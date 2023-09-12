15 звезд, чьи наряды не так просты, как кажутся на первый взгляд

Еще пару лет назад красные дорожки пестрили пышными юбками, оборками и длинными шлейфами в духе диснеевских принцесс. Но сегодня знаменитости соревнуются в креативности и все чаще пытаются удивить публику сложным кроем, необычными деталями и оригинальными принтами.