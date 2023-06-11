14 случаев, когда звезды в одинаковых нарядах выглядели по-разному, словно солнце и луна

Модные тенденции быстро распространяются по всему миру, и часто девушки со всех уголков планеты, не сговариваясь между собой, выбирают одинаковые наряды. Даже знаменитостям не всегда удается избежать таких вот совпадений. Однако мы уверены, что одно и то же платье можно представить по-разному. Именно это и удалось сделать нашим великолепным героиням.