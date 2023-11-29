15 пользователей интернета рассказали, какая вещь в их доме оправдала свою стоимость на 200%

Уют и удобство каждого дома складывается из множества деталей. Лейка в душе, коврик в ванной, и даже тумбочка — все это очень влияет на уровень комфорта. Мы погрузились в пучины интернета и вынырнули оттуда со списком вещей, которые, по мнению пользователей сети, дают +100 очков к уюту.

Удобный душ

Расслабиться в конце дня в душе или принять ароматную ванну без сомнения очень приятно. После этих процедур порой, кажется, будто заново родился. А ведь это не просто так. Теплый душ на самом деле способен снять и физическое, и психическое напряжение. Поэтому важно со всей ответственностью подойти к выбору лейки для душа. Лучше купить ту, у которой, как минимум, меняется сила напора. А если вы полностью меняете душевую систему, то отличным вариантом станет установка, в которой есть лейка, тропический душ, а еще лучше и термостат. Благодаря последнему не придется каждый раз настраивать температуру. Если нет возможности сделать ремонт в ванной, просто замените душевую лейку. Это отличный вариант даже для съемной квартиры, ведь при переезде насадку можно будет без проблем забрать с собой. © maartenvanheek / Reddit

квартиры, ведь при переезде насадку можно будет без проблем забрать с собой. © maartenvanheek / Reddit Я купила недорогую лейку 5 лет назад, и она, кстати, до сих пор и выглядит отлично, и работает. © FreeM****Knight / Reddit

Сиденье для унитаза с доводчиком

Сиденье для унитаза с доводчиком — очень удобная вещь: его не придется придерживать каждый раз, а домочадцы не будут громыхать крышкой и будить всех, кто чутко спит. У нас дома сиденье для унитаза с доводчиком. Каждый раз, когда бываю, например, в отеле, я теперь все время забываю, что сиденье надо придерживать, и пугаюсь. © PinkHamster08 / Reddit

Согласен, всем бы советовал при каждом переезде менять крышку унитаза на сиденье с микролифтом. © Tee_hops / Reddit

Кровать большого размера

Многие семейные пары покупают двуспальные кровати, но на кинг-сайз почему-то решаются не все. А зря, ведь это очень удобно. Такой размер кровати актуален для семей, особенно для тех, к кому по ночам периодически прибегают дети. Это подтверждают и пользователи интернета. Вероятно, это лучшая инвестиция, которую вы можете сделать в свой брак. В ней можно как обниматься, так и построить посреди нее стену толщиной в две подушки. А когда есть дети, такая кровать, можно сказать, необходимость. © Oneidas / Reddit

Органайзеры для мелочей

Органайзеров никогда не бывает много, они уместны в любой части квартиры: на кухне, в гостиной, в прихожей, в ванной, на рабочем столе. Бардака с ними гораздо меньше, и не нужно ломать голову, куда в очередной раз запропастился пульт или зарядка для телефона. У меня на журнальном столике валяется куча пультов, книг и всяких мелочей. Так что я купил декоративную корзину, куда можно сложить все это добро. Другой пример: на кухне скопилась куча собачьих лакомств, кормов и других мелочей, которые всегда должны быть под рукой. Поэтому я приобрел штуку, похожую на хлебницу, в ней теперь все это и хранится. © go-with-the-flo / Reddit

Умный светильник

Иногда так лень встать с кровати, чтобы выключить свет, и приходится себя уговаривать, собирая все силы в кулак. Выручить в такой ситуации могут умные светильники, лампочки или выключатели с дистанционным или голосовым управлением. Они ко всему в придачу еще и очень экономичные. С таким светильником в спальне мне больше не нужно подниматься, чтобы выключить свет. А еще я на нем же могу поставить будильник, который мягко будит меня по утрам. Пожалуй, это лучшая покупка на данный момент. © The_Blitz / Reddit

А меня умный выключатель света, который работает с голосовым помощником. Я просто говорю «Выключи свет» и он гаснет. © Super_dupa2 / Reddit

Украшения для стен

Украшение интерьера некоторым кажется глупостью. Но даже исследования показывают, что красивая окружающая среда благоприятно действует на нашу психику. Поэтому различные статуэтки, свечи, аромадиффузоры, корзинки, картины, гирлянды, салфетки — не пустая трата денег, а самый настоящий вклад в здоровье. Прожил всю свою взрослую жизнь без подобной ерунды, потому что эти украшательства казались мне бессмысленными, но после встречи с будущей женой все изменилось. Помогая ей с переездом и обустройством дома, я вдруг понял, что тоже хочу украсить свой подвал. Я повесил там флаг моей любимой футбольной команды, вывески и гирлянды. И да, теперь это одно из моих любимых мест. © UsernameTaken-Taken / Reddit

А вот я только покупаю разные настенные украшения, но не вешаю их. И вот однажды, когда я пришел домой, увидел, что это сделала моя жена. Наша квартира «до» отличалась с ней же «после», как день и ночь. © HeroToTheSquatch / Reddit

Скамейка в душе

Удобства ванной комнате добавит скамейка или стул, которые бывают как отдельностоящими, так и встраиваемыми. Они удобны и для детей, и для взрослых, и для пожилых людей, которые не могут стоять подолгу. У нас встроенная в стену скамейка в душевой кабине. Я пользуюсь ею всякий раз, когда чищу зубы в ванной, даже если я не принимаю душ. А еще это удобно, когда я мою ребенка или просто присматриваю за ним, пока он там развлекается. © Ayavea / Reddit

А я купил тиковый стул в нашу душевую, и он мне очень нравится. © Puzzleheaded_Big3319 / Reddit

Ножки на мебели

Уборка превращается в настоящее испытание, когда между полом и днищем диванов, кроватей, тумб нет никаких зазоров, либо они минимальные. Мебель не приподнимешь, если она тяжелая, и не уберешь оттуда скопившуюся пыль без посторонней помощи. Особенно это плохо для аллергиков. Проблему можно решить, прикрутив ножки, либо сразу приобретать мебель, в которой предусмотрен нормальный зазор для пылесоса и швабры. Я приподнял всю мебель над полом с помощью маленьких металлических ножек ровно настолько, чтобы робот-пылесос мог под нее заехать. Надеюсь, это облегчит мою аллергию. Ну и теперь моей морской свинке можно без проблем гулять по полу гостиной, а ей это нравится. © Pixel0607 / Reddit

«Каменный» коврик для душа

Для того чтобы текстильный коврик в душе ничем не пах, нужно его довольно часто стирать. Особенно если семья большая, пол без подогрева, или с вентиляцией беда. В таком случае прекрасной альтернативой могут стать так называемые коврики из камня. Изготавливают такие из диатомовой земли. Их плюс в быстром высыхании, а потому и бактерии на них не накапливаются. Я купил коврик для ванной из камня и ни капли не пожалел об этом. С тех самых пор я забыл о стухших текстильных. И это такой кайф, потому я купил еще такие же для посуды. © Caffeinated_Human / Reddit

Стабилизатор напряжения

Конечно, техника сейчас умная, но иногда от скачков напряжения может сломаться даже самая навороченная. Независимо от ее новизны. Чтобы такого не случилось, можно поставить квартирный стабилизатор напряжения. При скачках он просто блокирует подачу питания на все электрооборудование или отдельные аппараты, тем самым спасая их от поломки. Я установил стабилизатор напряжения для всего дома. И теперь можно не беспокоиться о грозах или скачках напряжения, которые могут испортить бытовую технику и электронику. © FinnbarMcBride / Reddit