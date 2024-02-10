15 звездных нарядов, которые стоит рассмотреть поближе, чтобы понять всю соль
Знаменитости всегда находятся в центре внимания, поэтому им приходится тщательно подбирать каждый свой образ. В этой статье мы собрали наряды, которые были продуманы до малейших деталей, поэтому их хочется аж с лупой разглядывать.
Виктория Боня
Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Scott Garfitt / Invision / East News
Марина Александрова
AA / ABACA / Abaca / East News
Екатерина Волкова
Полина Максимова
Ольга Бузова
Светлана Ходченкова
Allstar / FD / Mary Evans Picture Library / East News, Mary Evans / Allstar / Fd. / East News
Мария Шарапова
Anthony Behar / Sipa USA / East News, Anthony Behar / Sipa USA / East News
Ида Галич
Екатерина Климова
Нюша
Tarakanov Vadim / East News
Екатерина Молоховская
Елена Подкаминская
AA / ABACA / Abaca / East News
Настасья Самбурская
Яна Кошкина
Анна Калашникова
Kashaev Pavel / East News
Мы часто пишем про стиль знаменитостей. Например, Наоми Кэмпбелл как-то надела такие туфли, что мы вообще понять не можем, как она в них передвигалась. А Дженнифер Лопес недавно удивила всех пиджаком из лепестков роз.
Фото на превью Shootpix / ABACA / Abaca / East News, Scott Garfitt / Invision / East News
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