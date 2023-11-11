14 трендов, глядя на которые так и хочется сказать: «Лучше дальше в джинсах и кофте похожу»

Каждый день мода преподносит нам новые сюрпризы. Тенденции сменяют друг друга с такой скоростью, что и моргнуть не успеваешь. Но некоторые из этих веяний настолько диковинные, что вызывают лишь недоумение.

Сапоги-стринги

Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA/Abaca/East News

С легкой руки главного дизайнера Miu Miu Миуччи Прада в моду торжественно вернулись сапоги-стринги — этакий гибрид вьетнамок и сапог. Необычное произведение обувного искусства уже примерили модные блогеры и знаменитости (например, Наташа Лионн и Сидни Суини).

Трусы напоказ

Jonathan Paciullo/SIPA/SIPA/East News , Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Казалось бы, все уже привыкли к топам-бра напоказ, но теперь модно демонстрировать и трусы. И речь не о набивших оскомину стрингах а-ля «нулевые». Стилисты предлагают носить трусики в качестве полноценного элемента гардероба — вместо штанов или юбки, а можно даже поверх одежды.

Отсутствие штанов

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News , Vianney Le Caer/Invision/East News

Тем, кто не готов обнажить «низ» и появиться на улице в трусах, стилисты предлагают «прикрыться» объемным жакетом и плотными колготками. Или прозрачной юбкой, как это сделала Флоренс Пью.

Отказ от бюстгальтера

Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Вместе с тем наблюдается другая тенденция — отказ от бюстгальтеров. Так что, если вы устали от неудобных, стесняющих лифчиков, самое время разобрать свой ящик для нижнего белья.

Стиль балерины

Наверное, каждая девочка в детстве мечтала стать балериной. Что ж, с новым трендом на balletcore эта мечта наконец-то стала реальностью. Смело надевайте балетки, гетры, юбку-пачку — словом, все что, ассоциируется с образом балерины, и почувствуйте себя настоящей примой.

Гигантские рукава

GEOFFROY VAN DER HASSELT/AFP/East News

Что касается силуэтов, то в 2023 явно приветствуется гротеск. Яркое тому доказательство — гипертрофированные рукава. Louis Vuitton, A.W.A.K.E. Mode и Anteprima уже представили свои варианты тренда.

Огромные серьги-кольца

Sthanlee Mirador/Sipa USA/East News

Чрезмерность наблюдается и в аксессуарах. Последний писк моды — серьги-кольца в несколько раз больше тех, что мы привыкли носить. Не самая практичная вещь, но на что только не пойдешь ради моды.

Декольте до пупка

AA/ABACA/Abaca/East News

Мода на смелые вырезы не нова, но в этом сезоне она вспыхнула с удвоенной силой. Дизайнеры предлагают присмотреться к глубоким V-образным вырезам чуть ли не до самого пупка. Хорошая новость — носить такую красоту можно не только на голое тело, но и поверх водолазок и топов.

Вырез для пупка

Andy Kropa/Invision/East News

Мода на открытый живот продолжает набирать обороты. Но теперь это не только брюки и джинсы с низкой посадкой, но и платья с вырезом в области живота, акцентирующие внимание на пупке.

Гольфы

Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Когда-то капроновые носочки считались чем-то чуть ли не постыдным. Если мы и надевали их, то только для того, чтобы ногам теплее было. Но сегодня гольфы (прозрачные и не только) — настоящий тренд. Его уже подхватили даже знаменитости мирового масштаба.

Разные серьги

Guerin Charles/ABACA/Abaca/East News

Потеряли любимую сережку? Не беда. В нынешнем сезоне модно миксовать серьги из разных пар. Или же вовсе носить одну очень броскую серьгу.

Безумные каблуки

Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News , Berzane Nasser/ABACA/Abaca/East News

С каждым новым сезоном каблуки принимают все более причудливые формы. Место привычной шпильки заняли каблуки в виде расплющенной розы, флакона лака для ногтей и даже разбитого яйца.

Баска

Vianney Le Caer/Invision/East News

Только мы успели забыть о баске, как она вновь украсила мировые подиумы, причем в самых разных вариациях: из бахромы, кружева, латекса и, как ни странно, металла.

Обувь цвета металлик

Настоящий маст-хэв последних сезонов — обувь цвета металлик. Это могут быть сандалии на плоской подошве, мюли, балетки, ботфорты и даже казаки.

Но какими бы спорными не были тренды, нет-нет да и хочется разнообразить гардероб. Например, заменить базовые джинсы. В этой статье мы рассказали о 10 вещах, которые станут отличной альтернативой синим джинсам.