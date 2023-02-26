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15 случаев, когда дизайнеры покинули зону комфорта и сотворили нечто невообразимое

9-35

На первый взгляд может показаться, что у некоторых изобретений вообще нет никакого применения. Но творческий потенциал людей безграничен, поэтому всегда будут вещи с необычным дизайном. Например, креативная лампа, вечернее платье или кран, который используют не по назначению.

1. Жутковатая зажигалка

2. «Просто не могу придумать подпись...»

3. Перед вами машина-ботинок

4. Когда хочется эффектно появиться на вечеринке

5. Это рюкзак

6. Лампа из питьевого крана

7. Необычный фонтан

8. Это кружка

9. Гибрид кроксов и сапог

10. Доспехи из ковров

11. «Увидел вот такие сумки на ярмарке»

12. Наряд из зубов

13. Вот такая вот ложа на стадионе

14. Клавиатура с кнопками, которые выглядят как сыр

15. «Увидел вот это и просто не смог не поделиться»

Фото на превью Sabriel_Love / Reddit, VanillaWax / Reddit
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AdMe/Дизайн/15 случаев, когда дизайнеры покинули зону комфорта и сотворили нечто невообразимое
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