15 женщин, которые обычной косметикой как по волшебству преобразили свое лицо

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Сейчас можно с уверенностью сказать, что макияж стал искусством, доступным практически каждому. Многие женщины уже давно овладели косметикой и умело орудуют кисточками. Наши сегодняшние героини достигли таких высот в этом мастерстве, что могут менять свои лица почти до неузнаваемости. А мы обожаем рассматривать фотографии женщин, которые гордо показывают свою работу всему интернету.

«Подводка очень сильно изменила мои глубоко посаженные глаза с нависшим веком»

«Утром у меня не получилось нарисовать, стрелки поэтому я решила просто растушевать их»

«Оттенки осени на моем лице»

«Макияж может сотворить магию»

Помада и улыбка — ключ к успеху. Поэтому помада — мое самое любимое средство макияжа, я могу избавиться от всей косметики, кроме нее. © Ok-Bridge-1045 / Reddit

«Какие брови лучше: густые или тонкие?»

«Я сделала смоки айс и нанесла красную помаду. Это полностью скрыло мои прыщи»

«Как брови и ресницы могут изменить ваш облик»

«С таким макияжем хожу на учебу»

Мне так нравятся такие цвета. А помада просто очаровательна. © Black_Khaleesi / Reddit

«Сделала такое макияж специально для просмотра „Блондинки в законе“»

Макияж как произведение искусства

«Вилли Вонка желает сладостей»

Даже не понятно, как лучше: когда глаза закрыты или открыты

«Как будто крылья бабочки»

«Готовлюсь к маскараду»

«Вдохновилась клубничным молоком и создала такой образ»