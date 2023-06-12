15+ звездных причесок, которые поначалу кажутся донельзя скучными, а при смене ракурса — огонь-пожар

Для многих звезд выход на красную дорожку — это событие, ради которого стоит принарядиться и сделать потрясающий макияж. Немало внимания они уделяют и своим волосам, которые являются еще одним элементом их безупречного образа. Ведь порой за, казалось бы, простыми прическами скрываются настоящие произведения искусства, стоит только знаменитости повернуть голову.