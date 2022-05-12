15+ фактов о гениальном мастере, который произвел революцию в мире ювелирных украшений и флакончиков для духов

В свое время Рене Лалик устроил настоящую революцию в мире моды и красоты. Один из современников даже называл его «изобретателем современных ювелирных изделий». Лалик не боялся сочетать с драгоценными камнями и металлами стекло, эмаль, слоновую кость, что ранее не было принято. Такой подход полностью соответствовал ценностям и эстетике зарождавшегося в этот период модерна.

Мы в ADME не смогли пройти мимо биографии человека, который полностью изменил мир красоты и сделал реальным то, что раньше считалось невообразимым.

Рене Лалик родился в 1860 году в небольшом французском городке Аи. Когда мальчику было 2 года, он с семьей переехал в Париж. Однако каждые летние каникулы они возвращались в Аи. Увидеть, насколько велико было влияние родного города на Рене, можно по его стеклянным предметам с узорами, которые будто вдохновлены самой природой. Первые уроки рисования мальчик получил в 12 лет. Тогда же ему вручили дебютную награду за рисунок.

Эскиз гребня для волос «Чертополох» и его реальное воплощение (1902 год).

В 1876 году отец Рене Лалика скончался. Чтобы хоть как-то помочь семье с деньгами, юноша поступил на работу к известному в то время ювелиру Луи Ококу. Параллельно с этим он ходил на вечерние занятия в Школу изящных искусств в Париже, позднее перебрался в Лондон, где учился в Колледже искусств. Именно там будущий мастер развил навыки рисования и проявил свой натуралистический подход к искусству.

Брошь «Женщина».

Возвратившись домой, Рене начал разрабатывать украшения для ведущих французских ювелиров на должности внештатного дизайнера. У него это неплохо получалось, и в 1885 году он даже открыл собственное дело, а именно — бизнес по производству изделий из стекла. А спустя 5 лет распахнул двери собственного ювелирного магазина. Примерно в это же время Лалик познакомился со своей будущей женой. Тогда же он создал одни из своих самых известных ювелирных изделий и начал проводить эксперименты с использованием стекла.

Сверху — колье, снизу — ошейник для маленькой собаки с сапфирами из золота и эмали.

Рене Лалик впервые начал сочетать драгоценные материалы с эмалью, стеклом и другими поделочными элементами. До него такой микс считался безвкусицей, ведь раньше сложно было представить себе такое соседство в высококачественных драгоценностях. Для Лалика главным был не размер камней или вес золота, а внешний вид изделий, красота которых достигалась путем таких вот вставок.

Слева — ожерелье «Анемон», справа — брошь «Змеи».

В середине 1890-х Лалик — одна из ведущих фигур в мире парижской моды. Его музой стала Сара Бернар, познакомившая мастера с видными представителями парижской богемы. Она носила его украшения на сцене и в жизни.

В конце 1896 года Сара Бернар с размахом отмечала 30-летие своей творческой деятельности. Каждый гость этого торжества получил медальон от Рене Лалика с выгравированным изображением актрисы. Вероятно, первоначально он сделал один такой медальон для любовника Бернар. Это творение Лалика было одной из излюбленных работ дивы кинематографа.

Слева — Сара Бернар, справа — медальон из слоновой кости с изображением Сары Бернар, подаренный ее любовнику Жоржу Кларену.

Любимым цветком ювелира был ландыш. Он даже использовал этот цветочный мотив в короне, которую изготовил специально для Сары Бернар, когда она играла в одном из спектаклей принцессу.

Сара Бернар в короне авторства Рене Лалика.

Рене Лалик сделал качественные ювелирные украшения доступными для обычных людей. Все потому, что он использовал самое современное по тем временам оборудование и технологии, с помощью которых одновременно мог изготавливать более 1 изделия, сохраняя при этом вид ручной работы.

Диадема «Петушок».

Вторая половина эпохи профессиональной деятельности Лалика отличается тем, что ювелир начал все чаще экспериментировать с таким материалом, как стекло. За всю свою карьеру он создал более 1 500 стеклянных моделей , которые воплотились в посуде, очках, подставках для ножей, светильниках, ювелирных украшениях, чернильницах и так далее.

