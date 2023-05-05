14 красоток, которые так поработали над бровями, что хочется кричать: «Бровиссимо!»

Не секрет, что форма бровей способна кардинально изменить лицо. Вы наверняка видели, как звезды успешно отращивают свои «ниточки» или, наоборот, корректируют густые брови, а может, и сами пытались восстановить пострадавшую от вечных выщипываний густоту. Героини сегодняшней статьи тоже захотели перемен и навели красоту — записались к мастеру, отрастили или научились эффектно подкрашивать свои брови.

«Думала, что такое выровнять невозможно, но мастеру удалось»

«Ты выглядела на 13, а теперь на 21»

«Опробовала этот новый тренд — „лисьи брови“»

«Выглядишь совершенно другим человеком»

«Наконец-то привела в порядок брови после долгих лет стыда за свои натуральные и осталась в полном восторге»

«У меня были красивые густые брови, но в юности я слишком часто корректировала их воском и форма сильно испортилась».

«Первая попытка оформить брови. Сейчас им уже месяц»

«Только-только сделала микроблейдинг. Брови еще темные, но они выцветут»

«Мои брови собирают тонну комплиментов. Все из-за того, что я всегда крашу их в цвет волос»

«3 месяца отращивала, гляньте, какой прогресс»

«Путь к красивым бровям занял 2 года»

«Слева 2020-й — брови у меня были ужасные: слишком объемные, угловатые и квадратные. Красила только черным карандашом.

Справа 2022-й — начала сама корректировать их воском, нашла идеальную форму, а карандаш сменила на темно-коричневый».

«А я наконец приняла тот факт, что мои брови — сестры, но не близнецы. Услышала это от визажиста, и стало проще смириться с асимметрией»

«Вот так накрасила брови на собеседование в магазин косметики. Рискованно, но это сработало — работа моя!»

«До и после того, как я в принципе начала беспокоиться о бровях»

«Смотрите, какой я делаю градиент»