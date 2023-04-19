14 звездных красоток решили, что просто брюки — это скучно, и так изящно вписали их в образ, что мы ахнули
Когда-то женщина в брюках производила фурор в мире моды. Сейчас этим, конечно, уже никого не удивить — все вокруг носят штаны, они стали обыденностью. И некоторые знаменитости решили пойти дальше: выбрать не привычный всем брючный костюм, а обыграть брюки совершенно иначе. И получилось отпадно.
Сандра Буллок
Эмма Уотсон
Элисон Бри
Мэнди Мур
Милли Бобби Браун
Тильда Суинтон
Анджелина Джоли
Карли Клосс
Блейк Лайвли
Алессандра Амбросио
Диана Крюгер
Леди Гага
Джиджи Хадид
Эмма Стоун
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Фото на превью RTNRossi / MediaPunch / EAST NEWS, Jordan Strauss / Invision / AP / East News
AdMe/Дизайн/14 звездных красоток решили, что просто брюки — это скучно, и так изящно вписали их в образ, что мы ахнули
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