15 женщин, которые обычной косметикой как по волшебству преобразили свое лицо
Сейчас можно с уверенностью сказать, что макияж стал искусством, доступным практически каждому. Многие женщины уже давно овладели косметикой и умело орудуют кисточками. Наши сегодняшние героини достигли таких высот в этом мастерстве, что могут менять свои лица почти до неузнаваемости. А мы обожаем рассматривать фотографии женщин, которые гордо показывают свою работу всему интернету.
«Подводка очень сильно изменила мои глубоко посаженные глаза с нависшим веком»
«Утром у меня не получилось нарисовать, стрелки поэтому я решила просто растушевать их»
«Оттенки осени на моем лице»
«Макияж может сотворить магию»
- Помада и улыбка — ключ к успеху. Поэтому помада — мое самое любимое средство макияжа, я могу избавиться от всей косметики, кроме нее. © Ok-Bridge-1045 / Reddit
«Какие брови лучше: густые или тонкие?»
«Я сделала смоки айс и нанесла красную помаду. Это полностью скрыло мои прыщи»
«Как брови и ресницы могут изменить ваш облик»
«С таким макияжем хожу на учебу»
- Мне так нравятся такие цвета. А помада просто очаровательна. © Black_Khaleesi / Reddit
«Сделала такое макияж специально для просмотра „Блондинки в законе“»
Макияж как произведение искусства
«Вилли Вонка желает сладостей»
Даже не понятно, как лучше: когда глаза закрыты или открыты
«Как будто крылья бабочки»
«Готовлюсь к маскараду»
«Вдохновилась клубничным молоком и создала такой образ»
Мы верим, что главное — это экспериментировать и не бояться напортачить. Ведь даже звездные визажисты порой делают оплошности в нанесении макияжа.
Фото на превью nerdb1rd / Reddit
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