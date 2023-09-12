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15 звезд, чьи наряды не так просты, как кажутся на первый взгляд

Дизайн
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Еще пару лет назад красные дорожки пестрили пышными юбками, оборками и длинными шлейфами в духе диснеевских принцесс. Но сегодня знаменитости соревнуются в креативности и все чаще пытаются удивить публику сложным кроем, необычными деталями и оригинальными принтами.

Карли Клосс

Image Press Agency / Avalon/Photoshot/East News

Джоди Тернер-Смит

Scott Garfitt/Invision/East News

Хлоя Севиньи

Хлоя Бэйли

ANGELA WEISS/AFP/East News

Мишель Йео

Jordan Strauss/Invision/East News

Каролина Куркова

Evan Agostini/Invision/East News

Лю Вэнь

Evan Agostini/Invision/East News

Кейт Бланшетт

VALERIE MACON/AFP/East News

Габриэль Юнион

RW/Associated Press/East News

Джулия Фокс

MM/ABACA/Abaca/East News

Наташа Лионн

IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News

Зои Дойч

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News

Синди Бруна

Invision/Invision/East News

Кейт Хадсон

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Эшли Грэм

Но подобная креативность далеко не всем по душе. Некоторые знаменитости, наоборот, годами оттачивают свой стиль и лишь изредка позволяют себе эксперименты, отдавая предпочтение однотипным вещам. Например, Николь Кидман обожает платья-бюстье, а в гардеробе Джулии Робертс особое место занимает белая рубашка.

Фото на превью Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
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AdMe/Дизайн/15 звезд, чьи наряды не так просты, как кажутся на первый взгляд
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