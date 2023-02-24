15 раз, когда похожая обувь пришлась по душе сразу нескольким звездам. А мы устали спорить, кому идет больше
Нередко знаменитости выбирают схожие или идентичные модели одежды и обуви, особенно когда дело касается трендовых вещей. Но звезд точно не перепутаешь, ведь образы практически всегда получаются разными. Сегодня мы сравниваем известных женщин, которые надели одинаковую или очень похожую обувь.
Рианна и Тейлор Свифт
Дженна Ортега и Джиджи Хадид
© Jennifer Graylock / Alamy Stock Photo, Invision / Invision / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News
Анна Кендрик и Меган Маркл
Эмма Уотсон и Кейт Миддлтон
Эмили Ратаковски и Селена Гомес
Бейонсе и Хайди Клум
Дженнифер Лопес и Кэмерон Диас
Лесли Манн и Ана де Армас
Дженнифер Энистон и Нина Добрев
Блейк Лайвли и Кейт Мосс
Эмма Стоун и Бейонсе
Алекса Чанг и Эльза Хоск
Элизабет Олсен и Камилла Белль
Оливия Палермо и Адриана Лима
Мэрайя Кэри и Эмми Россум
Фото на превью Jennifer Graylock / Alamy Stock Photo, Invision / Invision / East News, CJ Rivera / Everett Collection / East News
AdMe/Дизайн/15 раз, когда похожая обувь пришлась по душе сразу нескольким звездам. А мы устали спорить, кому идет больше
Поделиться этой статьёй