтя, с которой особенно хорошо сочетается французский маникюр. Квадратную форму ногтей выбирают сильные личности. Это часто люди уверенные в себе и собранные. Также их можно описать как довольно амбициозных, стремящихся к достижению своих целей.

Миндалевидные ногти

Эта форма ногтей крайне популярна, и на то есть очевидная причина: она подходит очень многим. Тем не менее можно выделить тип людей, которые выбирают такую форму чаще остальных. Это экстраверты, которые хотят сочетать в своем образе моду и утонченность. Они не прочь принарядиться, но избегают носить винтаж и устаревшие фасоны.

Ногти формы «балерина»