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15 звездных нарядов, которые стоит рассмотреть поближе, чтобы понять всю соль

Дизайн
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Знаменитости всегда находятся в центре внимания, поэтому им приходится тщательно подбирать каждый свой образ. В этой статье мы собрали наряды, которые были продуманы до малейших деталей, поэтому их хочется аж с лупой разглядывать.

Виктория Боня

Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Scott Garfitt / Invision / East News

Марина Александрова

AA / ABACA / Abaca / East News

Екатерина Волкова

Полина Максимова

Ольга Бузова

Светлана Ходченкова

Allstar / FD / Mary Evans Picture Library / East News, Mary Evans / Allstar / Fd. / East News

Мария Шарапова

Anthony Behar / Sipa USA / East News, Anthony Behar / Sipa USA / East News

Ида Галич

Екатерина Климова

Нюша

Tarakanov Vadim / East News

Екатерина Молоховская

Елена Подкаминская

AA / ABACA / Abaca / East News

Настасья Самбурская

Яна Кошкина

Анна Калашникова

Kashaev Pavel / East News

Мы часто пишем про стиль знаменитостей. Например, Наоми Кэмпбелл как-то надела такие туфли, что мы вообще понять не можем, как она в них передвигалась. А Дженнифер Лопес недавно удивила всех пиджаком из лепестков роз.

Фото на превью Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Scott Garfitt / Invision / East News
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AdMe/Дизайн/15 звездных нарядов, которые стоит рассмотреть поближе, чтобы понять всю соль
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