15 случаев, когда дизайнеры покинули зону комфорта и сотворили нечто невообразимое
На первый взгляд может показаться, что у некоторых изобретений вообще нет никакого применения. Но творческий потенциал людей безграничен, поэтому всегда будут вещи с необычным дизайном. Например, креативная лампа, вечернее платье или кран, который используют не по назначению.
1. Жутковатая зажигалка
2. «Просто не могу придумать подпись...»
3. Перед вами машина-ботинок
4. Когда хочется эффектно появиться на вечеринке
5. Это рюкзак
6. Лампа из питьевого крана
7. Необычный фонтан
8. Это кружка
9. Гибрид кроксов и сапог
10. Доспехи из ковров
11. «Увидел вот такие сумки на ярмарке»
12. Наряд из зубов
13. Вот такая вот ложа на стадионе
14. Клавиатура с кнопками, которые выглядят как сыр
15. «Увидел вот это и просто не смог не поделиться»
Фото на превью Sabriel_Love / Reddit, VanillaWax / Reddit
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