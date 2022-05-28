14+ звезд, которые изменятся до неузнаваемости, если вдруг захотят подогнать свою внешность под современные стандарты

При упоминании многих знаменитостей у нас в голове сразу рисуется их образ. Часто в нем есть некоторые особенности, без которых представить ту или иную звезду уже практически нереально. Порой это изюминки, которые кто-то почему-то считает недостатками.

Мы в ADME изменили отличительные черты во внешности селебрити, чтобы посмотреть, как эти люди могли бы выглядеть, если бы решили поколдовать над внешностью. А в качестве бонуса покажем актрису, чью «изюминку» можно убрать разве что при помощи фотошопа, и без нее эту девушку представить уже очень сложно.

Принц Уильям

Белла Хадид

Джиджи Хадид

Перис Хилтон

Морган Фримен

Энн Хэтуэй

Румер Уиллис

Джессика Честейн

Оливия Уайлд

Ченнинг Тейтум

Брэдли Купер

Гвинет Пэлтроу

Дженнифер Энистон

Кейт Миддлтон

Бонус: Аня Тейлор-Джой