14 киноплатьев, которые выглядели шикарно. Но стоило актрисам повернуться спиной — у всех вообще челюсти попадали

Одежда киногероинь всегда была в центре внимания. Роскошные платья и элегантные костюмы нередко становились объектом восхищения зрителей благодаря кропотливой работе дизайнеров. В этой статье речь пойдет о женских нарядах из фильмов и сериалов, которые покорили нас своим эффектным видом сзади.

Завтрак у Тиффани (1961)

Икона стиля Одри Хепберн была сама элегантность в наряде с открытой спиной, созданном дизайнером Юбером де Живанши. Эта модель платья символизирует женственность и роскошь и по сей день пользуется спросом у модниц.

Гильда (1946)

Кремовый костюм, в котором Рита Хейворт предстала в одной из самых известных сцен фильма, был изготовлен из шелка. Он состоял из короткого топа и длинной юбки. Но самой запоминающейся его деталью, несомненно, был вырез на спине.

Джентльмены предпочитают блондинок (1953)

Золотое платье Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок» цензоры сочли настолько неприличным, что зрители увидели его лишь сзади. Но этого оказалось достаточно, чтобы оно пополнило коллекцию культовых кинонарядов актрисы. Ведь вырез на спине этого облегающего платья никого не оставил равнодушным.

Лицо со шрамом (1983)

Дизайн культового платья героини Мишель Пфайффер разработала Патриция Норрис. И поскольку фильм «Лицо со шрамом» — это ремейк ленты 1932 года, костюмер решила отдать дань оригиналу, одев персонажа в духе Голливуда 30-х годов. А раз так, то куда же без эффектной спины?

Красотка (1990)

Одним из знаменитых платьев с открытой спиной в истории кино стало то, которое носила Джулия Робертс в фильме «Красотка». Этот наряд был создан известным дизайнером костюмов Мэрилин Вэнс. Режиссер хотел, чтобы в сцене преображения героиня предстала в черном платье, но костюмер настояла на красном и не прогадала.

Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра» (2002)

Белое платье Клеопатры в исполнении Моники Беллуччи стало одним из самых запоминающихся костюмов этого фильма. А все благодаря весьма смелому вырезу на спине, который свел с ума как героев картины, так и зрителей. Определенно этот образ не забудешь.

Давайте потанцуем (2004)

Черное платье с открытой спиной, которое носила героиня Дженнифер Лопес, очаровало зрителей своей элегантностью. Минималистичный дизайн придавал ему современный и стильный вид. Это платье — отличный пример того, как с помощью простых элементов можно создать роскошный образ, который надолго останется в памяти зрителей.

Воды слонам! (2011)

Красное платье из фильма «Воды слонам!» несло в себе посыл для зрителей. Алый цвет символизировал любовь, которая начала зарождаться в сердце героини Риз Уизерспун. Дизайн наряда был лаконичным спереди и весьма оригинальным сзади.

Голодные игры (2012)

Когда главная героиня кружилась на сцене во время церемонии открытия Голодных игр, зрители глаз не могли от нее отвести. Конечно, их внимание было приковано к языкам пламени. Но кроме того, у них появилась возможность рассмотреть роскошное платье Китнисс со всех сторон. Ведь сзади наряд выглядел тоже круто: на спине девушки можно было увидеть декоративный элемент из тюля.

Игра престолов (2011–2019)

На протяжении сериала героиня Эмилии Кларк часто носила эффектные наряды, соответствующие ее притязаниям на престол. В их тени незаслуженно осталось лаконичное платье в восточном стиле, которое Дейенерис надевала, когда еще даже не помышляла о Железном троне. Только взгляните, как здорово оно смотрится сзади.

Век Адалин (2015)

Перед костюмером фильма стояла задача подобрать такое вечернее платье для нестареющей героини Блейк Лайвли, какое было бы актуальным как в 1945-м, так и в 2014 году. Решение было найдено отличное: длинное платье глубокого бордового цвета с вырезом на спине чуть выше пояса по достоинству оценила бы любая модница, к какой бы эпохе она ни принадлежала.

Ла-Ла Ленд (2016)

Все костюмы Эммы Стоун прекрасно отображали образ ее героини, которая была влюблена в классический кинематограф и старые голливудские фильмы. Но нас зацепило зеленое платье с треугольным вырезом на спине, в котором девушка выглядела очень элегантно.

Пассажиры (2016)

Дженнифер Лоуренс красовалась в кадре в эффектном черном платье с американской проймой. Такой элемент костюма часто сопровождается открытой спиной. Но это платье имело еще и тканевую вставку вдоль позвоночника, которая только добавила изящества силуэту.

Не время умирать (2020)