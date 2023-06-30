15+ пляжных фишек, которыми вовсю пользуются звезды. А мы почему-то ими пренебрегаем
Лето в полном разгаре, а значит, самое время собрать гардероб для отпуска. Чтобы не потеряться в разнообразии тенденций, мы подглядели, в чем проводят отпуск знаменитые женщины, и взяли на заметку некоторые из их пляжных фишек.
Эмма Робертс любит купальники в ретро стиле. А, судя по снимкам звезды, ее любимым цветом является розовый, который гарантированно позволит выделиться на пляже
Эшли Грэм отдает предпочтение плавкам с завязками по бокам. Такие модели акцентируют внимание на бедрах и помогают создать силуэт «песочные часы»
Кендалл Дженнер знает: чтобы добавить нотку гламура в пляжный образ, достаточно надеть купальник с ярким принтом
Алессандра Амбросио не отправляется на пляж без вязаных платьев. Они делают образ более романтичным и очень практичны
В таком платье можно сходить на пляж, в магазин или прибрежный ресторан.
Хэлли Берри выбирает купальники с пряжками-кольцами. И на своем примере показывает, как можно сделать ярче пляжный образ с помощью одной лишь детали
Купальники Леди Гага не менее чудные, чем ее сценические костюмы. Взять хотя бы это бикини в форме звезд
А чтобы усилить эффект, певица сочетала его с массивной цепью.
В коллекции Дженнифер Лопес много купальников с высоким вырезом бедра. И неспроста, ведь такие модели выгодно подчеркивают изгибы и визуально удлиняют ноги
А еще Джен знает: лучшим дополнением к купальнику является яркий халат-парео. В нем можно отправиться и на вечеринку, и на прогулку по пляжу
Сальма Хайек является обладательницей пышных форм, поэтому и купальники выбирает соответствующие — с широкими бретелями для максимальной поддержки груди
А еще звезда любит модели с чашечками на косточках, которые также являются прекрасным вариантом для обладательниц большого размера груди
Ева Лонгория делает ставку на необычный крой и ассиметричные разрезы, которые делают эффектным даже самый простой купальник
Шэрон Стоун не боится экспериментов и выбирает самые смелые модели: от ярко-желтых комплектов до бикини с кислотным леопардовым принтом
Помимо того, что яркие цвета и принты добавляют образам красок, они еще имеют свойство отвлекать внимание от проблемных зон
Приянка Чопра отдает предпочтение однотонным монокини. Эти изысканные модели выгодно подчеркивают достоинства фигуры и красоту загорелой кожи
Любимой пляжной обувью Пэрис Хилтон являются балетки. Наверное, потому что они защищают ноги от песка и камней
А еще прекрасно сочетаются с любым образом
Ванесса Хадженс доказывает: любой купальник выглядит намного эффектнее в сочетании с многослойными украшениями и головным убором в тон
Кроме того, головной убор еще и защищает от солнца.
Кейт Хадсон также не пренебрегает аксессуарами, дополняя образы многослойными браслетами и массивными металлическими украшениями
Элизабет Херли не ограничивается средствами с SPF и дополнительно защищает кожу от палящего солнца с помощью легких туник и льняных рубашек
Эти вещи будут незаменимы для обладательниц чувствительной кожи.
Образы Мэрайи Кэри для отдыха не уступают по роскоши ее сценическим нарядам. Певица запросто может плескаться в воде в бриллиантах
Или надеть каблуки с бикини. Такое сочетание вполне подойдет для вечеринки у бассейна
Если же вам хочется быть на высоте и на пляже, то можно заменить высокий каблук танкеткой. Так, кстати, поступают итальянки.
Видов купальников огромное множество. Ведь отношение к пляжному стилю существенно отличается от страны к стране. Например, кореянки тщательно оберегают кожу от солнца, поэтому, отправляясь на пляж, отдают предпочтение одежде с длинными рукавами. А филиппинки на общественных пляжах носят обычные шорты и футболку.