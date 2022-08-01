15 доказательств того, что правильное освещение и выигрышная поза решают все
Кажется, знаменитости — настоящие мастера по позированию. Они уж точно знают все о своей рабочей стороне и о ракурсах, которые помогают удачно получаться на фотографиях. Но, оказывается, ни опыт многочисленных съемок, ни профессиональные фотографы не защищают от плохих снимков. Невыгодное освещение и некомплиментарная поза могут исказить внешность даже писаных красавиц.
Мы в ADME рассмотрели фото знаменитостей, которые были сделаны на одних и тех же мероприятиях, и в очередной раз убедились, что правильный свет и выигрышный ракурс — залог удачного кадра.
Дженнифер Лопес
Шарлиз Терон
Пенелопа Крус
Сальма Хайек
Энн Хэтэуэй
Шэрон Стоун
Моника Беллуччи
Скарлетт Йоханссон
Приянка Чопра
Памела Андерсон
Селена Гомес
Кирстен Данст
Рэйчел Вайс
Мэрайя Кэри
Селин Дион
А вы согласны с вышеуказанным мнением? Какие хитрости помогают вам удачно получаться на фотографиях?
Фото на превью MORA / Everett Collection / East News, MORA / Everett Collection / East News
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