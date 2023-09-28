16 доказательств того, что лощенные фотокарточки в соцсетях и реальность — две большие разницы

Каждый шаг знаменитости по ковровой дорожке сопровождается вспышками фотокамер. А после мероприятия в светских хрониках появляются умопомрачительные звездные снимки. Да и сами они с удовольствием показывают себя при параде в собственных соцсетях. Правда, порой изображение, что выложила знаменитость, несколько отличается от тех кадров, что сделал фотограф.

Сальма Хайек

Николь Кидман

Кристина Агилера

Минди Калинг

София Вергара

Джессика Честейн

Винни Харлоу

Джессика Альба

Эшли Симпсон

Мэгги Джилленхол

Джиллиан Андерсон

Эль Фэннинг

Деми Мур

Кристина Риччи

Ким Кардашьян

Ирина Шейк

Ирина Шейк выглядит восхитительно в этом дизайнерском платье. К слову, модель может похвастаться новым романом, да не с кем-нибудь, а с бывшим супругом коллеги по подиуму. Узнать об этом подробнее, а также выведать, кто еще из знаменитостей недавно вступил в новые отношения или брак, можно здесь.