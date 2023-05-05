14 красоток, которые так поработали над бровями, что хочется кричать: «Бровиссимо!»
Не секрет, что форма бровей способна кардинально изменить лицо. Вы наверняка видели, как звезды успешно отращивают свои «ниточки» или, наоборот, корректируют густые брови, а может, и сами пытались восстановить пострадавшую от вечных выщипываний густоту. Героини сегодняшней статьи тоже захотели перемен и навели красоту — записались к мастеру, отрастили или научились эффектно подкрашивать свои брови.
«Думала, что такое выровнять невозможно, но мастеру удалось»
«Ты выглядела на 13, а теперь на 21»
«Опробовала этот новый тренд — „лисьи брови“»
«Выглядишь совершенно другим человеком»
«Наконец-то привела в порядок брови после долгих лет стыда за свои натуральные и осталась в полном восторге»
«У меня были красивые густые брови, но в юности я слишком часто корректировала их воском и форма сильно испортилась».
«Первая попытка оформить брови. Сейчас им уже месяц»
«Только-только сделала микроблейдинг. Брови еще темные, но они выцветут»
«Мои брови собирают тонну комплиментов. Все из-за того, что я всегда крашу их в цвет волос»
«3 месяца отращивала, гляньте, какой прогресс»
«Путь к красивым бровям занял 2 года»
«Слева 2020-й — брови у меня были ужасные: слишком объемные, угловатые и квадратные. Красила только черным карандашом.
Справа 2022-й — начала сама корректировать их воском, нашла идеальную форму, а карандаш сменила на темно-коричневый».
«А я наконец приняла тот факт, что мои брови — сестры, но не близнецы. Услышала это от визажиста, и стало проще смириться с асимметрией»
«Вот так накрасила брови на собеседование в магазин косметики. Рискованно, но это сработало — работа моя!»
«До и после того, как я в принципе начала беспокоиться о бровях»
«Смотрите, какой я делаю градиент»
«Ну вот что это за хиленькие гусеницы? Нет, мне нормально сидеть в таком виде дома и смотреть сериал, но если хочется куда-то выйти, предпочитаю чувствовать себя более уверенно».
Порой одна крошечная деталь, будь то брови или челка, способна изменить весь облик в лучшую сторону. И в других наших статьях вы найдете множество тому подтверждений.