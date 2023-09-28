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16 доказательств того, что лощенные фотокарточки в соцсетях и реальность — две большие разницы

Дизайн
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Каждый шаг знаменитости по ковровой дорожке сопровождается вспышками фотокамер. А после мероприятия в светских хрониках появляются умопомрачительные звездные снимки. Да и сами они с удовольствием показывают себя при параде в собственных соцсетях. Правда, порой изображение, что выложила знаменитость, несколько отличается от тех кадров, что сделал фотограф.

Сальма Хайек

CJ Rivera / Invision / East News

Николь Кидман

Кристина Агилера

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Минди Калинг

Invision / Invision / East News

София Вергара

Invision / Invision / East News

Джессика Честейн

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Винни Харлоу

Invision / Invision / East News

Джессика Альба

Invision / Invision / East News

Эшли Симпсон

Sipa USA / Sipa USA / East News

Мэгги Джилленхол

ANGELA WEISS / AFP / East News

Джиллиан Андерсон

MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Эль Фэннинг

PATRICK T. FALLON / AFP / East News

Деми Мур

Invision / Invision / East News

Кристина Риччи

Invision / Invision / East News

Ким Кардашьян

Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News

Ирина Шейк

Vianney Le Caer / Invision / East News

Ирина Шейк выглядит восхитительно в этом дизайнерском платье. К слову, модель может похвастаться новым романом, да не с кем-нибудь, а с бывшим супругом коллеги по подиуму. Узнать об этом подробнее, а также выведать, кто еще из знаменитостей недавно вступил в новые отношения или брак, можно здесь.

Фото на превью Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
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33052
AdMe/Дизайн/16 доказательств того, что лощенные фотокарточки в соцсетях и реальность — две большие разницы
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