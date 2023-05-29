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14 звезд, которые на красной дорожке одеты так, словно сошли с полотен Дали, а в жизни такие же, как и мы с вами

Дизайн
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Высокая мода — явление необычное, порой даже странное. Именитые кутюрье не просто создают одежду, но и транслируют с ее помощью идею или же бросают вызов обществу, а звезды потом появляются на публике в соответствующих нарядах. Мы решили сравнить, как выглядят знаменитые любители экстравагантной одежды в жизни и в свете бесчисленных вспышек камер.

Тильда Суинтон

Vianney Le Caer / Invision / East News, ABACA / EAST NEWS

Рианна

DNPhotography / ABACA / Abaca / East News, 0000003 / Reporter / East News

Кайли Дженнер

ABACA / Abaca / East News, Celebs.Snap.Insta.Twiter / NewsPictures / EAST NEWS

Доджа Кэт

Cyril Pecquenard / KCS / East News, Terenghi Alberto / IPA / ABACA / Abaca / East News

Мэйси Уильямс

Invision / Invision / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER ./ East News

Кэти Перри

Anthony Behar / Sipa USA / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Ким Кардашьян

Invision / Invision / East News, BauerGriffin / MediaPunch / Associated Press / East News

Джоуи Кинг

LCLA / Broadimage / Broad Image / East News, WENN.com / agefotostock / East News

Селин Дион

zz / Doug Peters / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Ноа Сайрус

Invision / Invision / East News, Coleman-Rayner / EAST NEWS

Леди Гага

Derek Storm / Everett Collection / Everett Collection / EAST NEWS, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Гвендолин Кристи

Vianney Le Caer / Invision / East News, Berzane Nasser / ABACA / EAST NEWS

Соланж Ноулз

Andres Otero / WENN.com / agefotostock / East News, Hall / Pena, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Эмили Ратаковски

Dylan Travis / ABACA / Abaca / East News

Конечно, в жизни звезды не носят те же самые безумные наряды, что и на мероприятиях: им ведь тоже хочется одеться в удобное, и вот эта статья — еще одно тому подтверждение. Но согласитесь, что сравнить эти 2 стороны жизни знаменитостей всегда интересно.

Фото на превью Cyril Pecquenard / KCS / East News, Terenghi Alberto / IPA / ABACA / Abaca / East News
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12012
AdMe/Дизайн/14 звезд, которые на красной дорожке одеты так, словно сошли с полотен Дали, а в жизни такие же, как и мы с вами
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