15 звезд, чьи наряды не так просты, как кажутся на первый взгляд
Еще пару лет назад красные дорожки пестрили пышными юбками, оборками и длинными шлейфами в духе диснеевских принцесс. Но сегодня знаменитости соревнуются в креативности и все чаще пытаются удивить публику сложным кроем, необычными деталями и оригинальными принтами.
Карли Клосс
Image Press Agency / Avalon/Photoshot/East News
Джоди Тернер-Смит
Scott Garfitt/Invision/East News
Хлоя Севиньи
Хлоя Бэйли
ANGELA WEISS/AFP/East News
Мишель Йео
Jordan Strauss/Invision/East News
Каролина Куркова
Evan Agostini/Invision/East News
Лю Вэнь
Evan Agostini/Invision/East News
Кейт Бланшетт
VALERIE MACON/AFP/East News
Габриэль Юнион
RW/Associated Press/East News
Джулия Фокс
MM/ABACA/Abaca/East News
Наташа Лионн
IMAGO/RW/Imago Stock and People/East News
Зои Дойч
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News
Синди Бруна
Invision/Invision/East News
Кейт Хадсон
Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
Эшли Грэм
Но подобная креативность далеко не всем по душе. Некоторые знаменитости, наоборот, годами оттачивают свой стиль и лишь изредка позволяют себе эксперименты, отдавая предпочтение однотипным вещам. Например, Николь Кидман обожает платья-бюстье, а в гардеробе Джулии Робертс особое место занимает белая рубашка.
Фото на превью Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News
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