, которые воплотились в посуде, очках, подставках для ножей, светильниках, ювелирных украшениях, чернильницах и так далее. Свои работы Рене Лалик любил изготавливать из необычно окрашенного стекла, покрытого цветной эмалью. Это опалесцентное стекло до сих пор считается секретом фирмы. Особенность его заключается в том, что, когда на стекло падает свет, оно отливает синеватым цветом, а если подсветить его с внутренней стороны, то стекло приобретает полупрозрачный янтарный оттенок.

Настольная лампа из цветного и опалесцентного стекла.

Некоторые работы Лалика изготовлены с помощью старинного метода под названием «тающий воск» (cire perdue). Известно о 125 изделиях, выполненных Лаликом с помощью этой техники. Модель уже вместе с декором вырезалась из воска, после чего ее обкладывали глиной. Декор отпечатывался на глиняной оболочке. Потом изделие обжигали, во время обжига воск вытекал, а в глиняную форму заливали стекло. Затем глину разбивали и изымали готовое стеклянное изделие.

Ваза, изготовленная в технике тающего (исчезающего) воска.

Отдельно стоит упомянуть о флаконах для духов, которые считаются настоящими произведениями искусства . В 1907 году Лалик начал сотрудничать с парфюмером Франсуа Коти, создавая для его ароматов оригинальные флаконы. Лалик изготовил несколько тысяч элегантных и инновационных флаконов в более чем 250 различных моделях.

. В 1907 году Лалик начал сотрудничать с парфюмером Франсуа Коти, создавая для его ароматов оригинальные флаконы. Лалик изготовил несколько тысяч элегантных и инновационных флаконов в более чем 250 различных моделях. До эпохи Лалика флакончики для духов представляли собой обычные колбы. Ювелир же понял, что из таких повседневных вещей можно сделать настоящие арт-объекты. Сотрудничество Коти и Лалика трансформировало парфюмерную индустрию, так как в это время парфюм стали разливать в красивые флаконы, да еще и продавался он по крайне привлекательной цене.

В 1912 году Лалик провел свою последнюю выставку ювелирных украшений, после чего полностью погрузился в деятельность своего стекольного завода, а также начал принимать большие заказы, связанные с архитектурой и интерьерами. Ему принадлежит оформление люксового поезда Côte d’Azur Pullman Express, декорирование колонн и люстр культового лайнера Normandie и проектирование стеклянных дверей для резиденции японского принца в Токио.

Чуть позже с модерна Лалик переключился на ар-деко. Он начал производить более симметричные предметы, но материалам Лалик не изменял. Для того чтобы заглушить абсолютную прозрачность изделия, он продолжал добавлять в его состав фосфаты, оксид алюминия или фтор, а для придания стеклу синеватого оттенка использовал кобальт.

Рене оставил свой след и в украшении автомобилей. Так, в 1920–1930-х годах были популярны маскоты — талисманы, которыми декорировали автомобильные капоты. Все больше людей хотели, чтобы эти статуэтки были настоящими произведениями искусства. Этот вызов принял Рене Лалик и создал 29 таких талисманов. Он изготавливал маскоты в виде женских фигур, животных и птиц. Они производились из стекла, а изнутри подсвечивались лампой.

Маскот «Виктория».

С 1937 года Рене Лалик страдал от артрита, что ограничивало его профессиональную деятельность. Тогда же он столкнулся с изменой своей третьей жены. Постепенно здоровье мастера начало ухудшаться. Рене Лалик скончался в возрасте 85 лет, оставив после себя огромное множество ценных вещей, которые сегодня пользуются бешеной популярностью на аукционах.

После кончины Рене за руль управления компанией встал его сын Марк, а в 1977 году — дочь Марка Мари-Клод. Она занималась активным развитием парфюмерного дела. В 2008 году компанию выкупил швейцарский холдинг Art & Fragrance, который сегодня продолжает дело великого Рене Лалика.