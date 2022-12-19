15 случаев, когда обувь королевских особ была такой эффектной, что перетянула на себя все внимание

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Представительницы монарших домов, в отличие от других женщин, ограничены строгими правилами королевского протокола. Поэтому часто они отдают предпочтение сдержанным нарядам и аксессуарам. И лишь изредка с осторожностью разбавляют гардероб броскими вещами, например яркой парой туфель.

В 2017 году Кейт Миддлтон вышла в свет в смелых босоножках Prada с приличной шпилькой, которые вкупе с красным лаком добавили образу пикантности

AFP / East News

А в 2022 году на церемонии награждения победителей Уимблдона Кэтрин продемонстрировала двухцветные туфли с открытой пяткой бренда Alessandra Rich

AA / ABACA / Abaca / East News , AA / ABACA / Abaca / East News

Лодочки в ретростиле стали отличным дополнением к платью в горох.

Весной того же года во время официальной поездки на Карибы принцесса надела элегантные белые лодочки с золотыми вставками бренда Aquazzura

В 2018 году принцесса Беатрис посетила вечеринку в Музее Виктории и Альберта в лодочках яркого оттенка электрик от Kurt Geiger, которые украшали изящные золотые ремешки

Phil Loftus / Capital Pictures / East News

А в 2022-м на ежегодных королевских скачках в Аскоте принцесса Йоркская выгуляла изысканные туфли с завязками на щиколотке

© Maureen McLean / Alamy Stock Photo , AP / Associated Press / East News AP / Associated Press / East News

В 2011 году Сара Фергюсон посетила благотворительный вечер. Для своего выхода герцогиня Йоркская выбрала черные лодочки с пряжкой, инкрустированной стразами

BOISIERE / SIPA / East News

В 2018 году королева Летиcия выгуляла нежно-розовые мюли Steve Madden с прозрачной деталью

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News , LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

Спустя год королева вышла в свет в багровых лодочках Carolina Herrera из замши, которые идеально сочетались с оттенком ее платья

LIMITED PICTURES / agefotostock / East News , LIMITED PICTURES / agefotostock / East News

На вручении наград Retina ECO Awards 2022 Летиcия снова отдала предпочтение бренду Carolina Herrera, выбрав черные сандалии с перекрестными ремешками

MANUEL CEDRON / agefotostock / East News , MANUEL CEDRON / agefotostock / East News

В день объявления о своей помолвке принцесса Евгения вышла к репортерам в черных атласных туфлях с интересной деталью возле носка

AP / East News

В 2018 году в рамках тура по острову Фиджи Меган Маркл посетила колледж Тупоу. Для своего выхода герцогиня выбрала туфли Aquazzura пастельного голубого оттенка

AP POOL / Associated Press / East News

На следующий день на церемонии закрытия Игр непокоренных в Сиднее Меган блистала в замшевых туфлях «Касабланка» бренда Aquazzura

Andrew Parsons / i-Images / i-images / East News

А в 2019 году герцогиня Сассекская привлекла внимание необычным выбором туфель со смелым принтом и прозрачной вставкой от итальянского дизайнера Gianvito Rossi

CLODAGH KILCOYNE / AFP / East News

В 2022 году Маркл произвела фурор на саммите One Young World, появившись в алом ансамбле Valentino. Наряд дополняли туфли из замши с элегантным дизайном T-Bar бренда Aquazzura

А в 2019 году на премьере «Короля Льва» герцогиня приковала к себе взгляды окружающих, появившись в черных атласных лодочках того же бренда с кристаллами на ремешке