16 доказательств того, что лощенные фотокарточки в соцсетях и реальность — две большие разницы
Каждый шаг знаменитости по ковровой дорожке сопровождается вспышками фотокамер. А после мероприятия в светских хрониках появляются умопомрачительные звездные снимки. Да и сами они с удовольствием показывают себя при параде в собственных соцсетях. Правда, порой изображение, что выложила знаменитость, несколько отличается от тех кадров, что сделал фотограф.
Сальма Хайек
CJ Rivera / Invision / East News
Николь Кидман
Кристина Агилера
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Минди Калинг
Invision / Invision / East News
София Вергара
Invision / Invision / East News
Джессика Честейн
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Винни Харлоу
Invision / Invision / East News
Джессика Альба
Invision / Invision / East News
Эшли Симпсон
Sipa USA / Sipa USA / East News
Мэгги Джилленхол
ANGELA WEISS / AFP / East News
Джиллиан Андерсон
MPP / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Эль Фэннинг
PATRICK T. FALLON / AFP / East News
Деми Мур
Invision / Invision / East News
Кристина Риччи
Invision / Invision / East News
Ким Кардашьян
Image Press Agency / ABACA / Abaca / East News
Ирина Шейк
Vianney Le Caer / Invision / East News
Ирина Шейк выглядит восхитительно в этом дизайнерском платье. К слову, модель может похвастаться новым романом, да не с кем-нибудь, а с бывшим супругом коллеги по подиуму. Узнать об этом подробнее, а также выведать, кто еще из знаменитостей недавно вступил в новые отношения или брак, можно здесь.
Фото на превью Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
AdMe/Дизайн/16 доказательств того, что лощенные фотокарточки в соцсетях и реальность — две большие разницы
Поделиться этой статьёй