15 доказательств того, что правильное освещение и выигрышная поза решают все

Кажется, знаменитости — настоящие мастера по позированию. Они уж точно знают все о своей рабочей стороне и о ракурсах, которые помогают удачно получаться на фотографиях. Но, оказывается, ни опыт многочисленных съемок, ни профессиональные фотографы не защищают от плохих снимков. Невыгодное освещение и некомплиментарная поза могут исказить внешность даже писаных красавиц.