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15+ звездных причесок, которые поначалу кажутся донельзя скучными, а при смене ракурса — огонь-пожар

Дизайн
38-2

Для многих звезд выход на красную дорожку — это событие, ради которого стоит принарядиться и сделать потрясающий макияж. Немало внимания они уделяют и своим волосам, которые являются еще одним элементом их безупречного образа. Ведь порой за, казалось бы, простыми прическами скрываются настоящие произведения искусства, стоит только знаменитости повернуть голову.

Дженна Ортега

Эмма Уотсон

Kristin Callahan / Everett Collection / East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Скарлетт Йоханссон

Милли Бобби Браун

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Милли Олкок

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News, Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Кейт Хадсон

Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS

Зендея

ANGELA WEISS / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

Алисия Викандер

Jonathan Paciullo / SIPA / SIPA / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News

Эль Фэннинг

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Эмма Стоун

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News, Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Эмилия Кларк

ANGELA WEISS / AFP / East News, Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Сирша Ронан

Тейлор Свифт

Invision / Invision / East News, Invision / Invision / East News

Кристина Агилера

imageSPACE / Sipa USA / East News, JA / Everett Collection / East News

Пэрис Хилтон

SUJIT JAISWAL / AFP / East News, SUJIT JAISWAL / AFP / East News

Блейк Лайвли

Van Tine Dennis / ABACA / EAST NEWS, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Аманда Сейфрид

Broadimage / AMPAS / Broad Image / East News, ABACA / Abaca / East News

Сальма Хайек

Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Какая из звездных причесок зацепила вас больше всего?

Фото на превью Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
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38-2
AdMe/Дизайн/15+ звездных причесок, которые поначалу кажутся донельзя скучными, а при смене ракурса — огонь-пожар
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