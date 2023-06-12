15+ звездных причесок, которые поначалу кажутся донельзя скучными, а при смене ракурса — огонь-пожар
Для многих звезд выход на красную дорожку — это событие, ради которого стоит принарядиться и сделать потрясающий макияж. Немало внимания они уделяют и своим волосам, которые являются еще одним элементом их безупречного образа. Ведь порой за, казалось бы, простыми прическами скрываются настоящие произведения искусства, стоит только знаменитости повернуть голову.
Дженна Ортега
Эмма Уотсон
Скарлетт Йоханссон
Милли Бобби Браун
Милли Олкок
Кейт Хадсон
Зендея
Алисия Викандер
Эль Фэннинг
Эмма Стоун
Эмилия Кларк
Сирша Ронан
Тейлор Свифт
Кристина Агилера
Пэрис Хилтон
Блейк Лайвли
Аманда Сейфрид
Сальма Хайек
Какая из звездных причесок зацепила вас больше всего?
Фото на превью Hahn Lionel / ABACA / Abaca / East News, Wiese / face to face / FaceToFace / REPORTER / East News
AdMe/Дизайн/15+ звездных причесок, которые поначалу кажутся донельзя скучными, а при смене ракурса — огонь-пожар
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