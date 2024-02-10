15 звездных нарядов, которые стоит рассмотреть поближе, чтобы понять всю соль

Знаменитости всегда находятся в центре внимания, поэтому им приходится тщательно подбирать каждый свой образ. В этой статье мы собрали наряды, которые были продуманы до малейших деталей, поэтому их хочется аж с лупой разглядывать.

Виктория Боня

Марина Александрова

Екатерина Волкова

Полина Максимова

Ольга Бузова

Светлана Ходченкова

Мария Шарапова

Ида Галич

Екатерина Климова

Нюша

Екатерина Молоховская

Елена Подкаминская

Настасья Самбурская

Яна Кошкина

Анна Калашникова

Мы часто пишем про стиль знаменитостей. Например, Наоми Кэмпбелл как-то надела такие туфли, что мы вообще понять не можем, как она в них передвигалась. А Дженнифер Лопес недавно удивила всех пиджаком из лепестков роз.