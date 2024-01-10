15+ звезд, которые однажды обулись так, что все глазели только на их ноги

Нередко случается, что актрисы и певицы выходят на красной дорожки в таких туфлях или босоножках, что все внимание прессы оказывается приковано к их ногам. Действительно, когда еще увидишь обувь с каблуком в виде крылышек или затейливой металлической конструкции. А иногда даже становится непонятно, как звезда умудряется удерживать равновесие.

Кейт Бекинсейл

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

В декабре 2023 года актриса прибыла на гала-концерт в Лос-Анджелесе в массивных босоножках на высоченных каблуках и с прозрачными ремешками. Фотографы даже сделали отдельный кадр, сняв ноги звезды крупным планом.

Зендея

Chris Pizzello / Invision /AP / East News , Chris Pizzello / Invision /AP / East News

В 2013-м году актриса принимала участие в шоу «Танцы со звездами». Для время съемок одного из эпизодов она выбрала зеленые босоножки на шпильке с необычным, будто растительным, орнаментом и с завязками на самом верху.

Тильда Суинтон

LYDIE / SIPA / EAST NEWS , LYDIE / SIPA / EAST NEWS

В 2008-м году во время Международного кинофестиваля в Берлине звезда прошлась по красной дорожке в босоножках, которые спереди выглядели не особо эпатажно. Зато вид сзади наверняка заставил многих удивленно ахнуть: каблуки были сделаны в виде цветов с фиолетовыми лепестками.

Кендалл Дженнер

Van Tine Dennis / ABACA / East News

Прозрачная обувь на протяжении нескольких сезонов царила на мировых подиумах. Кендалл Дженнер, как истинная модница, поддалась популярному веянию и выгуляла пару трендовых сандалий на мероприятии, устроенном брендом Tiffany & Co. Правда, необходимо было присмотреться, чтобы заметить на ногах девушки обувь.

Леди Гага

PacificCoastNews.com / East News , PacificCoastNews.com / East News

Леди Гага — известная поклонница эпатажной одежды и аксессуаров. Но на Неделе моды в Нью-Йорке, кажется, она превзошла саму себя, надев алые ботильоны на 30-сантиметровой платформе без каблука. Остается только гадать, как звезде удавалось удерживать равновесие.

Сара Мишель Геллар

В 2015 году Сара Мишель Геллар посетила благотворительный вечер в черных туфлях с открытым носком. На первый взгляд может показаться, что в этой паре нет ничего примечательного. Но обратите внимание на интересную форму каблука. Надеемся, обувь не доставила актрисе дискомфорта и девушка смогла сполна насладиться вечером.

Эль Фэннинг

Jordan Strauss / Invision / AP / News

В 2012 году Эль попала на главные страницы модных журналов благодаря своему необычному выбору обуви. Тогда еще 14-летняя актриса посетила премьеру фильма «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2» в сандалиях Prada с невероятной толщины многоярусной платформой.

Нина Добрев

В январе 2014 года звезда «Дневников вампира» посетила студию Universal Studios Hollywood в лодочках Sophia Webster, которые приковали внимание присутствующих необычной деталью — украшением в виде бабочки.

Кэти Перри

AFP / East News , AFP / East News

В 2012 году Кэти Перри блистала на традиционном бранче перед церемонией «Грэмми» в черных туфлях с украшением в виде клавиш пианино. Обувь идеально соответствовала теме мероприятия и еще раз закрепила за Кэти звание модницы.

Сара Джессика Паркер

Darla Khazei, PacificCoastNews.com / East News , Darla Khazei, PacificCoastNews.com / East News

Сара Джессика Паркер определенно знает толк в обуви. У нее даже есть собственная линейка туфель SJP Collection. В 2010 году звезда «Секса в большом городе» в очередной раз сразила публику наповал, выйдя на красную дорожку в ажурных босоножках с затейливой платформой авторства Nicholas Kirkwood.

Элизабет Олсен

face to face aktuell / Reporter / East News

В 2011 году на Нью-Йоркском кинофестивале прошел премьерный показ ленты «Марта, Марси Мэй, Марлен». Элизабет Олсен, сыгравшая главную роль в фильме, прошлась по красной дорожке в умопомрачительных туфлях от Alexander McQueen, от которых просто невозможно оторвать взгляд.

Николь Кидман

Ryan Pavlov / AdMedia / SIPA / East News , Frank Micelotta / Invision / AP / East News

В 2013 году Николь Кидман поддержала супруга Кита Урбана на вручении премии CMT Music Awards за достижения в области кантри-музыки. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала лаконичное черное платье. Перчинку в образ внесли черно-белые туфли Dior с оригинальным каблуком.

Хлоя Севиньи

DailyCeleb / Sipa USA / East News

В 2016 году Хлоя посетила вечеринку в Лос-Анджелесе в нежно-голубых туфлях от Gucci, украшением которых стала яркая аппликация в виде губ.

Виктория Бекхэм

Rob Rich / Everett Collection / East News

А вот Виктория Бекхэм решила вовсе отказаться от каблуков. Заручившись поддержкой мужа, Шикарная Перчинка вышла к фотографам в лакированных ботфортах Antonio Berardi, которые бросаются в глаза благодаря пятке, «парящей» в воздухе.

Хелен Миррен

0070054 / Reporter / East News

Хелен Миррен является большой поклонницей обуви на высоком каблуке и массивной платформе. Она любит подобные туфли за то, что они значительно увеличивают рост и делают ноги длиннее. И за счет этого, со слов актрисы, она чувствует себя увереннее на светских мероприятиях в окружении множества красивых женщин. Поэтому почти всегда Хелен блистает на красной дорожке в туфлях на высокой пластмассовой платформе, которые ей, кстати, обходятся меньше чем в $ 50.

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли славится своим щепетильным отношением к стилю. Чего только стоят образы актрисы для бала Института костюма. Но в 2010 году, на заре карьеры, девушка пошла по легкому пути, полностью повторив для одного из своих выходов образ из весенней коллекции Lanvin, в том числе бежевые босоножки с заклепками и причудливым металлическим каблуком.

Бонус: звезды не всегда носят обувь на каблуках

Jeff Steinberg, PacificCoastNews.com / EAST NEWS

Однажды фотографы подловили Сальму Хайек в «непарадной» обуви. Актриса решила позаботиться о том, чтобы ноги были в тепле, и в перерыве между съемками надела теплые и удобные угги.

Не все из нас могут порхать на высоких каблуках, демонстрируя на красной дорожке легкую балетную походку. С возрастом многие начинают выбирать обувь на широкую стопу и заодно запасаются секретами о том, как подольше носить любимые туфли.