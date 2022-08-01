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15 доказательств того, что правильное освещение и выигрышная поза решают все

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Кажется, знаменитости — настоящие мастера по позированию. Они уж точно знают все о своей рабочей стороне и о ракурсах, которые помогают удачно получаться на фотографиях. Но, оказывается, ни опыт многочисленных съемок, ни профессиональные фотографы не защищают от плохих снимков. Невыгодное освещение и некомплиментарная поза могут исказить внешность даже писаных красавиц.

Мы в ADME рассмотрели фото знаменитостей, которые были сделаны на одних и тех же мероприятиях, и в очередной раз убедились, что правильный свет и выигрышный ракурс — залог удачного кадра.

Дженнифер Лопес

MORA / Everett Collection / East News, MORA / Everett Collection / East News

Шарлиз Терон

AFP / East News, AFP / East News

Пенелопа Крус

Stefanie Rex / DPA / East News, AP / Associated Press / East News

Сальма Хайек

Invision / Invision / East News

Энн Хэтэуэй

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Шэрон Стоун

Invision / Invision / East News, JOHN MACDOUGALL / AFP / East News

Моника Беллуччи

Huang shengchun - Imaginechina / East News, Huang shengchun - Imaginechina / East News

Скарлетт Йоханссон

Приянка Чопра

DAVID ODISHO / AFP / East News, FR34727 AP / Associated Press / East News

Памела Андерсон

Sven Hoppe / DPA / East News, Schneider-Press / Erwin Sch / SIPA / Sipa Press / East News

Селена Гомес

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Invision / Associated Press / East News

Кирстен Данст

Jordan Strauss / Invision / AP / East News, Matt Sayles / Invision / AP / East News

Рэйчел Вайс

Мэрайя Кэри

AXELLE / Bauergriffin.com / East News, © Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com

Селин Дион

Cyril Pecquenard / KCS / East News, STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / East News

А вы согласны с вышеуказанным мнением? Какие хитрости помогают вам удачно получаться на фотографиях?

Фото на превью MORA / Everett Collection / East News, MORA / Everett Collection / East News
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AdMe/Дизайн/15 доказательств того, что правильное освещение и выигрышная поза решают все
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