15 звезд, которые, конечно, выглядели шикарно, но все смотрели только на их ноги

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«Красота требует жертв». Особенно когда это касается ну очень красивой, но очень неудобной обуви. От этого не застрахованы даже знаменитости, которые выходят на красную дорожку в слишком узкой или неподходящей по размеру обуви. Несмотря на боль, которую они испытывают, мы восхищаемся их профессионализмом, ведь они скрывают свой дискомфорт за уверенной улыбкой.

1. Пальцы ног Кэти Перри, кажется, вышли из своей «зоны комфорта»

Gregorio T. Binuya / Everett Collection / EAST NEWS , AO Images, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

2. Босоножки Эми Адамс выглядели очень элегантно, но не очень удобно

В другой раз Адамс показала, что за стильный образ приходится платить

Fotogramma / AND / ABACA / EAST NEWS

3. Казалось, что босоножки Кэти Холмс ей слишком малы

Jordan Strauss / Invision / AP / East News

4. Розовые туфли Энн Хэтэуэй на огромной платформе стали самым обсуждаемым предметом гардероба того вечера

Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

5. Пальцам ног Крисси Тейген явно не хватило места

Lumeimages, PacificCoastNews / EAST NEWS

6. Кажется, босоножки Джессики Симпсон ей слегка маловаты

Matt Sayles / Invision / AP / East News

7. Сверкающие туфли Дженнифер Лопес выглядели слишком узкими

Frederick Taylor/Broadimage/EAST NEWS

8. Элегантные босоножки Дженнифер Энистон, казалось, слишком сильно ей давят

AFP / EAST NEWS

9. Возможно, Бритни Спирс хотелось поскорее покинуть мероприятие, чтобы наконец-то снять эти неудобные туфли

NPA / The Grosby Group / EAST NEWS

10. Леди Гага произвела фурор своим мясным платьем, и не меньшее удивление вызвали ее мясные туфли

Ann Porter / Broadimage / EAST NEWS , Joseph Gotfriedy / Broadimage / EAST NEWS

11. Кейт Бекинсейл не помешали бы босоножки на размер больше

PGKirkland / MediaPunch / EAST NEWS

12. А вот Коби Смолдерс нужны были туфельки поменьше, но актриса все равно выглядела потрясающе

, © WENN Rights Ltd / Alamy Stock Photo Charles Sykes / Invision / AP / East News

13. Золотые туфли Доджи Кэт привлекали внимание не меньше, чем ее великолепное платье

JA / Everett Collection / East News , Jordan Strauss / Invision / AP / East News

14. Туфли «CHANEL», которые украшали ноги Лили-Роуз Депп, на первый взгляд кажутся простыми, но, если присмотреться, на шпильках можно заметить маленьких змеек

AFP PHOTO / TIZIANA FABI / EAST NEWS , AFP PHOTO / TIZIANA FABI / EAST NEWS

15. Эль Фаннинг поделилась фотографиями своих уникальных туфель

Нередко на красной ковровой дорожке обувь знаменитостей затмевает даже самые дорогие наряды. Не перестает удивлять творческий выбор как самих знаменитостей, так и дизайнеров, создавших эти изысканные туфли.