15 звезд, которым ничего не стоит показать себя на весь мир без фильтров и макияжа

Пристальное внимание общественности и прессы обязывает многих звезд всегда выглядеть на все 100: гармонично подбирать образы, делать прически и макияж. Тем не менее, существуют социальные сети, где каждая из звездных красавиц вольна смело предстать перед фанатами и без косметики.

Ким Кардашьян

Приянка Чопра

Сальма Хайек

Селена Гомес

Леди Гага

Кейт Хадсон

Кэти Перри

Эшли Грэм

Мишель Пфайффер

Синди Кроуфорд

Джейми Ли Кертис

Эль Фэннинг

Хайди Клум

Галь Гадот

Мадонна

С каждым годом тенденция на натуральную красоту набирает обороты. Звезды с удовольствием делятся фотографиями без макияжа в своих социальных сетях, а поклонники с охотой их разглядывают. К слову, фотографии без макияжа присутствуют не только в альбомах современных знаменитых женщин, но и в архивах популярных актрис прошлого века.