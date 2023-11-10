15 вещей, которые любая француженка с руками оторвет, как только увидит в магазине

Согласно самим француженкам, есть несколько правил, которым они неукоснительно следуют, чтобы добиться непринужденного, небрежного, но в то же время стильного образа. Они не носят ярких цветов и экставагантных вещей, чтоб образ оставался легким и чистым. Они комбинируют простые и нарядные вещи, избегают спортивного стиля, ценят нейтральные цвета и хороший крой. Если вам нравится французский стиль, вот список вещей, которыми стоит пополнить свой гардероб.

Белая или черная шелковая блузка

Универсальная вещь в гардеробе, согласно французскому Vogue, это однотонная блуза из шелка, черная или белая. Француженки считают, что ключ к успеху — простота. Вы не увидите в гардеробе француженок пестрых блузок с цветочным принтом: они предпочитают базовые вещи, которые идеально сочетаются друг с другом.

Однотонная футболка высокого качества

Простая футболка из высококачественного хлопка, по признанию самих француженок — основополагающий элемент их гардероба, тогда как футболки с принтами — это своеобразное модное табу, так как противоречат принципу простоты и сочетаемости вещей друг с другом. Белая, серая, черная или светло-коричневая футболка — необходимая вещь для создания непринужденного наряда. Французские женщины сочетают эту вещь с джинсами, пиджаками и лоферами.

Твидовый жакет

Француженки часто носят их в прохладную погоду и считают подходящими для любых случаев: прогулки с друзьями или похода в офис. Их любимые оттенки — темно-синий, серый, черный и бордовый.

Черное шерстяное пальто

Такие пальто — классика французского гардероба. Женщины отдают предпочтение моделям на пуговицах, длиной ниже колена и могут сочетать их с платьями, джинсами и брюками.

Кардиган

Один из самых любимых предметов гардероба француженок, безуслоно, кардиган. Им нравятся разные модели: длинные и укороченные, крупной и мелкой вязки и т. д. Они могут надеть кардиган и как самостоятельную вещь. Цвет должен быть нейтральным, неярким, а модель — не слишком бесформенной, с пуговицами. Излишне комфортный стиль местные жительницы недолюбливают.

Шелковистая юбка

Француженки любят длинные юбки из шелка и похожих материалов. Они сочетают такие юбки со множеством вещей: футболками оверсайз, кожаными и джинсовыми куртками, рубашками и широкими свитерами.

Хорошо скроенный пиджак или блейзер

Это важная часть гардероба француженок. Женщины сочетат пиджак и блейзер с джинсами и платьями, чтобы образ выглядел небанально.

Платье на тонких бретелях

Платья на бретельках особенно нравятся француженкам. Они любят достаточно свободный крой, но без перебора. Расцветка может быть разной: это и темные, и светлые оттенки, и цветочный принт.

Блузка с вышивкой

Француженки любят разные блузки, но, пожалуй, их явный фаворит — белая с вышивкой. Они предпочитают носить такие блузки с голубыми джинсами или белыми брюками.

Прямые джинсы

Так как во Франции с недоверием относятся к расслабленному стилю одежды, вы вряд ли встретите здесь девушку в спортивных брюках. Как универсальный предмет гардероба француженки используют джинсы. Но не все модели подойдут поклонницам французского стиля: лишние элементы, такие как блестки, разрезы и стразы, тут не привествуются. А вот простые прямые модели — самое то.

Шелковый шарф

Французские женщины любят шелковые шарфы. Они повязывают их на головы, шеи, сумки или носят в качестве пояса. Но ошибочно считать, что они делают это каждый день. Шелковый шарфик — для особых случаев и нарядных образов.

Куртка на пуговицах

Осенью француженки носят куртки на пуговицах и предпочитают полностью застегивать их. Любимые модели меняются в зависимости от моды.

Полосатый свитер или джемпер в морском стиле

Такие модели имеют отдельное название — мариньер. Это джемпер или свитер в горизонтальную полоску. Обычно это сочетание белого и синего, но допустимы и другие оттенки.

Балетки