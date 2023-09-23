15+ компаний, которые пойдут на все ради того, чтобы их запомнили и полюбили

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Порой мелочи решают если не все, то очень многое, и могут сильно повлиять на мнение о компании или человеке. Герои нашей подборки определенно знают об этом и умеют грамотно взаимодействовать с клиентами.

На местной автомойке есть «пушка» с мыльной пеной, при помощи которой дети могут играть с машинами, заезжающими на мойку

Эта огромная гора шафрана на базаре в Терегане определенно привлекает внимание

Компания Gap прислала мне чек на сумму 0,01 доллара без каких-либо объяснений

Эта компания по производству футболок помещает на бирку фотографию человека, который ее сделал

«Знакомьтесь, это Диего. Он эксперт по пошиву одежды с опытом в 10 лет. Специализируется на оверлоке, любит энчиладас и болеет за Доджерс. Живет в Лос-Анджелесе»

Тут в магазине есть специальный цыпленок, при помощи которого можно вызвать кассира к кассе

«Используйте звонок или жмакните курицу, чтобы к вам подошли»

Этот отель просит при отъезде забрать мыло с собой

«Возьмите мыло домой! Каждый день отели выбрасывают тонны практически неиспользованного мыла. Если вы возьмете его с собой, полезный продукт не будет потрачен впустую».

Так выглядит зал ожидания у стоматолога, к которому ходит моя племянница. Надо ли говорить, что она любит там бывать?

Этот отель недвусмысленно намекает, что он за здоровый образ жизни

«В моем гостиничном номере в изножье кровати стоит гимтастический конь»

Вот что использует одна из пекарен, чтобы ее рекламный щит выдувал аромат свежеиспеченного хлеба

Этот ресторан выдает карточки покемонов вместе с чеком

Тот момент, когда точно знаешь, где будешь снова заказывать еду

«Мой контейнер для риса навынос был заполнен на 100%»

«В отеле, где я живу, коврики в лифте меняют в течение дня»

«Добрый вечер. Доброе утро. Добрый день»

У посетителей этого отеля есть возможность попробовать за завтраком самое свежее арахисовое масло

Когда зашел в туалет, а будто музей посетил

«В этом японском ресторане в писсуаре стоит восковая фигура самурая»

Супермаркет заботится о том, чтобы их тележки были послушными

«У тележки шаткие колеса? Если ваша тележка стала непослушной, пожалуйста, прикрепите на нее этот ярлычок»

«Заказал закуски в номер, и мне их привез вот такой робот-холодильник»