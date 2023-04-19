14 звездных красоток решили, что просто брюки — это скучно, и так изящно вписали их в образ, что мы ахнули

Когда-то женщина в брюках производила фурор в мире моды. Сейчас этим, конечно, уже никого не удивить — все вокруг носят штаны, они стали обыденностью. И некоторые знаменитости решили пойти дальше: выбрать не привычный всем брючный костюм, а обыграть брюки совершенно иначе. И получилось отпадно.