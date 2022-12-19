15 случаев, когда обувь королевских особ была такой эффектной, что перетянула на себя все внимание
Представительницы монарших домов, в отличие от других женщин, ограничены строгими правилами королевского протокола. Поэтому часто они отдают предпочтение сдержанным нарядам и аксессуарам. И лишь изредка с осторожностью разбавляют гардероб броскими вещами, например яркой парой туфель.
В 2017 году Кейт Миддлтон вышла в свет в смелых босоножках Prada с приличной шпилькой, которые вкупе с красным лаком добавили образу пикантности
А в 2022 году на церемонии награждения победителей Уимблдона Кэтрин продемонстрировала двухцветные туфли с открытой пяткой бренда Alessandra Rich
Лодочки в ретростиле стали отличным дополнением к платью в горох.
Весной того же года во время официальной поездки на Карибы принцесса надела элегантные белые лодочки с золотыми вставками бренда Aquazzura
В 2018 году принцесса Беатрис посетила вечеринку в Музее Виктории и Альберта в лодочках яркого оттенка электрик от Kurt Geiger, которые украшали изящные золотые ремешки
А в 2022-м на ежегодных королевских скачках в Аскоте принцесса Йоркская выгуляла изысканные туфли с завязками на щиколотке
В 2011 году Сара Фергюсон посетила благотворительный вечер. Для своего выхода герцогиня Йоркская выбрала черные лодочки с пряжкой, инкрустированной стразами
В 2018 году королева Летиcия выгуляла нежно-розовые мюли Steve Madden с прозрачной деталью
Спустя год королева вышла в свет в багровых лодочках Carolina Herrera из замши, которые идеально сочетались с оттенком ее платья
На вручении наград Retina ECO Awards 2022 Летиcия снова отдала предпочтение бренду Carolina Herrera, выбрав черные сандалии с перекрестными ремешками
В день объявления о своей помолвке принцесса Евгения вышла к репортерам в черных атласных туфлях с интересной деталью возле носка
В 2018 году в рамках тура по острову Фиджи Меган Маркл посетила колледж Тупоу. Для своего выхода герцогиня выбрала туфли Aquazzura пастельного голубого оттенка
На следующий день на церемонии закрытия Игр непокоренных в Сиднее Меган блистала в замшевых туфлях «Касабланка» бренда Aquazzura
А в 2019 году герцогиня Сассекская привлекла внимание необычным выбором туфель со смелым принтом и прозрачной вставкой от итальянского дизайнера Gianvito Rossi
В 2022 году Маркл произвела фурор на саммите One Young World, появившись в алом ансамбле Valentino. Наряд дополняли туфли из замши с элегантным дизайном T-Bar бренда Aquazzura
А в 2019 году на премьере «Короля Льва» герцогиня приковала к себе взгляды окружающих, появившись в черных атласных лодочках того же бренда с кристаллами на ремешке
Какие туфли из подборки понравились вам больше всего?
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