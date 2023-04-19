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14 звездных красоток решили, что просто брюки — это скучно, и так изящно вписали их в образ, что мы ахнули

Дизайн
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Когда-то женщина в брюках производила фурор в мире моды. Сейчас этим, конечно, уже никого не удивить — все вокруг носят штаны, они стали обыденностью. И некоторые знаменитости решили пойти дальше: выбрать не привычный всем брючный костюм, а обыграть брюки совершенно иначе. И получилось отпадно.

Сандра Буллок

Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Эмма Уотсон

RTNRossi / MediaPunch / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News

Элисон Бри

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Мэнди Мур

Richard Shotwell / Invision/AP / East News

Милли Бобби Браун

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Тильда Суинтон

Boyer David / ABACA / Abaca / East News, Shootpix / ABACA / Abaca / East News

Анджелина Джоли

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News, Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

Карли Клосс

Joel Ryan / Invision / AP / East News

Блейк Лайвли

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News, Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

Алессандра Амбросио

AFP / EAST NEWS

Диана Крюгер

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Леди Гага

AXELLE / BAUER-GRIFFIN / East News

Джиджи Хадид

AFP / EAST NEWS

Эмма Стоун

Vianney Le Caer / Invision / AP / East News

Если вы, как и мы, тоже любите рассматривать наряды звезд, у нас есть еще несколько подобных статей.

Фото на превью RTNRossi / MediaPunch / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News
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614-3
AdMe/Дизайн/14 звездных красоток решили, что просто брюки — это скучно, и так изящно вписали их в образ, что мы ахнули
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