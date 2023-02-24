15 раз, когда похожая обувь пришлась по душе сразу нескольким звездам. А мы устали спорить, кому идет больше

Нередко знаменитости выбирают схожие или идентичные модели одежды и обуви, особенно когда дело касается трендовых вещей. Но звезд точно не перепутаешь, ведь образы практически всегда получаются разными. Сегодня мы сравниваем известных женщин, которые надели одинаковую или очень похожую обувь.