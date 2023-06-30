15+ пляжных фишек, которыми вовсю пользуются звезды. А мы почему-то ими пренебрегаем

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Лето в полном разгаре, а значит, самое время собрать гардероб для отпуска. Чтобы не потеряться в разнообразии тенденций, мы подглядели, в чем проводят отпуск знаменитые женщины, и взяли на заметку некоторые из их пляжных фишек.

Эмма Робертс любит купальники в ретро стиле. А, судя по снимкам звезды, ее любимым цветом является розовый, который гарантированно позволит выделиться на пляже

NO CREDIT/Bauer Griffin/East News

Эшли Грэм отдает предпочтение плавкам с завязками по бокам. Такие модели акцентируют внимание на бедрах и помогают создать силуэт «песочные часы»

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Кендалл Дженнер знает: чтобы добавить нотку гламура в пляжный образ, достаточно надеть купальник с ярким принтом

White Label/East News , B4859 / Avalon/Photoshot/East News

Алессандра Амбросио не отправляется на пляж без вязаных платьев. Они делают образ более романтичным и очень практичны

В таком платье можно сходить на пляж, в магазин или прибрежный ресторан.

Хэлли Берри выбирает купальники с пряжками-кольцами. И на своем примере показывает, как можно сделать ярче пляжный образ с помощью одной лишь детали

Купальники Леди Гага не менее чудные, чем ее сценические костюмы. Взять хотя бы это бикини в форме звезд

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А чтобы усилить эффект, певица сочетала его с массивной цепью.

В коллекции Дженнифер Лопес много купальников с высоким вырезом бедра. И неспроста, ведь такие модели выгодно подчеркивают изгибы и визуально удлиняют ноги

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А еще Джен знает: лучшим дополнением к купальнику является яркий халат-парео. В нем можно отправиться и на вечеринку, и на прогулку по пляжу

Сальма Хайек является обладательницей пышных форм, поэтому и купальники выбирает соответствующие — с широкими бретелями для максимальной поддержки груди

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А еще звезда любит модели с чашечками на косточках, которые также являются прекрасным вариантом для обладательниц большого размера груди

Ева Лонгория делает ставку на необычный крой и ассиметричные разрезы, которые делают эффектным даже самый простой купальник

Шэрон Стоун не боится экспериментов и выбирает самые смелые модели: от ярко-желтых комплектов до бикини с кислотным леопардовым принтом

Помимо того, что яркие цвета и принты добавляют образам красок, они еще имеют свойство отвлекать внимание от проблемных зон

Приянка Чопра отдает предпочтение однотонным монокини. Эти изысканные модели выгодно подчеркивают достоинства фигуры и красоту загорелой кожи

Любимой пляжной обувью Пэрис Хилтон являются балетки. Наверное, потому что они защищают ноги от песка и камней

А еще прекрасно сочетаются с любым образом

Ванесса Хадженс доказывает: любой купальник выглядит намного эффектнее в сочетании с многослойными украшениями и головным убором в тон

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Кроме того, головной убор еще и защищает от солнца.

Кейт Хадсон также не пренебрегает аксессуарами, дополняя образы многослойными браслетами и массивными металлическими украшениями

Элизабет Херли не ограничивается средствами с SPF и дополнительно защищает кожу от палящего солнца с помощью легких туник и льняных рубашек

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Эти вещи будут незаменимы для обладательниц чувствительной кожи.

Образы Мэрайи Кэри для отдыха не уступают по роскоши ее сценическим нарядам. Певица запросто может плескаться в воде в бриллиантах

Или надеть каблуки с бикини. Такое сочетание вполне подойдет для вечеринки у бассейна

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Если же вам хочется быть на высоте и на пляже, то можно заменить высокий каблук танкеткой. Так, кстати, поступают итальянки.