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15 звезд, которым ничего не стоит показать себя на весь мир без фильтров и макияжа

Дизайн
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Пристальное внимание общественности и прессы обязывает многих звезд всегда выглядеть на все 100: гармонично подбирать образы, делать прически и макияж. Тем не менее, существуют социальные сети, где каждая из звездных красавиц вольна смело предстать перед фанатами и без косметики.

Ким Кардашьян

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, © kimkardashian / TikTok

Приянка Чопра

Cat Morley / Avalon/Photoshot/East News

Сальма Хайек

Селена Гомес

Jordan Strauss/Invision/East News

Леди Гага

Кейт Хадсон

Laurent VU/SIPA/SIPA/East News

Кэти Перри

Эшли Грэм

Мишель Пфайффер

Синди Кроуфорд

Jordan Strauss/Invision/East News

Джейми Ли Кертис

Jean_Nelson / Depositphotos

Эль Фэннинг

Хайди Клум

Галь Гадот

imagepressagency / Depositphotos

Мадонна

B4859 / Avalon/Photoshot/East News, © madonna / TikTok

С каждым годом тенденция на натуральную красоту набирает обороты. Звезды с удовольствием делятся фотографиями без макияжа в своих социальных сетях, а поклонники с охотой их разглядывают. К слову, фотографии без макияжа присутствуют не только в альбомах современных знаменитых женщин, но и в архивах популярных актрис прошлого века.

Фото на превью B4859 / Avalon/Photoshot/East News, madonna / TikTok
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AdMe/Дизайн/15 звезд, которым ничего не стоит показать себя на весь мир без фильтров и макияжа
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