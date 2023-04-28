15+ секретных уловок, благодаря которым знаменитости мерцают, словно звезды на небе

У всех из нас есть проверенные уловки, которыми мы пользуемся изо дня в день, наводя марафет. Знаменитости в этом плане не исключение. Мы разузнали бьюти-секреты известных женщин и уже взяли некоторые из них себе на заметку.

Кейт Уинслет меняет тональное средство в зависимости от дня менструального цикла

Scott Garfitt / Invision / East News

Кейт — сторонница естественности, поэтому и макияж она предпочитает максимально натуральный. Но есть косметические средства, без которых актриса не может обойтись. К ним относится тональный крем. Уинслет призналась, что она использует разные оттенки основы в зависимости от фазы менструального цикла. «В начале цикла моя кожа более ровная. В середине цикла она становится склонной к покраснениям, поэтому я смешиваю разные оттенки», — рассказала актриса.

Блейк Лайвли уделяет особое внимание освещению

Блейк невозможно увидеть с неудачным макияжем. А все потому, что актриса уделяет особое внимание освещению. Блейк всегда красят при ярком свете, который имитирует солнечный. Так можно быть уверенным, что макияж будет смотреться идеально при любом освещении.

Эшли Грэм укладывает брови средством для волос

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Найти хорошее средство для укладки бровей не так-то просто. Но у Эшли есть секретный продукт, помогающий ей фиксировать непослушные волоски в два счета. И это самый обычный гель для волос. По словам модели, это средство намного эффективнее и гораздо экономичнее привычных продуктов для бровей.

Селена Гомес красит ресницы пинцетом

Нравится нам это или нет, но тренд на слипшиеся ресницы продолжает набирать обороты. А у Селены даже есть лайфхак, помогающий добиться эффекта «паучьих лапок». Чтобы лучше прокрасить ресницы, для нанесения туши певица использует не только привычную щеточку, но и пинцет.

Марго Робби наносит сразу 2 вида румян

Ни один макияж Марго не обходится без румян, которые придают коже свежий и отдохнувший вид. Чтобы достичь максимального эффекта, визажист звезды использует 2 вида продуктов. Сразу после нанесения основы она подчеркивает «яблочки» на щеках Марго кремовыми румянами, а затем, когда весь макияж практически готов, наносит немного пудровых румян.

Адриана Лима делает маски для волос на основе авокадо

Поддерживать красоту волос «ангелу» Victoria’s Secret помогает маска из авокадо. Модель смешивает мякоть фрукта с кондиционером и наносит эту смесь на волосы раз в неделю.

Шарлиз Терон для этих же целей применяет страусиный жир

AFP / EAST NEWS

Шарлиз регулярно втирает в волосы масло, добываемое из подкожного жира австралийского страуса эму. Это природное средство активизирует рост волос, делает их более густыми и здоровыми.

Фрида Пинто покрывает веки вазелином

Evan Agostini / Invision / East News

Чтобы глаза сияли, Фрида наносит на веки небольшое количество вазелина. Актриса клянется, что аптечное средство работает лучше всяких теней.

Хэлли Берри сначала наносит помаду, а потом стирает ее

Charles Sykes / Invision / AP / East News

Хэлли также поделилась простым, но действенным лайфхаком. Когда актрисе хочется придать губам естественный румянец, она наносит красную помаду, затем стирает ее и красит губы прозрачным блеском.

Гвен Стефани смешивает несколько оттенков помады

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Гвен — большая любительница красной помады. Но, как оказалось, певица никогда не использует один-единственный оттенок помады. Она наслаивает несколько продуктов друг на друга: сначала матовые текстуры, затем глянцевые. Кстати, этим лайфхаком в свое время пользовалась Мэрилин Монро.

Айла Фишер завивает ресницы слегка нагретыми щипцами

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Перед тем как завить ресницы, Айла пару секунд нагревает керлер горячим феном. Этот простой трюк обеспечивает красивый изгиб, которого сложно добиться привычным способом.

Ева Мендес добавляет бронзер в увлажняющий крем

Чтобы кожа словно сияла изнутри, Ева добавляет в увлажняющий крем пару капель бронзера и наносит эту смесь на лицо. Этот бесхитростный трюк спасает актрису в те дни, когда она не хочет использовать большое количество декоративной косметики.

Джессика Альба разом наносит на лицо все средства

Evan Agostini / Invision / East News

В арсенале Джессики множество лайфхаков. Одному из них она научилась у визажиста Хлои Морелло. Этот трюк поможет ускорить процесс нанесения макияжа, а повторить его может каждая. Суть техники в том, чтобы нанести средства с кремовой текстурой по всему лицу маленькими точками, а затем растушевать косметику спонжем или кистью, предварительно распылив на кожу спрей для фиксации макияжа. Начинать нужно со светлых продуктов, а в самом конце растушевать наиболее темные средства.

Сальма Хайек увлажняет губы кремом для зоны вокруг глаз. И контурирует ноги

Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Насыщенная помада темных оттенков — важная часть образа Сальмы. Но перед тем, как нанести макияж, актриса массирует линию губ кремом для кожи вокруг глаз. Это секретное оружие разглаживает любые, даже самые незаметные морщины, а также не дает помаде «поплыть». Кроме того, Хайек очерчивает губы светлым хайлайтером, как если бы она делала это карандашом. По словам актрисы, так можно добиться более четкого контура.

Хайек также не забывает про тело. Актриса контурирует ноги с помощью иллюминайзера (жидкого хайлайтера), нанося средство под икроножные мышцы и вдоль квадрицепсов. По словам актрисы, средство не только придает коже лоск и холеность, но и визуально стройнит.

Аманда Сейфрид спит со скотчем на лице

Evan Agostini / Invision / AP / East News