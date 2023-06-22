15 свадебных нарядов, в которых предстали героини любимого кино. И мы забыли даже, как дышать
Когда главные герои ромкома или мелодрамы в кои-то веки женятся, мы, зрители, радуемся за них, как за самих себя. И глаз не можем отвести от их свадьбы: хочется не только насладиться трогательным моментом, но и полюбоваться платьем невесты. Мы решили вспомнить самых очаровательных героинь в подвенечных нарядах из любимых фильмов и сериалов.
Анна, «Бедная Настя» (2003)
Катя, «Не родись красивой» (2005)
Даша, «Папины дочки» (2007)
Вика, «Моя прекрасная няня» (2004)
Оля, «Бригада» (2002)
Елизавета, «Азазель» (2002)
Света, «Счастливы вместе» (2006)
Элеонора, «Кухня» (2006)
Наташа, «Горько!» (2013)
Соня, «Свадьба по обмену» (2010)
Маша, «Универ. Новая общага» (2011)
Надя, «Лёд 2» (2020)
Светлана, «Физрук» (2014)
Саша, «ИП Пирогова» (2019)
Леля, «Деффчонки» (2012)
Лена, «Выйти замуж за Пушкина» (2016)
Ольга, «Долгий путь домой» (2013)
Когда на носу свадьба, каждая девушка желает обзавестись таким платьем, чтобы гости потеряли дар речи. Хорошо, что в наше время за помощью можно обратиться к искусственному интеллекту. Нейросети способны подсказать уйму идей свадебных нарядов, чей дизайн будет действительно уникальным.
Фото на превью Бригада / Аватар Фильм, Бедная Настя / Амедиа, Кухня / Yellow, Black and White
AdMe/Дизайн/15 свадебных нарядов, в которых предстали героини любимого кино. И мы забыли даже, как дышать
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