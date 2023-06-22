15 свадебных нарядов, в которых предстали героини любимого кино. И мы забыли даже, как дышать

Когда главные герои ромкома или мелодрамы в кои-то веки женятся, мы, зрители, радуемся за них, как за самих себя. И глаз не можем отвести от их свадьбы: хочется не только насладиться трогательным моментом, но и полюбоваться платьем невесты. Мы решили вспомнить самых очаровательных героинь в подвенечных нарядах из любимых фильмов и сериалов.