13 звезд, которые выбрали такие украшения, что затмили все вокруг

Говорят, что по украшениям можно узнать, какой перед вами человек. Но вот если судить по звездам, то можно, скорее, запутаться, чем узнать, что они за люди. Ведь каждый раз они удивляют нас новыми и все более замысловатыми аксессуарами.

Тейлор Свифт

VALERIE MACON/AFP/East News , Jordan Strauss/Invision/East News

Тейлор Свифт появилась на премии Грэмми в 2024 году, как обычно, в блистательном образе. Но особенно выделялось ее украшение на шее — это было многоуровневое колье с часами в стиле арт-деко. Предположительно, стрелки, остановленные на цифре 12, — это отсылка к музыкальному альбому певицы.

Анна Делло Руссо

Laurent VU/SIPA/Sipa Press Russia/East News , Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

Руссо в 2023 и 2024 посещала модные показы Schiaparelli, оба раза она дополняла свой строгий образ необычными украшениями в виде колье-замка, а в ушах у нее один раз были замочные скважины, а в другой — два замка.

Энн Хэтэуэй

DNPhotography/ABACA/Abaca/East News

На Met Gala в 2023 Энн Хэтэуэй появилась в провокационном наряде, который был будто бы скреплен множеством булавок. А дополнила она его не менее особенным чокером, в середине которого красовалась старинная монета, датируемая 400–350 гг. до н.э.

Кейт Бланшетт

Allstar/Graham Whitby Boot/Mary Evans Picture Library/East News

На одном из Каннских кинофестивалей Кейт Бланшетт появилась в черном платье, а ее уши украшали массивные серьги. Присмотревшись, можно заметить, что они были выполнены в виде цветков орхидеи. Кстати, выглядели они одинаково блестяще и с наружной стороны, и с внутренней.

Тейлор Расселл

Jordan Strauss/Invision/East News

Еще одна актриса, украшение которой хочется разглядывать. Девушка надела ободок с имитацией сережек. Такой размер аксессуара ни одни мочки, наверное, бы не выдержали.

Тильда Суинтон

ALBERTO PIZZOLI/AFP/East News , LOIC VENANCE/AFP/East News

Тильда Суинтон — одна из тех, кто всегда приходит на светские мероприятия в запоминающихся и характерных именно для нее образах. Так, например, в 2019 году в Каннах она дополнила свой непринужденный наряд изящным украшением в виде пера.

Блейк Лайвли

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , USA TODAY Network/Sipa USA/East News

Блейк Лайвли умеет удивлять не только своими нарядами, но и аксессуарами. На дорожку «Золотого глобуса» в 2017 году актриса надела на обе руки браслеты с изумрудами, которые были украшены еще и россыпью бриллиантов. Камни поражали своим невероятным размером.

Кэти Перри

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Кэти на протяжении всей своей певческой карьеры удивляла зрителей своими диковинными нарядами. Но на этом она не остановилась и однажды решила украсить свою улыбку гриллзами, которые, к слову, чаще всего можно увидеть у рэп-исполнителей.

Кейт Бланшетт

Kiera Fyles, PacificCoastNews/EAST NEWS

Запоминающимся стало появление Кейт Бланшетт на ковровой дорожке премии BAFTA в 2014 году. Для мероприятия актриса выбрала массивный бриллиантовый кулон от Chopard Animal World с голубями.

Наоми Кэмпбелл

ALAIN JOCARD/AFP/East News , ALAIN JOCARD/AFP/East News

Наоми Кэмпбелл продолжает участвовать в модных показах, и в 2024 она продемонстрировала на подиуме классический образ, но с очень необычными украшениями. На ее талии был пояс, выполненный с эффектом обманки. Он выглядел как руки, которые держат большой букет с золотыми цветами. А еще на ее лице тоже было необычное золотое украшение.



Приянка Чопра

Andres Otero / WENN.com/agefotostock/East News , AFP/EAST NEWS

Для бала Met Gala в 2018 году Приянка Чопра выбрала сдержанное бордовое платье от Ralph Lauren, которое было дополнено эффектным золотым украшением-капюшоном из бисера и драгоценных камней. По словам дизайнера, на его создание ушло более 250 часов.

Селена Гомес

Jordan Strauss/Invision/East News

Если приблизить украшение Селены Гомес, можно заметить, что оно собрано из множества изображений птиц, инкрустированных бриллиантами, сапфирами и морганитом. Это ожерелье появилось на свет благодаря бренду Tiffany. Некоторым поклонникам певицы показалось, что этот аксессуар — отсылка к татуировке Джастина Бибера, с которым Селена когда-то была в отношениях.

Кьяра Ферраньи

Кьяра Ферраньи — еще одна любительница броских украшений и нарядов, которые то и дело демонстрирует на разных светских мероприятиях. Так, на показ Schiaparelli в 2022 девушка надела серьги, напоминающие собой уши.

На что только ни идут звезды, чтобы не остаться незамеченными на дорожке. Одни выбирают необычные украшения, вторые — одежду и обувь, третьи делают невероятный макияж и маникюр. Ну а нам только остается рассматривать и наслаждаться красотой.