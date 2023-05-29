14 звезд, которые на красной дорожке одеты так, словно сошли с полотен Дали, а в жизни такие же, как и мы с вами

Высокая мода — явление необычное, порой даже странное. Именитые кутюрье не просто создают одежду, но и транслируют с ее помощью идею или же бросают вызов обществу, а звезды потом появляются на публике в соответствующих нарядах. Мы решили сравнить, как выглядят знаменитые любители экстравагантной одежды в жизни и в свете бесчисленных вспышек камер.

Тильда Суинтон

Рианна

Кайли Дженнер

Доджа Кэт

Мэйси Уильямс

Кэти Перри

Ким Кардашьян

Джоуи Кинг

Селин Дион

Ноа Сайрус

Леди Гага

Гвендолин Кристи

Соланж Ноулз

Эмили Ратаковски

Конечно, в жизни звезды не носят те же самые безумные наряды, что и на мероприятиях: им ведь тоже хочется одеться в удобное, и вот эта статья — еще одно тому подтверждение. Но согласитесь, что сравнить эти 2 стороны жизни знаменитостей всегда интересно.