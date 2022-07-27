15+ фактов о модном доме Gucci, от которого была без ума принцесса Диана и Грейс Келли, а сейчас и весь мир

Gucci уже давно завоевал любовь и признание многих модников и модниц со всего мира. Помимо того что одежда и аксессуары от этого бренда отличаются высоким качеством, они же буквально завораживают своим внешним видом.

Мы в ADME решили узнать побольше об этом модном доме, который покорил принцессу Диану, Елизавету II, Джареда Лето, Дакоту Джонсон и многих других.

Перед тем как создать бренд Gucci, Гуччо Гуччи работал носильщиком в лондонском отеле Savoy. Он был настолько впечатлен чемоданами постояльцев, что, вернувшись домой во Флоренцию, решил заняться изготовлением кожаных сумок, седел и других аксессуаров для наездников. Это произошло в 1921 году, который и считается годом основания модного дома Gucci.

В середине 30-х годов прошлого века в Италии натуральная кожа стала дефицитом из-за торгового эмбарго. Но Гуччи нашел выход: он дополнил свои изделия вставками из дерева и пальмовой лозы. Тогда же придумал тканый материал из конопли, на котором красовалась его монограмма в виде двух букв G. Можно сказать, что Гуччо Гуччи стал пионером в мире экоизделий.

WENN.com / agefotostock / East News , PacificCoastNews / East News

Хилари Дафф с сумочкой Gucci и Алессандра Амбросио с ремнем Gucci.

Но Гуччи вовсе не планировал становиться всемирно известным — он хотел, чтобы его бизнес оставался семейным. Поэтому, пока Гуччо был жив, его бренд был известен только в Италии. И лишь в 1953 году сыновья открыли первый бутик модного дома в США.

За 20 лет в Нью-Йорке появилось сразу 3 магазина Gucci, и все в одном районе — местные жители даже прозвали его «Гуччи-сити». Компания стала развиваться с фантастической скоростью, представительства бренда открылись в Лондоне, Париже, Азии и на Ближнем Востоке.

Jonas Gustavsson / Sipa USA / East News

Бешеная популярность Gucci легко объясняется тем, что сумки и аксессуары бренда с самого начала начали носить и в пир, и в мир инфлюэнсеры — богатые, влиятельные и невероятно стильные женщины. Например, принцесса Монако Грейс Келли с удовольствием надевала полученный в подарок от модного дома шелковый шарф.

В 1947 году Gucci разработал сумку Bamboo, которая впоследствии стала фирменной. Она была оснащена оригинальной бамбуковой ручкой. С такой сумочкой позже была замечена принцесса Диана.

В 1951 году была разработана отличительная деталь бренда — красно-зеленая полоска, а год спустя под брендом Gucci начали выпускаться мокасины с металлической пряжкой, впоследствии ставшие культовыми. В 1969 году только в США их было продано 84 000 пар. Сегодня такие мокасины носит сама королева Елизавета II.

В результате затянувшихся семейных разборок после смерти Гуччо Гуччи модный дом чуть было не потерпел крах. Ситуацию спас тогда еще совсем юный дизайнер Том Форд, который буквально вдохнул в Gucci новую жизнь. Он стал креативным директором дома в 1994 году и совершил настоящую модную революцию. В частности, его чувственные белые платья с провокационными вырезами мгновенно стали бестселлерами.

Модельеры Gucci позволяют себе играть с формами и тканями, чтобы их товары были одновременно эклектичны и романтичны. Главное, чтобы они бросались в глаза, ведь Gucci — это признак статуса.

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Gucci — экофрендли-бренд. Производители стараются по максимуму сократить использование натуральной кожи и с гордостью заявляют, что эти дорогие фирменные сумки изготавливаются из брошенных рыболовных сетей и старых ковров.

В 2021 году модный дом представил на рынке революционный материал «Деметра», который совмещает в себе 2 основные «религии» бренда: роскошь и экологичность. По сути, производители намекают, что материал может быть вечным: он не только изготавливается из возобновляемого сырья, но и может быть использован повторно после переработки.

Креативный директор модного дома Алессандро Микеле.

Над всеми этими ультрасовременными разработками трудится целый футуристический центр промышленного мастерства ArtLab во Флоренции. Как и все остальное, свои технические разработки Gucci делает с размахом и пафосом: 950 человек ежедневно придумывают производственные ноу-хау и испытывают новые материалы, а школа мастерства и техническая академия обучают и выпускают проектировщиков и ремесленников.

во Флоренции. Как и все остальное, свои технические разработки Gucci делает с размахом и пафосом: 950 человек ежедневно придумывают производственные ноу-хау и испытывают новые материалы, а школа мастерства и техническая академия обучают и выпускают проектировщиков и ремесленников. В 2021 году модный дом Gucci отметил свое 100-летие. И в эту круглую дату легко и непринужденно он стал самым популярным в мире брендом. Впрочем, у модных экспертов этот факт не вызвал удивления. Ведь Gucci уже привычно взорвал рынок, выпустив первую пару роскошных виртуальных кроссовок, которые люди могут примерить и сделать фото или видео для публикаций в соцсетях. Тогда же был выпущен фильм «Дом Gucci» с такими звездами, как Джаред Лето, Адам Драйвер и Леди Гага.

Gucci выпускает не только одежду и аксессуары, но и различные вкусности. Так, печенье и традиционные итальянские панеттоне продаются в эксклюзивной узнаваемой упаковке от Gucci.

Пользователи интернета говорят, что тот, кто надевает даже шлепанцы от Gucci, не может ошибаться. И стоит только однажды оценить качество рубашки — назад дороги уже не будет.

Invision / Invision / East News , Pixelformula / SIPA / East News

В 2020 году креативный директор Алессандро Микеле сказал, что считает сезонность устаревшим понятием. И теперь модные показы будут устраиваться не 4 раза в год, как это было раньше, а лишь дважды.

Начиная с 2022 года Gucci полностью отказался от использования меха в своих изделиях. Также в компании пообещали к 2025 году значительно снизить воздействие на окружающую среду, включая и сокращение выброса парниковых газов.

Может быть, у вас есть какая-то вещичка от Gucci? Если да, расскажите в комментариях.