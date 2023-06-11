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14 случаев, когда звезды в одинаковых нарядах выглядели по-разному, словно солнце и луна

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Модные тенденции быстро распространяются по всему миру, и часто девушки со всех уголков планеты, не сговариваясь между собой, выбирают одинаковые наряды. Даже знаменитостям не всегда удается избежать таких вот совпадений. Однако мы уверены, что одно и то же платье можно представить по-разному. Именно это и удалось сделать нашим великолепным героиням.

Ева Польна и Приянка Чопра

East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News

Ольга Бузова и Ким Кардашьян

MEGA / Mega Agency / East News

Ирина Шейк и Энн Хэтэуэй

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News, SUZANNE CORDEIRO / AFP / East News

Ирина Старшенбаум и Диана Крюгер

Cyril Pecquenard / KCS / East News

Полина Гагарина и Линдси Лохан

Светлана Устинова и Натали Портман

Полина Гагарина и Николь Шерзингер

Tarakanov Vadim / East News

Яна Рудковская и Марго Робби

© Вечерний Ургант / Первый канал, USA TODAY Network / Sipa USA / East News

Валерия и Моника Беллуччи

Tarakanov Vadim / East News, Jacques BENAROCH / SIPA / EAST NEWS

Наталья Водянова и Дженнифер Коннелли

ABACA / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Зара и Лили Джеймс

Светлана Ходченкова и Дженнифер Лопес

East News, Jim Smeal / BEImages / East News

Елена Подкаминская и Мадонна

East News, MCMULLAN CO / SIPA / East News

Яна Рудковская и Пенелопа Крус

CPD+DFY / KCS / East News

Безусловно, наряды шикарно сидят на этих прекрасных дамах. Но это далеко не все звездные дивы, засветившиеся в одинаковых образах. Так, например, в одних и тех же платьях на публике появлялись Глюкоза и Миранда Керр, Кейт Босуорт и Ольга Шелест, Роуз Макгоуэн и Виктория Лопырева.

Фото на превью East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News
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AdMe/Дизайн/14 случаев, когда звезды в одинаковых нарядах выглядели по-разному, словно солнце и луна
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