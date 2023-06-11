14 случаев, когда звезды в одинаковых нарядах выглядели по-разному, словно солнце и луна
Модные тенденции быстро распространяются по всему миру, и часто девушки со всех уголков планеты, не сговариваясь между собой, выбирают одинаковые наряды. Даже знаменитостям не всегда удается избежать таких вот совпадений. Однако мы уверены, что одно и то же платье можно представить по-разному. Именно это и удалось сделать нашим великолепным героиням.
Ева Польна и Приянка Чопра
Ольга Бузова и Ким Кардашьян
Ирина Шейк и Энн Хэтэуэй
Ирина Старшенбаум и Диана Крюгер
Полина Гагарина и Линдси Лохан
Светлана Устинова и Натали Портман
Полина Гагарина и Николь Шерзингер
Яна Рудковская и Марго Робби
Валерия и Моника Беллуччи
Наталья Водянова и Дженнифер Коннелли
Зара и Лили Джеймс
Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес
Елена Подкаминская и Мадонна
Яна Рудковская и Пенелопа Крус
Безусловно, наряды шикарно сидят на этих прекрасных дамах. Но это далеко не все звездные дивы, засветившиеся в одинаковых образах. Так, например, в одних и тех же платьях на публике появлялись Глюкоза и Миранда Керр, Кейт Босуорт и Ольга Шелест, Роуз Макгоуэн и Виктория Лопырева.
Фото на превью East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News
AdMe/Дизайн/14 случаев, когда звезды в одинаковых нарядах выглядели по-разному, словно солнце и луна
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