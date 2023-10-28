15+ человек, которые хотели поменять свой образ, но что-то пошло не так

Смена прически — это не всегда просто изменение внешнего вида. Зачастую эта процедура приносит радость и даже повышает самооценку. Но, к сожалению, попадаются горе-мастера, от которых мы выходим из салона c разочарованием, а некоторые даже в слезах.

«Получилось совсем не то, что я хотела. Это плохая стрижка или у меня очень густые волосы?»

«У моего друга соскользнула машинка во время стрижки. Подскажите, это можно как-то исправить или я пропал?»

«Мои волосы (слева) по сравнению с теми, что я получила в итоге. Я опустошена. Даже и не знаю, что делать»

«Я хотела быть блондинкой. Пошла к новому мастеру. Мало того, что она не сделала, как я просила, так еще и зачем-то отрезала прядь волос»

«Сходила к своему парикмахеру на привычную покраску, а сегодня заметила, что у корней вот такие полосы. Не слишком ли я придирчива?»

«Знакомая предложила подстричь мне челку, так как она уже отросла»

«6 недель ждала свою запись в лучший салон нашего города. Заплатила за эту „красоту“ $ 90. И что мне теперь с этим делать?»

«Лучшая стрижка против худшей стрижки за всю мою жизнь»

«Я попросила стрижку боб-каре, а мастер заставил меня выглядеть так, будто я собираюсь украсть хрустальный череп у Индианы Джонса»

«Я сказала парикмахеру, что хочу оставить мой каштановый цвет волос, но попросила добавить балаяж с карамельным оттенком»

«Когда я спросила ее, почему так получилось, она обвинила в этом густоту моих волос».

«Парикмахер говорит, что у меня золотистый блонд и «в них нет ни капли пепла»

«Я самого начала сказала, что хочу золотистый блонд. Мастер сказала, что в салоне плохое освещение и не стоит беспокоиться, пепельных тонов в моей окраске вообще нет».

«Сказала своему мастеру, что хочу срезать около 7-8 см длины. Но она отрезала все 20. Я в отчаянии»

«Покрасила волосы в каштановый цвет, и мне не нравится. Как думаете, получится ли у меня вернуться к блонду или испорчу волосы?»

«На первом фото я подстригла челку сама, на втором — отрастила ее, а на третьем — сходила в парикмахерскую»

«Мои волосы были ниже плеч, и мне захотелось их чуть освежить. Затем мой мастер спросил меня — не хочу ли я „челку-шторку“. Я так расстроена».

«Я сказала стилисту, что хочу придать своим волосам немного объема, но не хочу светлых прядей. И вот что получилось»

«Вот как мои волосы выглядели раньше и вот так сейчас»

«К счастью, моему новому мастеру удалось исправить работу предыдущего, не отрезав слишком много»