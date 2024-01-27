14 звезд, которые показали класс на красной дорожке. Правда, есть одно но

Как правило, звезд на мероприятия собирает целая команда стилистов, которые помогают подобрать наряды и аксессуары. Но от казусов это иногда не спасает: то платье слетит или порвется, то двигаться в наряде почти невозможно, то фасончик окажется с подвохом.

На вручение премии Critics Choice Awards Аманда Сейфрид отправилась в винтажном платье. Но оно все время спадало. Актрисе в итоге пришлось надеть куртку

Chris Pizzello/Invision/East News

Дженна Ортега появилась на красной дорожке в шикарном смокинге, но не заметила, что поставила кляксу на рубашке, когда раздавала автографы

У Софии Вергары случайно разошелся шов на наряде. Причем на самом интересном месте

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , 310pix.com/EAST NEWS

Майка Монро выбрала красивое дизайнерское платье с асимметричным низом. Он-то и сделал выход Монро мемом — люди еще долго обсуждали ноги девушки

Ким Кардашьян, будучи беременной, появилась на Met Gala в платье, над которым потом шутил весь интернет. По признанию знаменитости, она чувствовала себя нелепо

East News

Еще один наряд Ким, который доставил ей неудобства, — это ее элегантное платье на Met Gala в 2023 году. Из-за цепочек бусин женщина едва могла переставлять ноги

ANGELA WEISS/AFP/East News , ANGELA WEISS/AFP/East News

Поклонники и критики сравнили платье Джулианны Мур с бумажным пакетом и сказали, что ей не стоило держать руки в карманах. Но, согласитесь, Мур все равно блистала

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Британская аристократка Виктория Херви появилась на Венецианском кинофестивале в роскошном платье, но внимательные зрители заметили, что один ее ноготь остался без маникюра

Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

Джейми Ли Кертис появилась на церемонии «Оскар» 2023 года в шикарном платье, которое слилось с дорожкой и фоном

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

На вечеринке Vanity Fair 2015 года Бехати Принслу подвело тоненькое платье — верх наряда просто слетел. Девушку едва успел прикрыть Адам Левин

Evan Agostini/Invision/AP/East News , Frederick Taylor/Broadimage/EAST NEWS

В подобную ситуацию попала и Ванесса Кирби. Платье «подставило» ее на премьере фильма «Миссия невыполнима»

Evan Agostini/Invision/East News , Evan Agostini/Invision/East News

Памела Андерсон на мероприятии Hollywood Style Awards 2011 года предстала в довольно откровенном образе. Зрители тут же сравнили его с мятой простыней

MARCOCCHI GIULIO/SIPA/EAST NEWS , MARCOCCHI GIULIO/SIPA/EAST NEWS

Однажды звезда сериала «Американская семейка» Сара Хайленд выбрала красивейшее платье с разрезом под грудью. Его нижняя часть предательски сползла в самый неподходящий момент

NPA/The Grosby Group/EAST NEWS

Наряд Хайди Клум на премии «Золотой глобус» попал в список худших из-за того, что сиреневые перья не сочетались с блестящим платьем. Да и в целом образ смотрелся не очень уместно, хоть и роскошно, конечно

Джулия Гарнер появилась на телевизионной премии «Эмми» в роскошном платье с вышивкой. Оно было бы идеальным, но вырез в области пупка смотрелся странно

Даже если образ оказался с подвохом, невозможно перестать восхищаться нарядами звезд на светских мероприятиях. Иногда в них можно даже увидеть скрытые послания.