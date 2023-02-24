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15 раз, когда похожая обувь пришлась по душе сразу нескольким звездам. А мы устали спорить, кому идет больше

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Нередко знаменитости выбирают схожие или идентичные модели одежды и обуви, особенно когда дело касается трендовых вещей. Но звезд точно не перепутаешь, ведь образы практически всегда получаются разными. Сегодня мы сравниваем известных женщин, которые надели одинаковую или очень похожую обувь.

Рианна и Тейлор Свифт

Joel C Ryan / Invision / AP / East News, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Дженна Ортега и Джиджи Хадид

© Jennifer Graylock / Alamy Stock Photo, Invision / Invision / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News

Анна Кендрик и Меган Маркл

Marechal Aurore / ABACA / EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / AP / East News

Эмма Уотсон и Кейт Миддлтон

ChinaImages / Depositphotos, East News

Эмили Ратаковски и Селена Гомес

LaurentVu/SIPA/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS

Бейонсе и Хайди Клум

Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News, Invision / Invision / East News

Дженнифер Лопес и Кэмерон Диас

RB / Bauergriffin.com / East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Лесли Манн и Ана де Армас

Zabulon Laurent / ABACA / Abaca / East News, Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News

Дженнифер Энистон и Нина Добрев

Marc Larkin/LFI/EAST NEWS, Adhemar Sburlati/Broadimage/EAST NEWS

Блейк Лайвли и Кейт Мосс

Dee Cercone / Everett Collection / East News, CAN/Capital Pictures/EAST NEWS

Эмма Стоун и Бейонсе

VILLARD/NIVIERE/SIPA/EAST NEWS, mpi67 / MediaPunch/EAST NEWS

Алекса Чанг и Эльза Хоск

Invision / Invision / East News, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Элизабет Олсен и Камилла Белль


EAST NEWS

Оливия Палермо и Адриана Лима

Marechal Aurore/ABACA/EAST NEWS, AP / East News

Мэрайя Кэри и Эмми Россум

Featureflash / Depositphotos, © WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo
Фото на превью Jennifer Graylock / Alamy Stock Photo, Invision / Invision / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News
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AdMe/Дизайн/15 раз, когда похожая обувь пришлась по душе сразу нескольким звездам. А мы устали спорить, кому идет больше
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